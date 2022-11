Sob nova condução

Com uma década no ar, “The Voice Brasil” estreia nova temporada sob comando de Fátima Bernardes

Com dimensões continentais, o Brasil abriga as mais diversas histórias e talentos nos quatro cantos do país. Por isso mesmo, há uma década, o “The Voice Brasil” se propõe a encontrar uma voz expoente da música nacional em meio aos 214 milhões de brasileiros. A partir de terça, dia 15, o talent-show volta ao ar com novos candidatos em busca de um lugar sob os concorridos holofotes do meio fonográfico.

“É o momento de iniciar uma nova década. E é impressionante como o programa, mesmo depois de dez edições, tem frescor, continuamos vendo muita gente talentosa chegando. Isso impressiona muito, porque a gente imagina que todo mundo que canta bem nesse país já se inscreveu. Mas sempre tem muita gente maravilhosa inscrita, e com histórias incríveis”, defende a recém-chegada Fátima Bernardes.

Após 10 anos à frente do “Encontro”, Fátima chega ao comando do “The Voyce Brasil” musical para substituir Tiago Leifert. A jornalista de 60 anos pretende inaugurar uma nova fase profissional diante das câmeras ao lado dos jurados Michel Teló, Iza, Gaby Amarantos e Lulu Santos. “Todos os técnicos me visitaram diversas vezes no ‘Encontro’, então foi um reencontro com essas pessoas. E o que eu gostei muito também foi reencontrar a plateia. Foi muito tocante ver esse carinho e essa saudade que as pessoas estavam, assim como eu estava deles, desse contato mais próximo com o público”, valoriza.

Fátima, no entanto, não é a única novidade do elenco do programa em 2022. Depois de participar do “The Voice Kids”, em 2021, Gaby Amarantos, que esteve no ar recentemente em “Além da Ilusão”, comemora a chegada às cadeiras do “The Voice Brasil”. “Estrear como técnica no ‘The Voice Brasil’ é uma sensação de sucesso, plenitude e de que o trabalho está dando certo. Eu amo fazer o ‘Kids’, é uma experiência totalmente diferente, mas tem uma magia no ‘Voição’, como a gente chama (risos). Eu sempre tive o sonho de estar nessa cadeira”, vibra.

Bastidores

Além da cantora paraense, Thais Fersoza também irá reforçar os bastidores da produção. A esposa de Michel Teló, que estreou no “The Voice+”, volta ao formato para mostrar os bastidores da competição. “Foi muito especial voltar à Globo, uma emissora que sempre me acolheu com o maior carinho como atriz e, agora, como apresentadora, desta vez em um horário diferente, em dias diferentes e com um novo público”, aponta.

Já habituados ao formato, Iza, Teló e Lulu vão em busca da vitória mais uma vez. Vencedor contumaz, o cantor sertanejo está de olho na sétima vitória. Teló chega ao programa com uma leve pressão para manter o bom aproveitamento na competição musical.

“Na última temporada, eu ainda ganhei com um participante que era remanescente de outro time, porque eu era o quinto técnico. Eu tinha um time muito especial e foi uma missão muito legal que me deixou muito feliz. A pressão é sempre maior no ano seguinte que eu ganho porque a expectativa do público aumenta e a competitividade dos outros técnicos também. Vou me dedicar, me empenhar e trabalhar com muito carinho com todos os candidatos esse ano também”, torce.