Sob holofotes

No elenco de “Todas as Flores”, Humberto Carrão valoriza construção cautelosa do gente-boa Rafael

Começar um novo trabalho geralmente desperta sensações de ansiedade e inquietude. Humberto Carrão, porém, ainda não viu esse turbilhão de sentimentos acalmar com a estreia de “Todas as Flores”, nova novela original Globoplay. Tudo isso porque o ator ainda aguarda um momento de virada e transformação do bom-moço Rafael, seu personagem na trama assinada por João Emanuel Carneiro. Carrão está vivendo um dia por vez na produção exclusiva para os assinantes do serviço de streaming.

“O Rafael vai ter um momento muito forte de virada. Tudo vai se transformar para ele. Ele é daquele tipo de mocinho que bate com a cara na parede. Acho interessante como vamos ver a história se transformar de uma trama romântica para uma investigativa”, explica.

No enredo da novela, Rafael é um jovem herdeiro da empresa de perfumes e roupas masculinas Rhodes. Filho único de Guiomar e Humberto, interpretados por Ana Beatriz Nogueira e Fábio Assunção, ele é o xodó da mãe. Criador da oficina de avaliação olfativa da Rhodes, no projeto conhece Maíra, papel de Sophie Charlotte, e se apaixona. Mas antes de viverem um romance, ele precisa terminar com sua noiva, a ambiciosa vilã Vanessa, de Leticia Colin.

“Eu vejo essa relação quase como um quadrado, né? Ainda tem o personagem do Caio Castro, que é apaixonado pela Vanessa. Tem essa relação de amor e uma parceria vilanesca. O encontro do Rafael e da Maísa é quase um arrebatamento. Aquele encontro de almas”, aponta.

“Todas as Flores” é sua primeira novela para o Globoplay. Como está sendo essa experiência no streaming?

De início, eu não vejo muita diferença. A gente grava igual. Trabalhamos de segunda a sábado. Gravamos bastante. Estou achando o máximo esse modelo de novela mais curta. Espero que esse formato fique. Uma novela mais curta é muito boa para acabar com aquela barriga. Dá uma enxugada na história. Acho o máximo fazer novela. Amo essa convivência intensa por meses. Esses novos formatos para o streaming são muito positivos para o mercado audiovisual.

De que forma?

Acho que são mais oportunidades de trabalho porque é mais trabalho para atores, autores, produtores… Sei que talvez o público não seja o mesmo da tevê aberta. Mas a novela vai para a tevê aberta no ano que vem. Então, quem não teve a oportunidade de ver agora, vai ter daqui a pouco. É um movimento de mudança que está acontecendo aos poucos, né? Hoje as pessoas assistem a séries e novelas no celular no ônibus.

O Rafael começa a história muito inocente, mas, ao longo dos capítulos, vai descobrindo segredos e mistérios. Como essas revelações irão influenciar no caminho do personagem?

A partir do capítulo 10 ou 12 mais ou menos, o Rafael começa a entender se ele quer realmente assumir ou não essa empresa da família. Sem qualquer spoiler, muita coisa acontece que coloca tudo de cabeça para baixo para ele. Acho que é a grande virada do personagem de um mocinho romântico para um mocinho de trama policial. Tudo isso se dá pela empresa, né? É na empresa que ele percebe que está cercado por mentiras e golpes. O Rafael é um desses mocinhos que batem com a cara na parede, precisam voltar e se reerguer.

Como a questão da deficiência visual está inserida no contexto do seu personagem?

Quando criança, ele sofreu um acidente e ficou cego por um ano mais ou menos. Ele consegue fazer o transplante um período depois. Isso mudou a vida do personagem e a forma de entender as coisas. Ele aproveitou essa posição de privilégio para criar um programa de inclusão dentro da empresa. Mas é preciso dizer que ele apenas está cumprindo a lei. É lei a inclusão de pessoas com deficiência nas empresas. Essa novela é bem difícil de fazer por conta da responsabilidade que carregamos.

Como assim?

A gente tem uma visão muito viciada sobre deficiência visual. Então, temos uma ajuda gigantesca para abordarmos essas questões. Estou sempre em contato com os consultores da novela para tirar dúvidas. Eu encho o saco mesmo com várias mensagens de áudio (risos). Todas as cenas praticamente estão ligadas a esse assunto. O Rafael é um cara que vive em 2022 e sabe que não dá mais para deixar pessoas excluídas. Na verdade, essas pessoas estão inseridas na sociedade, mas tem de ter seus direitos cumpridos.

A relação do Rafael com o pai é um ponto sensível da história de “Todas as Flores”. Como você e Fábio Assunção construíram esse relacionamento estremecido entre pai e filho?

Primeiramente, preciso falar que trabalhar com o Fábio é uma chance incrível. Algumas pessoas contam a história do nosso ofício. O Fábio é uma dessas. Quantos trabalhos incríveis ele fez, há tanto tempo, personagem fortes… Já queria trabalhar com ele há muito tempo. A gente tem muita cena juntos, mas nunca é nada leve, brincando ou falando besteira. São cenas pesadas e longas. A leveza mesmo está na nossa relação. Estou apaixonado pelo Fábio. A gente se diverte, brinca, divide opiniões semelhantes e temos desejos iguais de um Brasil melhor. A nossa construção foi rápida porque o Fabinho estava vindo de outro trabalho. Então, tivemos alguns encontros para conversar com a preparadora de corpo.

A Sophie, no entanto, você já conhecia de outros trabalhos, como “Ti-Ti-Ti” e “Sangue Bom”. Isso contribuiu de alguma forma na relação em cena entre vocês?

A Sophie é uma atriz incrível. Nesses últimos 10 anos, ela fez trabalhos muito potentes. Ela tem uma responsabilidade com o ofício muito grande. Ela entende bem a responsabilidade dessa novela. Temos uma convivência e um trabalho muito sério. Nossa relação em cena, na verdade, virou uma relação em grupo. Estamos sempre trocando demais com nós mesmos e outras pessoas. Não são todos que percebem a responsabilidade que o nosso ofício tem, a força do impacto do nosso trabalho nas pessoas. É muito bom trabalhar com alguém que admiro tanto e tem essa mesma linha de pensamento.

Além da novela, você também pode ser visto na série “Rota 66”, recém-chegada ao catálogo do Globoplay. Como foi viver o jornalista Caco Barcellos diante das câmeras?

Foi uma grande responsabilidade para mim, como ator, e para todo o elenco, roteiristas e diretores dar conta de adaptar um livro, como o “Rota 66”, para o audiovisual. A série, ao mesmo tempo, é uma aventura muito bonita, não só pelo Caco ser um grande jornalista, mas também por retratar o jornalismo investigativo, que ele tanto faz em suas reportagens. Diria que é quase uma homenagem a forma dele de pensar e fazer o jornalismo

“Todas as Flores” – Capítulos lançados semanalmente na plataforma Globoplay.

“Rota 66 – A Polícia que Mata” – Primeira temporada completa no Globoplay.

Faro jornalístico

Humberto Carrão virou uma espécie de sombra de Caco Barcellos antes do início das gravações de “Rota 66 – A Polícia que Mata”, do Globoplay. O ator acompanhou o jornalista nas gravações do “Profissão Repórter” para encarnar o repórter diante das câmeras. “Pude perceber bem de perto o ar misterioso, por causa da condição vital do trabalho dele. Os gestos, os gostos, as ações, as manias e, claro, toda a forma como ele faz o trabalho jornalístico. Fiquei muito atento à forma como ele entrevistava, a relação dele com a câmera e com o entrevistado. Foram dias muito poderosos”, afirma.

Dando vida a um personagem real e ainda vivo, Carrão encontrou alguns entraves na hora de reproduzir Barcellos em cena. “O grande desafio é que o Caco Barcellos não é um personagem do livro. O meu personagem foi construído a partir das trocas que tive com ele e também das pesquisas dos roteiristas da série”, ressalta.

Sem afetações

Na televisão há mais de duas décadas e com alguns protagonistas no currículo, Humberto Carrão faz questão de não alimentar a fama natural que a televisão agrega. Ainda assim, o ator não está isento de ter sua vida privada sob os holofotes. O recente fim de seu casamento com a também atriz Chandelly Braz causou frisson nas redes sociais. “Separação é sempre um momento delicado. Sou discreto e a Chandelly também”, explica.

O status de solteiro de Carrão, no entanto, dominou os principais assuntos das redes sociais nas últimas semanas. Inclusive, gerou a criação de um grupo de mensagens de alerta para avisar as fãs os locais que em que o ator circula pelo Rio de Janeiro. “Acho engraçado (a criação do grupo). Mas eu não tenho muito essa vaidade. Prefiro ter minha vida pessoal mais discreta sempre. Levo na brincadeira, meus amigos tiram ondam comigo. Acho graça, não está me fazendo mal”, aponta.

Instantâneas

O ator ficou aliviado ao saber que poderia deixar a barba para viver o perfumista Rafael em “Todas as Flores”. “Vivo de barba, adoro estar de barba. A única vez que fiquei sem foi para gravar ‘Rota 66’. Foram quatro meses difíceis (risos)”, afirma.

Carrão estreou na tevê no infantil “Bambuluá”.

O ator foi baterista na banda “Olegários”, formada por ele e pelos companheiros Helder Agostini e Felipe Basílio.