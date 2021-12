Tempo ao tempo

Gabriel Fuentes enfrentou quase dois anos de espera entre os testes e as gravações de “Nos Tempos do Imperador”

É comum que, com o ritmo normal de gravação de uma novela, atores não disponham de tanto tempo para construir um personagem. A pandemia, no entanto, fez com que Gabriel Fuentes tivesse cerca de dois anos para encontrar em si o “bon vivant” Bernardinho de “Nos Tempos do Imperador”. Afinal, quando fez o primeiro teste para interpretar o personagem, ele ainda gravava suas cenas como o sofrido Érico de “Malhação – Vidas Brasileiras”, em 2019. “Demorou um tempo para eu ser aprovado. Depois, quando ia começar a gravar, fomos pegos de surpresa pela covid-19. A ansiedade foi enorme por essa espera”, conta o mineiro, de 26 anos.

Gabriel Fuentes – Foto: Divulgação

Na época em que estourou a pandemia, Gabriel estava na semana de renovação de seu contrato com a Globo. E, é claro, animado com o início dos workshops e das gravações de “Nos Tempos do Imperador”. No entanto, de uma hora para outra, tudo mudou e os trabalhos foram paralisados.

“No início, foi um grande susto. Não dava para entender, de fato, a proporção de tudo. E nem quanto tempo iria durar”, lembra. Mesmo assim, em nenhum momento, chegou a imaginar que a novela de Alessandro Marson e Thereza Falcão não fosse mais ser produzida. “Eu sabia que, na hora certa, tudo iria fluir da melhor maneira. Quando todos estivessem em segurança”, diz.

Na trama, Bernardinho é o filho mais novo de Lota e Batista, papéis de Paula Cohen e Ernani Moraes. Como característica principal, pode-se dizer que se trata de um rapaz que não quer nada na vida. Seu dia a dia é correr atrás das cativas e rolar com elas pelos cafezais da fazenda. “Defino como um cara que não teve oportunidades e quer se dar bem na vida. Mas, no contexto da época dele, acaba metendo os pés pelas mãos e usando de formas erradas para isso”, avalia Gabriel, que se sente capaz de defendê-lo. “Bernardinho tem duas coisas que eu também tenho: foco e coragem, que me fizeram chegar ao lugar onde estou hoje”, explica.

Para o trabalho de composição, Gabriel recorreu principalmente ao cinema e à literatura. “Assisti a muitos filmes sobre a época, li vários livros. Tive um trabalho de composição muito grande para criá-lo, acredito que é um dos processos mais deliciosos para qualquer ator”, conta ele, que também contou com o apoio da direção e da equipe de preparação da novela.

Um detalhe, porém, tornou “Nos Tempos do Imperador” uma experiência completamente diferente da que ele viveu em “Malhação”: a novela já foi inteiramente gravada. “É diferente começar uma obra de tevê sabendo como ela termina. É como no cinema. Mas está sendo um processo curioso e não sei se será mantido daqui para frente”, entrega.

Por outro lado, o fato de já ter concluído as gravações do folhetim das 18h da Globo proporciona algo novo para o ator. É que sobra mais tempo para poder, junto com o público, acompanhar a novela. “Quando é obra aberta, sempre estamos trabalhando muito ou estudando os capítulos. Está sendo uma delícia”, assume. Além disso, Gabriel se derrete pelos companheiros de cena de “Nos Tempos do Imperador”. “Tive um verdadeiro encontro com Ernani Moraes, Paula Cohen e todo o meu núcleo. A gente se divertiu tanto na vida real e nos bastidores que eu acho que ficou evidente para quem assiste”, supõe.

Fim de uma era

Recentemente, foi decretado o fim de “Malhação”. Assim como Gabriel, muitos foram os atores que estrearam na tevê ali – o que deu ao programa a fama de celeiro de novos talentos. O término, agora, acabou deixando um vazio no rapaz. “Sem dúvida, ‘Malhação’ vai ficar comigo para o resto da minha trajetória como ator. Foi, literalmente, minha primeira experiência na tevê, logo como protagonista. É clichê, todo fala que é uma escola, mas literalmente era”, defende.

Nascido em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, Gabriel sempre curtiu brincar de se apresentar para a família. Pelo menos é isso que a vó dele conta. “Lembro que pedia para ela costurar a roupa do Visconde de Sabugosa, do ‘Sítio do Pica-pau Amarelo’, para mim. Sempre fui muito lúdico e artista, desde que me entendo por gente”, entrega.