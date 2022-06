No topo

O documentário “Jennifer Lopez: Halftime” acaba de chegar na Netflix e acompanha a cantora em diversos momentos intimistas com seus filhos, ao mesmo tempo em que ela precisa preparar um dos shows mais importantes da sua vida: a apresentação no intervalo do Super Bowl. O evento é uma das maiores audiências da tevê americana, onde o cantor contratado para se apresentar tem que desempenhar o seu melhor para um grande público. A produção se passa basicamente entre os anos de 2019 e 2021. Em 2019, a artista dá início a vários projetos que a elevam de patamar, a ponto de ser lembrada pela mídia, a mesma que a subestimou por muito tempo. Existe também a abordagem do contexto político, quando Trump governava o país e sua política contra imigrantes era muito severa. Escolhê-la para o show principal por si só já seria um ato bem significativo. Não só ela, mas também Shakira foi convidada para a performance. A história culmina com Jennifer cantando na posse do atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.Netflix – dom – 26

Rede de pecados

Cair em Tentação – Foto:

A novela mexicana “Cair em Tentação” estreia no catálogo do Globoplay. Produzida pela Televisa, a trama traz à tona uma história de traição, tragédia e um crime em que todos podem ser culpados. Considerada uma das melhores novelas da década pela Televisa, venceu 10 categorias na premiação anual da emissora. Produzida por Giselle González, a história fala sobre a amizade entre dois casais, que é marcada por uma infidelidade. Damian Becker (Gabriel Soto) se envolve em um acidente de trânsito e sua esposa, Raquel (Silvia Navarro), é informada pela polícia de que ele não estava sozinho no carro. Amigo da família, Santiago (Carlos Ferro) chega para ajudar e descobre que a mulher desconhecida que estava no veículo é sua mulher, Carolina (Adriana Louvier), amante de Damián. Raquel e Santiago decidem se unir para tentar descobrir as circunstâncias da relação entre seus respectivos companheiros e, também, sobre o acidente de carro em que se envolveram. A busca por informações sobre seus cônjuges indica que uma terceira pessoa pode estar ligada a essa história. Globoplay – seg – 27

Marca no vestido

Impeachment American Crime Story – Foto:

O Star+ estreia com exclusividade “Impeachment: American Crime Story”, terceira temporada da série premiada de Ryan Murphy. A produção é uma antologia, ou seja, cada temporada conta uma nova história, mas sempre dentro de um mesmo tema e com alguns atores repetidos interpretando diferentes personagens. As tramas da série trazem recriações fictícias de crimes e eventos reais famosos da história dos Estados Unidos. Composta por dez episódios, a trama examina a crise nacional que levou ao primeiro impeachment de um presidente dos EUA em mais de um século através dos olhos das mulheres no centro dos eventos: Mônica Lewinsky (interpretada por Beanie Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) e Paula Jones (Annaleigh Ashford). As três foram lançadas aos holofotes durante uma época de rancor partidário corrosivo, mudança na política sexual e mudança no cenário da mídia. O elenco ainda conta com Clive Owen, interpretando o ex-presidente Bill Clinton, Edie Falco como Hillary Clinton e Margo Martindale como Lucianne Steinberger Goldberg. Star+ – ter – 28

Para fazer

Anota Aí – Foto:

O Brasil será o palco das viagens inesquecíveis de Titi Müller na nova temporada do “Anota Aí”, que estreia no Multishow e no Canais Globo. Ao longo de oito episódios inéditos, a apresentadora vai mostrar o mundo de possibilidades culturais que o território brasileiro abriga. A atração levará o público a lugares que resgatam uma forte conexão com a África, Europa, Ásia e muito mais, e ainda mostrará as singularidades e peculiaridades de cada cultura e região. O itinerário se divide em seis estados. Na Bahia, Titi visita Salvador, Cachoeira e São Félix. Em São Paulo estão na rota São Roque, Atibaia, Vinhedo e Itapecerica da Serra. As cidades de Curitiba e Morretes integram o roteiro do Paraná. Já em Santa Catarina a apresentadora faz paradas em Joinville, Blumenau e Pomerode. No Rio Grande do Sul as cidades de Porto Alegre, Gramado e Canela entram no roteiro. E a Cidade Maravilhosa também não fica de fora: o Rio de Janeiro completa a lista do trajeto realizado na produção. Canais Globo – qua – 29

Sangue para viver

Morbius – Foto:

O ator vencedor do Oscar, Jared Leto, parte para um novo desafio vivendo um dos personagens mais fascinantes e ambivalentes do mundo dos super-heróis. No longa-metragem “Morbius”, ele vive o dr. Michael Morbius que está gravemente enfermo por conta de um estranho distúrbio sanguíneo. Determinado a salvar sua vida e a de outras pessoas que padecem do seu mesmo destino, ele faz uma aposta desesperada, encontrando uma maneira não apenas de curar a doença, mas de lhe dar força e poderes inimagináveis. Isso tudo a um custo terrível: uma sede incontrolável de sangue humano. Embora, a princípio, pareça ser um enorme sucesso, algo tenebroso é desencadeado dentro dele. O filme de ação conta com Jared Leto (Michael Morbius), Matt Smith (Milo), Adria Arjona (Martine), Al Madrigal (Rodriguez) e Tyrese Gibson (Stroud) no elenco. A direção é de Daniel Espinosa e a produção de Avi Arad, Matt Tolmach e Lucas Foster. Escrito por Matt Sazama e Burk Sharpless, o filme foi exibido nos cinemas no último mês de maio. HBO – sex – 1

Memórias confusas

A Lista Terminal – Foto:

Baseado no romance homônimo de Jack Carr, a série “A Lista Terminal” acompanha James Reece (Chris Pratt) depois que todo o seu pelotão das Forças de Operações Especiais da Marinha dos Estados Unidos é emboscado durante uma missão secreta de alto risco. Reece volta para casa, para sua família com memórias conflitantes do evento e perguntas sobre sua culpa no acontecimento. No entanto, à medida que novas evidências vêm à tona, Reece descobre que forças obscuras estão trabalhando contra ele, colocando em risco não apenas sua vida, mas também a vida daqueles que ele ama. Além de Pratt, o elenco também conta com Constance Wu, Taylor Kitsch, Jeanne Tripplehorn, Riley Keough, Arlo Mertz, Jai Courtney, JD Pardo, Patrick Schwarzenegger, LaMonica Garrett , Stephen Bishop, Sean Gunn, Tyner Rushing, Jared Shaw, Christina Vidal, Nick Chinlund, Matthew Rauch, Warren Kole e Alexis Louder, entre outros. A série é produzida por Chris Pratt e Jon Schumacher pela Indivisible Productions, Antoine Fuqua pelo Fuqua Films e pelo roteirista e showrunner David DiGilio. O autor Jack Carr atua como produtor executivo, assim como o roteirista Daniel Shattuck. “A Lista Terminal” é uma coprodução do Amazon Studios e da Civic Center Media em associação com a MRC Television. Prime Video – sex – 1