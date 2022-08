Toque brasileiro

Com Zezé Motta e Silvia Pfeifer no elenco, a segunda temporada da novela portuguesa “Ouro Verde” já está disponível no Globoplay. A trama gira em torno de Jorge Monforte, dono do império Ouro Verde (Brasil), um dos líderes mundiais no mercado agropecuário. A nova leva de capítulos começa com a prisão preventiva do vilão Miguel Ferreira, que segue prometendo a vingança contra o protagonista Jorge Monforte. Antonio, irmão do vilão, agora está do lado do Jorge, e forja sua morte para enganar Miguel, que queria matá-lo para queima de arquivo e também tirá-lo da herança. Antonio se esconde na Fazenda Ouro Verde, onde Bia, filha de Miguel Ferreira, passa a reta final da sua gravidez. Globoplay – dom – 28

Pedaço da história

A trama de “A Casa das Sete Mulheres” resgata um pedaço importante da nossa história. Na série dirigida por Jayme Monjardim, as mulheres da família de Bento Gonçalves vivem as dificuldades e os dramas da guerra durante o conflito dos Farrapos. Exibida originalmente em 2003, a minissérie contou com Camila Morgado, Mariana Ximenes, Eliane Giardini, Daniela Escobar e Nívea Maria no elenco. Globoplay – seg – 29

História da música

O Barão Vermelho celebra 40 anos de sucessos na série especial “Barão40”. Dividida em quatro episódios, o projeto traz performances inéditas, contando com as participações especiais de Chico Cesar, Jade Baraldo, Samuel Rosa e Frejat. A banda revisita grandes sucessos ao longo dessas quatro décadas de música, dividindo o repertório em Clássicos, Acústico, Blues&Baladas e Hits. Os shows registrados aconteceram nos dias 1 e 2 de junho, no tradicional Teatro Claro, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Canais Globo – ter – 30

Pequenos brilhantes

Diversão, romance, ciência e alguns segredos irão dominar a sexta e última temporada de “Escola de Gênios”. Desta vez, os gênios se preparam para viver aventuras inéditas no tão esperado ano de formatura. Um dos destaques da temporada fica por conta do novo projeto em que os alunos poderão se comunicar com escolas de várias partes do mundo – mas essa integração também poderá trazer ainda mais confusão, e até mesmo estremecer algumas relações. Além disso, a garotada vai conhecer a Ivy (Pamela Castro), uma intercambista que mal chega na escola e já provoca disputas envolvendo os conhecimentos científicos dos alunos. Canais Globo – qua – 31

Água com açúcar

A Netflix amplia seu catálogo de comédias românticas com a estreia do filme “Amor em Verona”. Na história, uma jovem que acaba de sair de um relacionamento vai para Verona, na Itália, e descobre que a casa que reservou também foi alugada para outra pessoa. Agora, vai ter de passar as férias com um britânico cético e muito atraente. O longa é estrelado por Kat Graham e Tom Hopper. Netflix – qui – 1º

Malas prontas

Didi Wagner comanda mais uma temporada de “Lugar Incomum”. A apresentadora passou por quatro capitais brasileiras – Recife, Rio Branco, Rio de Janeiro e São Paulo. Mais uma vez, ela procura mostrar o lado incomum dos destinos percorridos, desta vez tendo o bem-estar como plano de fundo. Didi traz seu olhar curioso em busca de experiências inusitadas, marca registrada do programa. Canais Globo – sex – 2