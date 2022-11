Segue o líder

A nova temporada do The Voice Brasil, , pela primeira vez, será exibida ao longo da Copa do Mundo

O grande vencedor da Copa do Mundo do Catar só será conhecido no dia 18 de dezembro. Enquanto Tite e seus comandados brigam para conquistar a sexta estrela na camisa da Seleção Brasileira, Michel Teló já ostenta seis estatuetas para chamar de suas no “The Voice Brasil”. O jurado, que retorna ao formato tradicional do “talent show” musical, volta à disputa com a mesma gana de sempre para ampliar sua prateleira de vitórias.

“Nem nos meus maiores sonhos achei que seria hexa antes da seleção (risos). A chance, que antes era de 25%, diminuiu para 20% (no ano passado). Os outros técnicos tinham muita vantagem sobre mim e eu tive de montar um time com as vozes que foram sendo deixadas pelos meus companheiros quando as cadeiras não viraram ou durante a competição. Era uma novidade no programa e não sabia como isso seria recebido pelo público e como eu montaria meu time. Mas deu tudo certo e o hexa veio”, vibra.

A nova temporada, pela primeira vez, será exibida ao longo da Copa do Mundo. Na fase de “Audições às Cegas”, os candidatos se apresentam e são avaliados apenas pela voz. Os técnicos viram suas cadeiras e montam seus times. Se mais de um técnico virar, o participante é quem escolhe com quem quer trabalhar. São 12 vagas em cada time. O botão de bloqueio fica disponível durante toda a fase. Com ele, os técnicos podem bloquear uns aos outros e o técnico bloqueado só descobre que está impedido de participar da disputa pela voz se decidir virar sua cadeira.

“Sempre digo que geralmente busco uma voz diferente, que tenha, claro, um domínio vocal legal, mas principalmente que passe emoção. Esse é o fator número um. Tem de passar algo diferente, tem de me emocionar e emocionar o público”, avalia.

Desde 2015 no “The Voice Brasil”, Teló encara cada temporada como se fosse sua estreia na competição. Apesar da bagagem vitoriosa, o cantor sertanejo não segue nenhuma técnica específica para conquistar o troféu. A cada novo candidato no palco, ele faz uma análise inédita da situação. “Sou apaixonado pelo programa e pelo que ele representa, pelo formato e pelas oportunidades que ele dá às pessoas de mostrarem seus talentos e seus trabalhos. O nervosismo é o mesmo a cada temporada. O coração dispara quando a gente está de costas, nas cadeiras, e o diretor avisa que a primeira voz vai entrar. Eu sempre vi com muita responsabilidade essa questão das escolhas, porque respeito demais o sonho dos candidatos”, explica.

Envolvido com as gravações nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Teló tem encontrado um ambiente bem familiar no trabalho. Ele tem estado ao lado da esposa Thais Fersoza, que comanda as entrevistas nos bastidores do “reality” com os participantes. Os dois estão juntos desde 2012 e são pais de Melina e Teodoro. “Está sendo divertidíssimo trabalhar com ela. É claro que são ambientes bem separados – ela tem o camarim dela; eu tenho o meu. É lógico que eu dou umas escapadinhas para matar a saudade (risos). Mas ela fica lá nos bastidores e a gente, na nossa cadeira. Ela é uma grande profissional e vem trabalhando há um bom tempo nessa área de apresentação, vem evoluindo nisso. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória que ela tem construído”, derrete-se.

“The Voice” – Terça e quinta, às 22h30, na Globo.