Templo da intolerância

Sorridente e articulada, Maeve Jinkings transmite a segurança de alguém que sabe exatamente o que quer. Musa de filmes mais conceituais que vêm renovando o cinema nacional da última década, casos de “Boi Neon” e “Aquarius”, a atriz enxerga sua participação na incensada série “Os Outros”, do Globoplay, como uma bem-vinda aproximação real com a tevê e, mais especificamente, com o streaming.

Com argumento de Fernanda Torres e criação de Lucas Paraízo, a série já é a produção mais assistida pelos assinantes da plataforma, o que enche Maeve de orgulho e a faz lembrar da fase inicial do projeto, cujo os trabalhos começaram no início de 2022. “As coisas estavam retornando ao que a gente acha mais normal, mas ainda existia uma preocupação com a pandemia. Lembro que fiquei muito impactada no primeiro ensaio, quando a situação do condomínio e todas as suas tensões me bateram de forma muito significativa, como se fosse o microcosmo do mundo intolerante em que estamos”, avalia.

Na trama, uma briga de adolescentes nas dependências do fictício condomínio Barra Diamond, ambientado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, gera atitudes e repercussões absurdas que traduzem a falta de diálogo dos dias atuais. Neste contexto, Maeve é Mila, que vive um casamento desgastado e violento com Wando, de Milhem Cortaz.

“A estrutura do condomínio proporciona uma rede de vaidade em muitos sentidos. Tem muita comparação e disputa. Apartamento mais alto, bloco com localização privilegiada, a vista indevassável. O Wando entra muito nesse jogo e isso reflete o casamento de aparência dos dois. O amor dos dois acabou há tempos, mas ele insiste em não enxergar”, detalha. A principal motivação da personagem permanecer no casamento é a preocupação com seu filho, Rogério, papel de Paulo Mendes. É a partir da briga do rebento com Marcinho, filho de Cibele e Amâncio, personagens de Antonio Haddad, Adriana Esteves e Thomás Aquino, respectivamente, que as coisas começam a se complicar. “Mila e Cibele entram em rota de colisão por conta do atrito familiar. À medida que a narrativa vai progredindo, elas percebem que têm muito em comum e como precisam uma da outra”, explica.

Mais dedicada ao cinema e com uma vivência menor nos estúdios de tevê, Maeve teve em “Os Outros” uma experiência híbrida entre os dois veículos. O esquema de série exigiu maior disponibilidade e comprometimento. Porém, a preparação e as gravações tiveram a intensidade e o foco nos detalhes que o cinema tem como missão. Mesmo sabendo do roteiro com antecedência e tendo tempo de trabalhar todas as cenas com segurança, a força do enredo deu o tom do trabalho nas locações e estúdios.

“Essa história é um espelho social incrível e que choca justamente pelo realismo. É muito fácil ler um roteiro desses, com tanto conflito e situações dramáticas e extremas, e enxergar o outro. Todo mundo está sujeito às violências que acontecem na série. Me percebo em muitos lugares”, conta.

Natural de Brasília e formada pela Escola de Artes Dramáticas da Universidade de São Paulo, Maeve estava começando a sedimentar sua carreira no cinema quando estrelou “O Som ao Redor”, filme de Kleber Mendonça Filho, lançado em 2013. Com boa repercussão mundial, o filme abriu portas para a atriz, que acabou conquistando um papel de destaque em “A Regra do Jogo”, sua estreia na tevê, de 2015.

“Fui muito feliz nesse primeiro trabalho. Era uma personagem muito sofrida e que, aos poucos, começava a se empoderar e ir atrás da própria felicidade. Foi lindo unir o entretenimento da tevê com um propósito”, valoriza. Com personagens de destaque em produções como “Onde Nascem os Fortes” e “Todas as Mulheres do Mundo”, aos 46 anos, Maeve se mostra feliz com a repercussão de “Os Outros” e aguarda a estreia de “DNA do Crime”, série da Netflix que tem previsão de lançamento para o segundo semestre. “É uma produção com muita ação e baseada em uma história real, bem diferente de tudo o que tenho feito”, adianta.

“Os Outros” – Globoplay – novos episódios às quartas e sextas.