Sem lenço, sem documento

Com a estreia da terceira temporada de “Reis”, na Record, alguns personagens que já apareceram na série voltaram ao ar, como o profeta Samuel, vivido por Roberto Birindelli, a partir da segunda fase da trama. Um papel que marcou a volta do ator uruguaio à emissora, logo depois de finalizar “Nos Tempos do Imperador”, na Globo. “Eu andava conversando com a Record sobre novos projetos, mas o tempo não permitia, sempre havia outro trabalho em andamento. Desta vez tudo deu certo nas datas: acabei ‘Nos Tempos do Imperador’ em 5 de novembro e, no dia 6, já estava ensaiando como Samuel”, explica.

Esse troca-troca de empresas não chega a ser uma novidade para Roberto. No Brasil, sua primeira experiência como ator fixo em uma novela se deu na Record, em 2009, quando deu vida ao mafioso Tucci de “Poder Paralelo”. De lá para cá, tornou-se um profissional facilmente reconhecido nas ruas e, pode-se dizer, requisitado para projetos de teledramaturgia. Prova disso é que, em pouco tempo, já marcou presença em mais de 10 produções de canais ou serviços de streaming distintos, entre novelas e séries. “Nunca tive contrato com uma emissora, sempre trabalhei por obra. Já vinha fazendo várias novelas e séries, tanto na Globo quanto na Record, onde a mais recente tinha sido ‘Apocalipse’”, conta.

Na Record, porém, ainda não tinha experimentando um papel bíblico. Sua primeira experiência no nicho em que a emissora mais investe havia sido justamente em “Apocalipse”, mas se tratava de uma trama que, apesar de inspirada na “Bíblia”, era contemporânea. Com isso, “Reis” acaba sendo uma experiência completamente diferente para o ator, que fará 60 anos em dezembro. “Samuel vive em um tempo muito distinto, onde a sociedade se estabelecia em regras que hoje não seriam praticáveis. Tempos do pensamento mítico-mágico, e não técnico-científico. De tribos e guerras constantes”, avalia.

Mesmo com o contexto bíblico, Roberto vê em Samuel um personagem criado em camadas que existem em papéis que representam os tempos atuais. “Ele é construído em alguns eixos, cada um com um tempo, um peso metafísico e uma dinâmica: o profeta, o cidadão de Israel, o pai de família e, o principal, um homem de Deus. Samuel tem grandes frustrações como profeta, como pai de família e vive o fim de uma era em Israel”, analisa, completando que o único refúgio do personagem é mesmo a própria fé, inabalável.

Para a construção de Samuel, Roberto assume que enfrentou alguns desafios. A começar pela própria caracterização. “As batas e sandálias dão um caminhar específico e uma movimentação peculiar. Tenho hábito de usar cabelo curto e, agora, precisei colocar megahair. A mãe de Samuel não corta seu cabelo, uma promessa que fez a Deus. Tive de me habituar a usar cabelo na cintura”, diz. A inspiração veio a partir de filmes da época, gravuras e algumas imagens que encontrou em suas pesquisas, além de leituras bíblicas e sobre a época. “O foco das novelas bíblicas é na palavra, no discurso, mais do que na emoção. Claro, não podemos mudar nada, pois são trechos da ‘Bíblia’. Na tela, aparecer o versículo a que se refere essa fala e não podemos alterar”, defende.

“Reis” – Record – Terceira temporada – faixa das 21 horas.