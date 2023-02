Sem amarras

Karina Dohme está sempre a serviço da arte. Por isso mesmo, a atriz tem completo desprendimento da vaidade quando o assunto é um novo projeto. Ao ser chamada para o elenco de “Os Parças”, nova série original Globoplay, ela não pensou duas vezes em abandonar os cabelos louros e ficar morena para o vídeo. A mudança no visual, inclusive, foi uma sugestão da própria Karina. “Caracterização ajuda muito a entrar no personagem. Eu acredito muito que o corpo do ator é um templo a serviço do personagem. Nunca entendi essa coisa de ator não querer cortar cabelo ou qualquer outra coisa que esbarre em uma vaidade própria. Se ajuda a compor o personagem, acho que tem de ser feito, tem de se jogar”, explica a atriz, que teria ido mais longe no processo de caracterização. “Por mim, ainda tinha cortado estilo Chanel”, completa.

Após dois longas para o cinema, “Os Parças” vai virar uma série da plataforma de streaming da Globo. O projeto de humor, que conta com gravações em São Paulo, é estrelado por Tom Cavalcante, Whindersson Nunes, Tirullipa e Bruno de Luca. O elenco conta também com Lucy Ramos e Jojo Todynho. “Ainda não posso falar muita coisa, mas vou viver uma mocinha, que é par romântico de um dos protagonistas. Extremamente sonhadora, decidida e romântica, ela acredita no amor e batalha por ele, mas é também geniosa e temperamental. Ela acaba descobrindo outras facetas da sua própria personalidade que vão resultar em situações inusitadas. Acho que o público vai se divertir”, adianta.

A atriz, que esteve no elenco da novela “Quanto Mais Vida, Melhor!”, faz sua estreia no streaming. O convite para integrar a produção de humor veio da produtora Formata. “Foi muito bacana ser convidada dessa maneira. Nós, atores, estamos muito acostumados a fazer dezenas de testes para um papel. Então, ser convidada foi um grande privilégio. Um diretor certamente só aprova uma atriz sem teste se está muito seguro da entrega que terá. Sou extremamente grata por isso”, valoriza a atriz, que tem dividido parte de suas cenas com Tom Cavalcante. “Ele é extremamente criativo, generoso e querido. O Tom cria sem parar e é muito rápido nas tiradas”, elogia.

Ainda bastante reconhecida pelo período em que integrou o seriado “Sandy & Junior”, Karina celebra a chance de retomar trabalhos no humor. Na tevê há 30 anos, ela coleciona passagens por produções, como “Zorra Total” e “A Turma do Didi”. “Feliz de voltar a atuar em uma comédia bem escancarada e deliciosa. Desde ‘Zorra Total’ não trabalhava nesse formato. A gente pode pirar, criar um monte e se divertir sem medidas. Também estou amando o fato de fazer minha primeira mocinha na tevê”, vibra.

“Os Parças” – Globoplay – Primeiro semestre de 2023.