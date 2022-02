Taís Araújo é só diversão no posto de jurada do ‘The Masked Singer Brasil’

A cada domingo, Taís Araújo exibe um visual diferente com figurinos dignos do clima grandioso do programa

Integrante do primeiro time da Globo e sempre cheia de convites para os mais diversos projetos, Taís Araújo sabe muito bem o volume de trabalho por trás de escalações para o posto de protagonista ou de apresentadora. É por isso que ela se surpreendeu quando foi chamada para ser jurada do “The Masked Singer Brasil”. Com sua segunda temporada no ar e agora exibida aos domingos, a produção é fruto de uma parceria entre a emissora e a Endemol Shine Brasil.

A cada episódio, celebridades das mais diversas áreas apresentam músicas de sucesso devidamente disfarçadas em fantasias coloridíssimas e que prestam homenagem à cultura “pop” e brasileira. Neste contexto, a função de Taís é se divertir ao lado de Tatá Werneck, Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch, além de tentar adivinhar quais famosos estão por trás dos suntuosos figurinos.

“Assim como na primeira temporada, o compromisso do programa é com o entretenimento puro. A gente ri e brinca de verdade. Consequentemente, o público de casa acaba embarcando nessa proposta também”, ressalta.

Para não dizer que Tais não faz qualquer esforço para entrar no estúdio, pouco antes das gravações, ela faz uma lista de possíveis celebridades que podem estar entre os mascarados e capricha nos “looks”. A cada domingo, ela exibe um visual diferente com figurinos dignos do clima grandioso do programa.

“Eu brinco com meus cabelos, uso maquiagens pesadíssimas e roupas que só poderia usar em um programa deste tipo. Amo essa montagem toda”, garante. Muito ativa nas redes sociais, no final do último mês de janeiro, Taís deu um “spoiler” de uma edição futura do “The Masked Singer Brasil” onde veste o figurino de Penha, a empreguete que viveu em “Cheias de Charme”, sucesso exibido em 2012. A atriz faz mistério sobre como vai se desenvolver essa homenagem à trama e valoriza o fato de conseguir entrar novamente na roupa da personagem. “Eu fico muito feliz de caber na roupa da Penha uma década depois. Foi lindo reviver a energia desse papel no programa”, destaca.

Fofoqueira e competitiva assumida, Taís acredita que sua presença no “The Masked Singer Brasil” tem muita razão de ser. Ao longo das horas de gravações, ela fica ligada em todas as dicas possíveis que surgem dos participantes e leva a brincadeira a sério na hora de dar seus palpites. “É impressionante como a produção consegue esconder a identidade dos famosos. Nossa empolgação no júri é genuína”, conta.

Comprometida com a disputa até meados de março, Taís já está em franca preparação para um papel duplo em “Cara e Coragem”, próxima novela das sete. Na trama de Claudia Souto, ela viverá a empresária Clarice e a massoterapeuta Anita, duas sósias que prometem muito mistério. “Adoro esse clima de início de trabalho e gosto desta proposta de viver pessoas parecidas”, adianta.

Natural do Rio de Janeiro, aos 43 anos Taís vive um dos momentos mais frutíferos de sua carreira. Com protagonistas recentes em produções como “Aruanas” e “Amor de Mãe”, a boa fase só confirma a relação madura que ela construiu com a televisão. Depois de uma estreia tímida no vídeo, em “Tocaia Grande”, novela exibida pela Manchete em 1995, acabou como protagonista de “Xica da Silva”, trama exibida pela extinta emissora um ano depois. Contratada da Globo, Taís se destacou no “remake” de “Anjo Mau” e em “Porto dos Milagres”, mas foi no sucesso “Da Cor do Pecado”, de 2004, que ela mostrou seu poder de fogo ao viver Preta, a primeira protagonista negra de novelas globais.

Cinco anos depois, foi convidada por Manoel Carlos para o mítico papel de Helena em “Viver a Vida”. “Assim como a Xica, a Preta me deu muita força e mostrou que eu estava no caminho certo. No caso da Helena, tive alguns problemas com a personagem, não guardo boas lembranças da época, mas é um trabalho importante e que me fez ter jogo de cintura para momentos de adversidade. Nem tudo são flores na minha trajetória, mas olho para trás e me orgulho muito de tudo o que fiz”, destaca, com sua usual objetividade.