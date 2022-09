Simples desejo

Difícil ficar indiferente ao discurso animado de Luisa Arraes sobre a nova temporada de “Cine Holliúdy”, que vai ao ar nas noites de terça da Globo. A atriz de 29 anos, que ainda mantém uma relação esporádica com a televisão, encontrou no projeto de humor um caminho completamente novo para explorar na tevê.

Ainda criança, Luisa fez uma pequena participação no filme “Lisbela e o Prisioneiro” – Foto: Divulgação

“É o maior barato. Só quero fazer esse humor escrachado daqui para frente. Me identifico demais. Sei que venho de uma família de políticos e artistas, mas somos pessoas muito simples. Então, poder viver esse clima de cidade pequena é muito bom. Felicidade para mim é colocar cadeira na calçada. Foi muito prazeroso fazer algo popular pela primeira vez”, afirma ela, que vive a trambiqueira Francisca.

Na segunda temporada do humorístico, Francisca é a filha bastarda de Olegário, papel de Matheus Nachtergaele, com a meretriz Madalena, de Luiza Tomé, egressa de Pitombas. “A Francisca e o Olegário desenvolvem uma relação muito legal. Ele é um trambiqueiro também, né? Então, quanto mais ele descobre esse lado golpista da Francisca, mais fã da filha ele fica. Ele tem orgulho daquela filha golpista. É uma identificação imediata”, explica.

Esperta, questionadora e dona de ideias novas e progressistas, ela vai colaborar para o sucesso das películas de Francis, vivido por Edmilson Filho, com quem começa uma parceria artística que depois se torna amorosa, dentro e fora dos filmes. “É através do Francis que a Francisca conhece o amor. Ele vai surpreendendo a Francisca ao longo da temporada. Ela era bastante cética em relação aos homens. Achava que nenhum homem prestava. E todo mundo sabe que isso é verdade, né? (risos)”, brinca.

Apesar de a trama de “Cine Holliúdy” se passar na década de 1970, Luisa valoriza o texto contemporâneo da série. Inclusive, ela vê uma certa inversão nos papéis de mocinho e mocinha da história de humor. “A Francisca não é uma mocinha que está esperando ser resgatada. Ela vai lá e faz. Digo que ela é uma ‘antimocinha’. Acho que a mocinha é o Francis. O que mais chamou minha atenção em ‘Cine Holliúdy’ é que não tem nenhum personagem morno”, elogia.

Com as gravações da segunda temporada encerradas, Luisa espera finalmente retomar seu trabalho nos palcos após o período de paralisação em virtude da pandemia. A atriz está cheia de planos e ideias para lotar casas de espetáculo pelo Brasil afora. “Tenho muitos planos, mas está difícil, né? O plano de acabar com a cultura deu muito certo. Teatro hoje em dia é guerrilha. Mas nesse segundo semestre quero fazer acontecer. Fiz uma peça online, usando minha casa como cenário. Foi muito legal e tenho o desejo de fazer presencial”, torce.

“Cine Holliúdy” – Terça, às 22h30, na Globo.

Papel de cidadã

Filha do cineasta Guel Arraes e da atriz Virginia Cavendish, Luisa sempre precisou lidar com o peso do sobrenome da tradicional família pernambucana. Neta de Miguel Arraes, ex-governador de Pernambuco, ela nunca esteve inclinada a seguir pela política. Porém, nunca se omitiu do debate público. “Aprendi que política a gente faz todo dia. É a forma como a gente fala com os outros, a caixinha que a gente dá, quanto a gente paga pelo serviço de alguém…”, explica.

Em período eleitoral, Luisa também mantém uma participação ativa nas campanhas. A atriz busca debater ideias e panfletar sobre seus ideais. “Acho pouca nossa participação na democracia. Uma vez a cada dois anos é muito pouco. Mas é o que temos e temos de lembrar que isso é maravilhoso. A burocracia da política é algo que não me atrai, mas gosto de debater e conversar. Ser artista é muito revolucionário para defender causas”, aponta.