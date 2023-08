Sopa de letrinhas

Com jornalismo e entretenimento, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski estreiam à frente do “Melhor da Noite”

Produção apresentada por Zeca Camargo e Glenda Kozlowski tratará de realities a gastronomia, passando por games, viagens, ciência, encontros e reencontros - Foto: Divulgação

A abrupta, porém, previsível saída de Fausto Silva da Band obrigou a emissora a se mexer em busca de novidades para sua grade noturna. E é a partir de uma solução caseira e uma fórmula bastante conhecida da tevê que o canal estreia o “Melhor da Noite”, amanhã, dia 21. Apostando na miscelânia dos programas de auditório, Zeca Camargo e Glenda Kozlowski estreiam à frente da nova produção que irá misturar jornalismo, game-show, reality, entretenimento e esportes.

“Com a chegada do ‘Melhor da Noite’, teremos 14 horas de programação ao vivo todos os dias. Será uma opção para quem procura conteúdo de qualidade e para quem deseja ficar bem-informado em relação aos mais diferentes temas. Estamos sempre em busca de inovações para a nossa grade”, valoriza Rodolfo Schneider, diretor de Conteúdo do Grupo Bandeirantes de Comunicação.

A produção trará de realities a gastronomia, passando por games, viagens, ciência, encontros e reencontros. Histórias do campo, de empreendedorismo, musicais com artistas famosos e com quem está começando, assuntos factuais e uma forte participação digital darão o tom do programa. O pessoal da terceira idade também vai participar no quadro “Melhor do Amor”.

“Eu quero que as pessoas se sintam na sala da casa dos melhores amigos e que seja um encontro diário para conversar, dar risada, mergulhar em uma notícia que chamou mais atenção. Gosto muito dessa ideia de trabalhar com assuntos variados e nunca comandei uma produção com plateia, então vai ser muito gostoso ter esse olho no olho e sentir o calor humano de pertinho”, vibra Glenda, que chega ao entretenimento após 30 anos no esporte.

Com um auditório para comportar 100 pessoas, os apresentadores terão a ajuda de uma Inteligência Artificial. A voz feminina vai agregar com informações, comentários, ajustes técnicos e ainda tirar dúvidas de quem estiver assistindo. No palco, Glenda e Zeca não estarão sozinhos. O “Melhor da Noite” também contará com o auxílio do rapper Thaíde, o jornalista e humorista Magno Navarro, o chef de cozinha Rodrigo Oliveira e o colunista internacional na Europa Rodrigo Alvarez.