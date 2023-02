Sem perder o ritmo

No papel do cantor Lui Lorenzo, José Loreto mergulha no mundo da música na trama de “Vai na Fé”



José Loreto chegou ao elenco de “Vai na Fé” com as baterias recarregadas. Mesmo recém-saído do remake de “Pantanal”, o ator iniciou a trama de Rosane Svartman pronto para encarar longos meses de trabalho. Tudo isso porque Loreto, que vive o cantor pop Lui Lorenzo, encontrou os estímulos certos para as extensas jornadas de gravação da atual novela das sete. “O canto e dança são algo que me dão muito estímulo. Fiquei com um tesão enorme de viver essa nova vida diante do vídeo. Sabia que seria puxado porque emendei um trabalho em outro, mas os desafios do canto e da dança foram meus maiores combustíveis. Estou zerado em cena. Nem parece que estou há meses gravando direto. Essa questão da música é muito divertida. Nem parece trabalho muitas vezes. Quando terminar a novela, espero fazer turnês do Lui Lorenzo pelo Brasil”, brinca.

Em “Vai na Fé”, Lui cresceu à sombra de uma mãe intensa e exuberante, sem a presença do pai, Fábio, papel de Zé Carlos Machado. A postura ressentida da mãe, Wilma, de Renata Sorrah, foi afastando cada vez mais pai e filho. A fama veio após a participação em um programa de calouros, levado pela babá. Lui é um artista de gosto duvidoso e passou a ser empresariado pela mãe depois que os convites para o trabalho como atriz desapareceram. Bonito e sedutor, ele é infalível em suas conquistas, desconhece o que é o amor pulando de caso em caso. Porém, tudo isso muda ao encontrar Sol, vivida por Sheron Menezzes. “Acho que o Lui fala desses buracos que a gente se mete na vida e como cada um faz para sair deles. Ele foi um grande astro pop, mas a vida não é linear. Ele ficou com o sucesso das músicas de 20 anos atrás, não se renovou. Lotou estádios, mas não lota mais”, afirma.

Antes de “Vai na Fé”, você estava no ar em “Pantanal” há poucos meses. Como foi esse processo para emendar um trabalho no outro?

Os projetos ficaram bem próximos, né? Porque eu terminei de gravar “Pantanal” e já estava para começar as gravações de “Vai na Fé”. Então, todo o meu processo de preparação foi meio na pressão. Mas eu funciono bem sob pressão. Não sei se é bom falar isso para os diretores e produtores (risos). Caí no elenco meio de paraquedas, mas todos me receberam bem. É um projeto muito gostoso, sou uma pessoa muito musical. Então, parece que estou zerado. Nem parece que venho gravando direto há mais de um ano.

O Lui Lorenzo, que é um astro pop, exige conhecimento em dança e canto. Como foi sua preparação para compor o papel?

Foi algo bem louco porque, antes da pandemia, eu estava me preparando para fazer a cinebiografia do Magal (Sidney, cantor). Como veio a pandemia, o projeto atrasou e eu fiquei me preparando dois anos. Igual à minha faculdade de Economia, que fiz por dois anos e parei (risos). Então, fui fazer “Pantanal”, mas eu sabia que usaria essa preparação em algum lugar. Quando a novela acabou, eu voltei a mergulhar nas aulas de canto e dança. Caí dentro. Mas a música sempre esteve presente na minha vida. É algo bem forte.

Como assim?

Eu gosto muito de compor e faço isso desde muito novo. Mas sempre foi algo muito amador na minha vida. Gosto de compor em momentos importante da minha vida, como o nascimento da minha filha. Tenho algumas canções que resumem minha vida. Sempre coloquei meus sentimentos para fora em forma de música. Quando o Paulinho (Paulo Silvestrini, diretor artístico) me chamou, eu levei as minhas músicas. Tenho uma música, que fiz com 15 anos, que se chama “Moleque Piranha”. Terminei meu primeiro namoro e cantei (risos).

E como tem sido realizar as sequências de shows e apresentações do Lui Lorenzo?

Muito legal. O Lui Lorenzo tem músicas inéditas muito incríveis e divertidas. Quando gravo essas sequências mais musicais, a equipe fica fervilhando. Temos muitas referências. Por exemplo, o Latino tem a “Renata Ingrata”, não é? O Lui tem a “Joana Safadinha”. Não tem a canção “Festa no Apê”? Na novela temos “Hoje a Bagunça é Lá em Casa”.

Você chegou a se inspirar em nomes conhecidos do meio musical para construir a figura do Lui Lorenzo?

Eu já vim muito com o corporal do Magal. Uso muito dessa sensualidade a favor. Também tenho referências do Luan Santana, Latino e do Rick Martin. Também vi uma série sobre o cantor mexicano Luís Miguel. Foi uma colcha de retalho. Bebi de várias fontes para construir esse lado dançarino e sensual do Lui. Estou amando demais viver esse personagem. O Lui, na verdade, queria cantar umas músicas românticas, tipo Lulu Santos. Acabando a novela, espero fazer várias turnês do Lui Lorenzo pelo Brasil.

Apesar de se apaixonar pela Sol, o Lui Lorenzo também mantém uma relação conturbada com a dançarina Érica, papel de Letícia Salles. Como funcionará esse triângulo ao longo dos capítulos?

Acho que é uma trama que fala sobre relações toxicas, mas um de jeito mais cômico e muito leve. A Érica era uma fã muito apaixonada pelo Lui. Ela quer se dar bem e vê no Lui uma chance disso. Mas o Lui não levava as mulheres muito a sério. Acho que o Lui tem muita leveza e isso faz com que ele seja perdoado. Há uma fragilidade por trás de toda a pose de astro pop. Acho que isso faz com que o público perdoe suas falhas, mas até onde, né?

O Lui Lorenzo é um personagem carregado de muitas tintas. Como você enxerga o espaço do personagem dentro da novela?

Acho o Lui um personagem muito aberto e que pode ir por vários caminhos. Não é um vilão, ninguém vai ficar com medo do Lui. Acho que a grande questão do Lui Lorenzo está no ego e na autoestima dele. O corpo do Lui é um santuário para ele. Ele tem um quadro dele mesmo desnudo em casa, tem uma autoestima absurda. A autoestima do Lui é 100 vezes maior do que a minha. Ele seduz até a porta (risos). Escuta um aplauso em qualquer canto e já acha que é para ele. Está bem divertido e é um exagerado crível. Acho que “Vai na Fé” é uma novela muito ousada.

Por quê?

Quando recebi o convite, pensei: “Eita, que nome ousado”. Depois soube que a história central era sobre evangélicos, religião… A princípio, fiquei com o pé atrás de fazer uma coisa que na minha cabeça estava estereotipada, ousada demais e que pudesse gerar polêmica. Conversei com amigos que tinham feito “Bom Sucesso” com a Rosane, e falaram: “Vá de olhos fechados. Tudo o que a Rosane faz é sucesso”. Comecei a ler o texto e entendi a forma bonita como a Rosane leva esses assuntos. Encontrei, inclusive, com o pastor Henrique Vieira e falei da personagem Sol e ele ficou muito animado com a história, a chance de quebrar preconceitos.

“Vai na Fé” – Globo – Segunda a sábado, às 19h30.

Folia real

O sucesso dos “hits” de Lui Lorenzo está indo além dos Estúdios Globo. José Loreto teve a chance de viver o astro pop em pleno Carnaval baiano. Ele foi um dos convidados especiais do trio elétrico Pipoca da Ivete, que abriu a folia de Salvador. Lui interpretou seus principais sucessos ao lado da estrela baiana. “Foi a primeira vez que subi em um trio, diferentemente do Lui Lorenzo, que tem 20 anos de sucesso e já teve essa oportunidade (risos). Fiquei muito ansioso e animado com essa oportunidade”, explica.

A experiência foi completamente inédita para Loreto. Ele, inclusive, acredita que jamais subiria em um trio elétrico se não fosse pela ficção. “Nunca cantei com a Ivete antes e jamais tinha pensado nessa possibilidade. Ainda bem que eu tenho um personagem que está me permitindo cantar. Meus personagens me possibilitam tudo, até um sonho incabível desses. Dá muito, muito frio na barriga”, celebra.

União dos bastidores

A trama de “Pantanal” acabou há quase cinco meses. Ainda assim, José Loreto guarda as melhores recordações do remake do horário nobre. Ao fim do ciclo de gravações, o ator teve dificuldades para deixar a rotina da fazenda de José Leôncio, papel de Marcos Palmeira. “Gravando essas últimas cenas, eu sinto que podia ter mais um ano de gravação (risos). O trabalho foi muito cansativo, árduo, eu brinco que foi um perrengue chique. Passamos três meses no Pantanal, deixando as famílias aqui. Foi intenso, quando voltamos para o Rio de Janeiro, gravamos muito. Foi muito puxado, cansativo, mas todo dia vindo com sorrisão na cara. Em ‘Pantanal’ tudo dá certo. Até quando tinha tudo para dar errado, deu certo”, valoriza.

Na história, Loreto encarnou o personagem Tadeu, que, na versão original, foi interpretado por Marcos Palmeira. O folhetim reviveu um dos maiores sucesso da dramaturgia brasileira. “A pressão do público e da imprensa a gente sentiu bem no início, antes de começar a gravar. Mas quando nos juntamos todos no Pantanal, elenco, equipe, direção, isso deu leveza para as coisas e o sucesso foi consequência dessa união. E logo foi embora essa expectativa ou qualquer medo da comparação”, aponta.

Instantâneas

Aos 18 anos, Loreto foi morar em Los Angeles, nos Estados Unidos, onde trabalhou no time de seguranças de algumas celebridades de Hollywood.

Entre 2015 e 2019, Loreto foi casado com a atriz Débora Nascimento. Os dois são pais da pequena Bella, de 4 anos.

As músicas de Lui Lorenzo, interpretadas por Loreto, estão disponíveis em plataforma de áudio.