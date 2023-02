Sutileza artística

Rafael Losso tem uma sensibilidade artística muito aguçada. Por isso mesmo, foi quase impossível para o ator não ter seu trabalho atravessado pela inesperada e tumultuada pandemia de Covid-19. De volta ao vídeo em “Travessia”, o intérprete do racional Gil está aprendendo a lidar com novas relações e dinâmicas de trabalho, após um período de isolamento social e marasmo de produções artísticas inéditas. “A volta da pandemia mexeu com a gente de uma forma mais sutil. Acho que nosso trabalho está ainda mais sagrado, mais urgente. Tem algum lugar que está sendo redescoberto, estou me redescobrindo no set. Parece que a magia da nossa profissão aumentou. Há um lugar de mais delicadeza e sensibilidade entre nós”, avalia.

Na história escrita por Gloria Perez, Gil é o melhor amigo do protagonista Ari, papel de Chay Suede. Namorado de Talita, de Dandara Mariana, ele é um entusiasta dos azulejos portugueses. Amigo virtual de Ari, o hospeda em sua casa quando o jovem chega ao Rio de Janeiro. Na capital carioca, Gil torna-se o grande confidente e parceiro de Ari em sua rotina tumultuada. “O Gil foi um personagem que me apaixonei de cara. Sou muito grato por essa oportunidade no horário nobre. A Gloria escreve uma trama muito bacana para o Gil e o Ari. Eles têm interesses, que não são bem interesses; manipulações, que não parecem manipulações. Tudo tem um caminho duplo”, explica.

A empolgação de Rafael não é apenas pela retomada da rotina de trabalho. De volta ao universo das novelas, o ator de 41 anos também valoriza os encontros profissionais que a novela das nove tem proporcionado nos bastidores dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. “Está sendo incrível trabalhar ao lado do Chay e da Dandara. São encontros profissionais muito felizes. Quero ter cada vez mais encontros artísticos com o elenco todo ao longo dessa caminhada”, elogia.

Natural de São Paulo, Rafael é formado pelo Teatro Escola Célia Helena. Na televisão, o ator é presença constantes nas mais diversas séries da tevê aberta e fechada e no streaming, como “Sob Pressão”, da Globo, “Insânia”, do Star+, e “O Negócio”, da HBO. Mas também bate-ponto no elenco de algumas novelas, como “Império” e “O Outro Lado do Paraíso”. “Fiquei muito feliz com a chance em ‘Travessia’ porque a junção Gloria e Maurinho (Mauro Mendonça Filho, diretor) dá muito pano para manga. Temos uma bela história para contar. São personagens bem desenvolvidos e uma história incrível. Tem de acompanhar de perto todos os dias”, aponta.

