Confissões de humor

Whindersson Nunes_ Isso não é um culto – Foto:

Em “Isso Não é um Culto”, o mais recente show da carreira de Whindersson Nunes, o youtuber e comediante convida o público para uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo no mundo, conta histórias divertidas, canta e aborda o universo religioso com sua visão única. O nome do show, que percorreu o Brasil, visitou diversos países da Europa, e chega agora à Netflix é uma homenagem aos fãs que encontram nas apresentações do artista forças para superar as dificuldades. Mais uma vez, Whindersson mescla a irreverência de sempre com os vastos aprendizados coletados ao longo da carreira, iniciada sob o gradativo apoio dos fãs na web. Alguns traumas também entram em jogo na nova fase do humorista, que parece ter unido o útil ao agradável quando decidiu unificar o talento para o humor com a experiência nas redes sociais em um projeto de ensino para o público interessado. A criação de um curso e as consequentes críticas também entram de forma satírica nas histórias criadas exclusivamente para provocar risos. Netflix – dom – 19

Ligações atemporais

Amor Eterno Amor – Foto:

Exibida originalmente em 2012, “Amor Eterno Amor” estreia no Globoplay. Na trama, aos três anos, Rodrigo é sequestrado a mando de Melissa, sua tia, que planeja tornar seu filho Fernando, o herdeiro da irmã milionária Verbena. O garoto é levado por Zenóbio para o interior de Minas Gerais e entregue para o casal Angélica e Virgílio, que passam a criá-lo com o nome de Carlos. Aos dez anos, cansado das humilhações de Virgílio, o garoto foge de casa e é acolhido pelo caminhoneiro Xavier, que o leva para ser criado por sua família na Ilha de Marajó. Vinte e cinco anos se passam e Carlos se torna um respeitado domador de búfalos, sendo alvo das investidas da venenosa Valéria. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Verbena nunca deixou de procurar o filho, mesmo a contragosto da família e estando muito doente, contando com a ajuda da jornalista Miriam, noiva de seu sobrinho, e da irmã desta, Clara, uma menina que tem sonhos premonitórios. Escrita por Elizabeth Jhin, a novela tem em seu elenco principal nomes como Gabriel Braga Nunes, Letícia Persiles, Carmo Dalla Vecchia, Reginaldo Faria, Osmar Prado, Pedro Paulo Rangel, Othon Bastos e Ana Lúcia Torre. Globoplay – seg – 20

No limite da pressão

O Consultor – Foto:

Inspirada no romance homônimo de Bentley Little e estrelada por Christoph Waltz, a série “O Consultor” estreia no Prime Video. Com oito episódios, a produção é um thriller cômico e sombrio que explora a relação sinistra entre chefe e empregado, questionando o quão longe é possível progredir e sobreviver no ambiente de trabalho, com personagens e tramas que se desenvolvem de maneiras novas e inesperadas. Quando um novo consultor, Regus Patoff (Waltz), é contratado para melhorar os negócios da CompWare, empresa de jogos baseada em aplicativos, os funcionários enfrentam novas demandas e desafios que colocam tudo em questão, inclusive suas vidas. Além de Waltz, o elenco também conta com Nat Wolff interpretando Craig, Brittany O’Grady no papel de Elaine, e Aimee Carrero como Patti. A obra é uma produção da MGM Television e do Amazon Studios. Prime Video – qua – 22

Vida boa

O Prime Video estreia a terceira temporada do “reality show” brasileiro Original Amazon “Soltos em Salvador”. Durante oito episódios inéditos, Alef Cardoso, Aila Rebouças, Carla Signorelli, Edu de Carli, Gabriel Lopes, Marcela Luíza, Murilo Dias, Renatinho Mello e Thaís Pereira estarão juntos para festejar sem regras e explorar o que a capital baiana tem de mais divertido. Além deles, o programa conta com um time de celebridades para acompanhar e comentar os destaques da disputa a cada episódio: os influenciadores John Drops, Viih Tube e Hugo Gloss, a cantora Mc Carol e o ator Felipe Titto. Ao final da temporada, ainda haverá um nono episódio com os melhores momentos do painel de comentaristas. Na nova temporada, Ricardo, o gerente do bar em Florianópolis (SC), cidade onde se passaram as temporadas anteriores, tem a oportunidade de abrir um negócio em Salvador (BA) e pede ajuda do grupo de amigos para trabalhar com ele durante as férias. Como nem todos estão disponíveis, novos nomes se juntam ao time e aproveitam para experimentar novidades em uma cidade diferente. Prime Video – sex – 24

Alta velocidade

A quinta temporada de “F1 – Dirigir Para Viver” acaba de chegar ao catálogo da Netflix. Os novos episódios da série que transporta o circo da velocidade para as telas dos espectadores reconta a temporada de 2022 da competição, com todos os seus dramas, surpresas, vitórias e derrotas. Como normalmente acontece, a produção não deve se contentar em ser um mero resumo dos resultados do ano, apresentando um olhar mais profundo sobre o que passa na cabeça dos pilotos e dirigentes. O formato mistura cenas das corridas com imagens de bastidores e entrevistas com os astros da Fórmula 1, com capítulos focados em equipes ou nomes específicos para recontar o que foi 2022 no esporte. Sendo assim, alguns dos eventos principais devem ser a luta de Daniel Ricciardo para conseguir um assento após o fim do contrato com a McLaren, os triunfos surpreendentes e os problemas de sempre na Haas e as falhas de estratégia e técnica que tornaram a Ferrari menos competitiva do que deveria. A aposentadoria de Sebastian Vettel e a transferência de Fernando Alonso para a Aston Martin também devem ser temas, bem como a Mercedes, de Lewis Hamilton, em uma posição de rara dificuldade. Netflix – sex – 24

Samba em tudo

Transmissão Desfiles das Campeãs do RJ – Foto:

O Desfile das Campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro chega com tudo na plataforma Globoplay. No dia 25 de fevereiro, a partir das 21h15, o canal e a plataforma transmitem ao vivo o Desfile das Campeãs, com exibição aberta para não assinantes logados no aplicativo. A folia traz uma equipe de apresentadores e jornalistas, direto do glass studio, com localização privilegiada na Praça da Apoteose. Ailton Graça, Lucinha Nobre, Mariana Gross, Milton Cunha, Ellen Roche, Nany People, Rhudson Vitor e Vitor Dicastro prometem levar o clima da passarela do samba até o público. Globoplay – sab – 25