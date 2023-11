Teleton: tudo pela causa

Com a meta de arrecadar R$ 35 milhões, “Teleton 2023” turbina as doações com grandes nomes da tevê e da música

O “Teleton” é conhecido primordialmente por sua campanha de arrecadação de recursos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente – AACD. Ainda que conte com um mote solidário, o evento, que vai ao ar no SBT, também carrega questões e detalhes de uma megaprodução televisiva. Confirmado na programação da emissora de Silvio Santos entre os dias 10 e 11 de novembro, a 26ª edição do programa reunirá grandes nomes da tevê e da música, números especiais e muita tecnologia para impulsionar as doações ao longo do final de semana.

“Todo ano, buscamos trazer o empenho de artistas que cedem o carisma e o tempo em prol de uma campanha que impacta a vida de milhares de pessoas. A diversidade de estilos musicais, emissoras e meios onde atuam está abrangente como de costume. Vamos ter um cenário novo com tecnologia e poesia, mas é uma surpresa para o dia do ‘Teleton’”, adianta a diretora Norma Mantovanini, que valoriza o empenho da emissora durante a maratona solidária. “O SBT abre suas portas initerruptamente para o ‘Teleton’. Nem na pandemia a gente parou. Todos os profissionais do canal estão comprometidos com a causa”, completa.

Com o tema “Teleton, Construindo Futuros”, a campanha reflete sobre como as doações se convertem em prol da inclusão. A meta para este ano é de R$ 35 milhões, que irão garantir os atendimentos nas oito unidades da AACD distribuídas pelo Brasil. A música “Só o Amor”, de Gloria Groove e Preta Gil, será destaque na abertura do programa televisivo. Além disso, assim como foi no “Criança Esperança”, Eliana conta que Angélica e Xuxa Meneghel também estarão envolvidas com a maratona solidária do SBT.

“Não será algo presencial. Infelizmente não. Mas, como madrinha, mulher, insistente, que não desiste nunca, consegui uma maneira para que isso acontecesse e se revertesse para a AACD. Mas eu não posso falar. Sim, estaremos unidas. Não exatamente como vocês imaginariam, mas vai ser muito bonito”, despista a apresentadora.

O palco do “Teleton” também abrirá espaço talentos de outras emissoras. Fátima Bernardes e Marcos Mion foram liberados pela Globo e participarão da produção solidária. César Filho e Adriane Galisteu, que são contratados da Record, e Luciana Gimenez, da RedeTV!, também passarão pelos estúdios do SBT. Entre as apresentações musicais, Fábio Júnior, Wanessa Camargo, Lexa e Aline Barros são algumas das atrações confirmadas. “Eu acho que, o fato de pisar aqui, nesse palco, já é diferente. A energia, a áurea que a gente sente aqui. Poder estar aqui é especial. É um presente. É uma dádiva”, valoriza Daniel, que ocupa o posto de padrinho da causa beneficente.

A edição de 2023 também ganhará uma turbinada nas redes sociais. Os Estúdios Flow e sua gama de podcasts iniciam uma parceria solidária com o “Teleton”. O programa receberá influenciadores de sucesso, como Gkay, Carlinhos Maia, Tirullipa, Lucas Guimarães e Viih Tube. Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras do Brasil, com mais de 44 milhões de seguidores nas redes sociais, também estará engajada nas doações. “Diversidade. Essa é a palavra que define a nossa bancada de influenciadores. É através deles que vamos atingir o público. É disso que a gente precisa, que o nosso pedido de doação chegue a todos os cantos”, explica Maisa, que é madrinha digital do “Teleton” e retorna à emissora, mais uma vez, para a maratona beneficente.