É um movimento quase natural do mercado audiovisual brasileiro setorizar seus profissionais por gênero dramatúrgico. Ao ver sua trajetória enveredando massivamente para o humor, Gabriel Godoy começou a recalcular sua rota. Não à toa, o ator buscou oportunidades que fossem além da comédia, como a série “Impuros”, do Star+, e a produção “Rota 66”, disponível no Globoplay. Agora, ele chega ao dramático enredo da terceira temporada de “A Divisão”, que acaba de estrear no streaming da Globo. Mesmo com as antigas oportunidades fora do humor, Gabriel vê a série produzida pela AfroReggae Audiovisual e A Fábrica como um ponto relevante da carreira.

“Não queria fazer apenas comédia. Estava tomando cuidado para não ficar rotulado. Sei que é um trabalho de grande importância na minha carreira porque quero ficar transitando entre a comédia e o drama. Variar de gênero no Brasil não é tão fácil. Lá fora um ator de comédia faz drama com muito mais facilidade”, explica.

Inspirada na onda de sequestros que afligiu o Rio de Janeiro na década de 90, a obra acompanha a turbulenta rotina da Divisão Antissequestro, que é liderada por Carlos Mendonça e Juliano Santiago, interpretados por Silvio Guindane e Erom Cordeiro. Na história, Gabriel interpreta Marcelo, primo do empresário Armando Albuquerque, vivido por Marcelo Adnet. O influente executivo é sequestrado e quem fica à frente das negociações com a DAAS é justamente o personagem de Gabriel.

“É um padrão que eu não sabia sobre as negociações. É necessário chamar uma pessoa mais cabeça-fria para negociar. Pais, esposa ou filhos podem estar nervosos demais para assumir esse papel. Então, faço o meio de campo entre família e todas as negociações da DAAS”, afirma.

Criada por José Junior e José Luiz Magalhães, “A Divisão” faz parte do amplo catálogo da AfroReggae Audiovisual, que produz conteúdo visando promover a inclusão e a justiça social por meio da arte. Todas essas discussões políticas e contemporâneas foram um forte chamariz para Gabriel mergulhar na série. “Misturar arte e debates sociais é a principal função da arte. Entreter com reflexão é fundamental. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Muito feliz de trabalhar com a AfroReggae Audiovisual que tem esse compromisso com as pautas sociais”, valoriza.

Ainda curtindo toda a repercussão da estreia da série, Gabriel já está dedicado a novos projetos. Ele está no elenco de “Dona Beja”, novela da HBO Max. O folhetim é um remake da novela homônima de 1987, da extinta TV Manchete, baseada na vida de Ana Jacinta de São José. Com Grazi Massafera no papel principal, a produção contará com 40 capítulos. “Começaremos a gravar em breve, mas não posso falar nada por enquanto. Mas feliz de participar de uma história tão importante da nossa dramaturgia. É um grande projeto”, elogia.

“A Divisão” – Nova temporada disponível para os assinantes Globoplay.