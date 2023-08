Sofrência delas

Deborah Secco (Marlene) e Fabiana Karla (Helena Maravilha) interpretam uma ex-dupla que se tornou rival no ramo do entretenimento em Goiânia - Foto: Divulgação

Fã de primeira hora da cantora Marília Mendonça, que faleceu precocemente em 2021, a roteirista Renata Corrêa sempre observou o universo musical sertanejo, com seus sucessos e ídolos, de forma bastante analítica. E mesmo que duplas formadas por homens sejam ainda hoje o principal produto deste mercado, o êxito recente de diversas cantoras levou Renata a criar uma história inspirada nos bastidores do movimento feminejo.

Com uma primeira temporada de oito episódios e estreia na tevê aberta prevista para amanhã, dia 21, a série do Globoplay “Rensga Hits!” é um retrato contundente e divertido sobre o talento de mulheres que empreendem, que têm coragem para mudar o rumo de suas vidas e ir atrás dos sonhos.

Na trama, justo no tão idealizado dia do seu casamento, a determinada Raíssa, de Alice Wegmann, descobre que estava sendo traída pelo noivo e resolve ir embora da interiorana Lucas do Rio Claro para morar em Goiânia, capital do estado de Goiás. Com a cara, a coragem e um violão, ela busca pelo sonho de ser uma grande estrela da música.

Durante a viagem, a lata-velha que a protagonista dirige, carinhosamente chamada de Bandida, atola e as adversidades desse dia servem de inspiração para Raíssa compor “Desatola Bandida”, um modão clássico e com refrão certeiro que acaba atraindo a atenção dos olheiros e empresas de gerenciamento de carreiras da região.

Se arriscando na música, mas bem longe de se considerar uma boa cantora e instrumentista, viver a protagonista foi uma das maiores aventuras da carreira de Wegmann, que confessa que saiu transformada da experiência.

“Antes da série, tocava e cantava muito pouco, tímida no meu quarto. O mais engraçado é que, ironicamente, ganhei um violão no meu aniversário, em 2021. Parecia que era o destino me dizendo ‘vai treinando aí, porque já, já você vai ter de cantar para o Brasil ouvir”, entrega a atriz, aos risos.

Integrante da equipe de casa de composição Rensga Hits!, o ambicioso Isaías, papel de Mouhamed Harfouch, é um dos primeiros a ouvir a composição de Raissa. Passando por um período de bloqueio criativo e precisando mostrar serviço e novas canções para os artistas da casa, ele resolve mentir que é o compositor da música, que acaba sendo gravada e virando um hit na voz da afetada Gláucia, estrela em ascensão vivida por Lorena Comparato.

O sucesso da canção acaba aumentando ainda mais a rivalidade entre as duas casas de composição rivais: a Rensga Hits!, comandada por Marlene, e a Joia Maravilha Records, liderada por Helena, papéis de Deborah Secco e Fabiana Karla.

Muito além de meras concorrentes, as duas empresárias são inimigas mortais. A origem de tanto ódio é um mistério e elas não perdem a oportunidade de atrapalhar a vida uma da outra. Com ótimo faro musical e tino para os negócios, as duas brigam pela liderança no mercado e pelos mais promissores talentos da música goiana.

Parceria da Globoplay com a Glaz Entretenimento, os trabalhos para a série começaram em junho de 2021. Paralelamente ao estudo do texto, grande parte do elenco também teve de se dedicar a uma pesada agenda de ensaios e preparação vocal e instrumental.

As gravações foram iniciadas em setembro do mesmo ano, em Goiânia e outras pequenas cidades da região metropolitana. Da capital, pontos turísticos como Setor Sul, Aldeia do Vale e Praça do Sol foram eternizados nas sequências dirigidas por Carolina Durão e Leandro Neri.