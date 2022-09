Sem amarras

A chegada dos 50 anos em nada assustou Maria Beltrão. Junto com a nova idade, a apresentadora encarou o início de um novo momento profissional. Após 25 anos na GloboNews, onde comandava o “Estúdio I”, ela migrou para a tevê aberta. Recém-chegada ao time de apresentadores do “É de Casa”, Maria aproveitou o inédito caminho na televisão como uma espécie de fonte da juventude, renovando seu fôlego diante do vídeo.

“Sinto as mesmas emoções e borboletas no estômago de quando cheguei à Globo. Estou com 50 anos de vida, entrando na menopausa, e me sinto rejuvenescida, animada, feliz e excitada. Nem sei se podia falar menopausa (risos). Mas é isso, né? Estou feliz e animada como no primeiro dia em que entrei na Globo. Lembro que encontrei com o Bial e a Mônica Waldvogel. Precisava agir com naturalidade. É assim que estou agindo agora no entretenimento”, explica.

No comando do “É de Casa”, Maria divide a apresentação do matinal com Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira. Conhecida por seu jeito carismático e descontraído na bancada da GloboNews, a jornalista quer mergulhar ainda mais na leveza do matinal. “O ‘É De Casa’ é um deleite de sábado. É aquele programa que faz você começar bem o fim de semana, com uma mescla de variedades, jornalismo, serviço, fala dos diferentes cantos do Brasil. É um programa que está de olho nos problemas da sociedade, mas que tem leveza, o que me atrai muito. E fora que dá uma fome danada com as receitas incríveis exibidas bem pertinho do almoço (risos)”, ressalta.

Após 25 anos na GloboNews, como essa decisão de ir para o entretenimento começou a ser maturada?

Essa ideia de tentar algo diferente já vinha me acompanhando há, pelo menos, quatro anos. Aconteceu comigo quando me aproximei dos 50 anos. Afinal foram 25 anos de Globonews, eu e o canal crescemos juntos. Na pandemia, eu lancei um livro e comecei a revisitar minha história. Foi uma grande catarse, uma grande reflexão. Então, senti que estava chegando a hora de fazer algo diferente e, com isso, fui compartilhando essas ideias com meus chefes. Porém, quando veio o convite para o entretenimento, fui surpreendida.

Por quê?

Acho que, talvez, eu esperava uma mudança dentro da própria GloboNews. Eu sabia que queria algo diferente, mas não sabia exatamente o quê. Foi um presente esse convite, fiquei feliz pela chance de fazer algo totalmente novo. Estou naquela delícia da adrenalina, daquela fase da transição. Foi muito difícil deixar o “Estúdio I”, tanto que fui maturando a decisão por quatro anos, né?

Como você foi conduzindo essa expectativa para estrear na tevê aberta?

Cheia de pesadelos (risos). Estava há meses tendo pesadelos com a estreia. Mas eu sabia que tudo ia dar certo porque fui muito bem recebida por todos. Minha primeira reunião foi com o Amauri (Soares, diretor da Globo e Afiliadas). Ele me tratou tão bem que sai emocionada. A Patrícia Poeta, que eu já conhecia do jornalismo, foi me apresentando todos os caminhos. Quanto temos guarida, temos tudo.

O que você já conhecia ou acompanhava do formato do “É de Casa” antes de assumir a apresentação?

Eu era fascinada pelo “É de Casa”. Nos últimos meses, comecei a ver para entender como a faixa de horário se comportava. Ficava tentando entender o encaixe das matérias. Percebi que essa nova missão é uma responsabilidade enorme. O programa é campeão de audiência e o público adorava o time de apresentadores. Então, nós somos os alienígenas, a grande mudança. Sei que estou mergulhando em um período de aprendizados.

De que forma?

Venho do “hard news”, que é muito diferente. Agora, falo com uma faixa de público muito maior, classes que não abarcava na GloboNews. Tenho de mudar meu chip, aprender bastante. Vamos falar do aumento do botijão de gás ou da gasolina como era no “Estúdio I”? Sim, mas é uma abordagem completamente nova e diferente.

Mas o que você pretende trazer a seu favor da GloboNews nessa nova fase no “É de Casa”?

Acredito muito que nosso vício é nossa virtude, né? Então, se vier alguma notícia em cima da hora, sou boa em longas coberturas. Fiz isso bastante na GloboNews. Tenho uma capacidade de improvisar por horas e horas em cima de um fato que acabou de acontecer. Espero que nada aconteça, que não tenha nenhuma notícia ruim. O legal do “É de Casa” é justamente essa leveza. Quero fazer um bolinho, aprender a fazer um caldo de piranha… (risos)

Você pensou em fazer alguma mudança no seu estilo diante do vídeo antes de estrear à frente do matinal?

Eu sou isso aí. Quero que o público veja que é essa mulher mesmo que sou. Vou fazer muita besteira ainda daqui para frente. Acho que, ao longo da minha jornada, adquiri a experiência de ter a coragem de ser imperfeita. Faço muito besteira e levanto. E isso é muito legal. Quero que o público veja exatamente essa verdade. Uma qualidade minha, sem falsa modéstia, é ser imperfeita para os erros ou acertos. Por exemplo, já estou bem assustada com a quantidade de besteiras que devo ter falado nessa entrevista (risos). Mas é assim mesmo.

O ano de 2022 conta com eventos importantes, como a Copa do Mundo e as eleições. Como isso será abordado no “É de Casa”?

Sou jornalista onde quer que eu esteja. Vou estar a postos para debater qualquer tema que seja. Não preciso estar na GloboNews para isso. Me coloquei à disposição da GloboNews para ficar até as eleições. Mas precisaram antes de mim no entretenimento. Foi uma escolha dos chefes. Não fico chateada de não estar na GloboNews nesses eventos. Faz parte.

“É de Casa” – Globo – Sábado, às 6h50.

União no vídeo

O “É de Casa” apresentou uma nova turma para Maria Beltrão. Antes de dividir as manhãs de sábado com os novos colegas, a apresentadora começou a se entrosar com Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira. “Nos demos muito bem de cara. Fomos jantar e, no final da noite, eu já estava dando tapas no Thiago. Sabia que era um bom sinal (risos)”, valoriza.

Apesar de nunca ter cruzado com trio de apresentadores pelos corredores da Globo, Maria revela que sempre acompanhou a trajetória profissional dos parceiros de estúdio. “Sou fã de todo mundo aqui. Sou telespectadora deles. Sei que cada um vai dar o seu melhor. É um timaço maravilhoso. Sei disso porque todo mundo gosta de estar lá, temos um bom bate-bola”, elogia.

Fogo brando

A cozinha tem sido o terror de Maria Beltrão durante o “É de Casa”. Uma negação assumida diante do fogão, a apresentadora tem tido pesadelos com os momentos que terá de cozinhar ao vivo no matinal. “Quero que a audiência tenha paciência comigo (risos). Minha maior expectativa é não destruir a cozinha pelos próximos meses. Sou muito atolada. Sonhei que me queimava, que sou uma catástrofe, uma fraude… Mas tem muito ensaio e dois anjos da guarda na produção para me auxiliarem”, explica.

Em contrapartida, Maria lida muito bem com outras áreas do programa. “Gosto do quadro ‘Bicholândia’, do ‘Belezas da Terra’, e sempre adorei quando os apresentadores interagem entre si e com a Tati Machado, que deixa a conversa muito animada”, aponta.

Instantâneas

Entre os anos de 2002 e 2008, a jornalista participou da transmissão dos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro.

Maria é filha da arqueóloga Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão e de Hélio Beltrão, ministro dos governos Costa e Silva e João Figueiredo, da ditadura militar.

Em Londres, para sua viagem de lua-de-mel, Maria interrompeu o período de lazer para participar da cobertura do funeral e enterro da Princesa Diana pela GloboNews.