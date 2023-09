Surpresas finais

Paulo Gorgulho teve um breve gostinho do enredo de “Amor Perfeito” no primeiro capítulo da trama das seis. O ator, que vive o empresário Leonel, viu seu personagem ser assassinado nas cenas iniciais da história. Quase seis meses depois, ele retorna ao enredo para a reta final, após a revelação de que o pai de Marê, papel de Camila Queiroz, sobreviveu ao atentado orquestrado por Gilda, de Mariana Ximenes. De volta ao folhetim, o ator estava ansioso para retomar o personagem que teve pouco, porém intenso contato, no começo da novela.

“Estava bem ansioso para retornar porque eu gosto muito da história, da novela, do personagem que eu faço. Acho que o Leonel passa mensagens poderosas nesse lugar dele, de elite branca, machista, racista. É um homem preconceituoso, intolerante e autoritário. Então, eu estava muito ansioso e feliz para voltar e reencontrar a equipe, com quem eu estive no começo da novela”, vibra.

Sem memória e com limitações, a volta do personagem é fundamental para a resolução da injustiça que recaiu sobre a vida de sua única filha. O patriarca da família Rubião agora vive às escondidas em Belo Horizonte, sob os cuidados da enfermeira Hermínia, papel de Adriana de Broux, e do sobrinho dela, o médico Tadeu, de João Rodrigo Ostrower. Os dois foram os responsáveis por tirarem Leonel do hospital e escondê-lo. Hermínia sempre foi apaixonada pelo pai de Marê e temia que a pessoa que atirou voltasse para terminar o serviço, caso soubesse que ele havia sobrevivido. Os ferimentos, no entanto, o fizeram perder quase toda memória, tendo apenas lampejos de consciência.

“É uma virada grande para a história. Ele é meio como a peça determinante, o elo que faltava para que as coisas se encaixem e partam para a solução final. E eu acredito que, sim, é o começo da redenção do personagem. O Leonel volta sem memória, completamente fora do lugar de segurança e da zona de conforto dele e o personagem tem de se reeducar, tem de se entender nessas relações e na sociedade. E, a partir dessa necessidade, ele começa a se transformar”, defende.

O retorno de Leonel também exigiu uma nova preparação de Paulo para estar em cena. Com todas as limitações físicas do empresário, o ator precisou ser mais contido em cena e trabalhar o olhar diante das câmeras. “É meio o lugar do não fazer. É só o sentir. Está tudo na cabeça dele, então é um trabalho interno intenso, dinâmico e constante para que o ‘não fazer nada’ do personagem pudesse transmitir tudo o que estava acontecendo com ele”, explica Paulo, que também passou a usar um tapa-olho em cena. “Tive de ter uma adaptação para isso. Muda muito a relação das coisas”, completa.

Nos últimos capítulos exibidos, Leonel chega à Irmandade, onde recebe abrigo dos padres. O local também foi o cenário do reencontro entre o empresário e sua filha. As sequências eram bastante aguardadas por Paulo. “Foi emocionante. E, fora, que quem faz a minha filha é a Camila Queiroz. Não é qualquer pessoa, é uma grande atriz, uma pessoa incrível, muito legal. Então, foi muito gostoso de fazer, intenso, emocionante e lindo. Gerou muita emoção. A gente fez com muita dedicação e com muita verdade”, valoriza.

“Amor Perfeito” – De segunda a sábado, às 18h30, na Globo.