SBT estreia a novela ‘A Gata’, amanhã

A partir de amanhã (16), o SBT passa a exibir em suas tardes a novela “A Gata”, estrelada por Maite Perroni, Daniel Arantes e Laura Zapata. Produzida por Nathalie Lartilleux para a Televisa e exibida pelo Las Estrellas, a telenovela de sucesso já foi exibida no SBT entre 2016 e 2017. “A Gata” irá ao ar de segunda-feira a sexta-feira, às 16h15, inaugurando um novo horário nas “Novelas da Tarde”.

A trama narra a história de Esmeralda (A Gata), uma menina de 12 anos que vive em um bairro pobre e em condições desfavoráveis, que sobrevive recolhendo lixo. Desde pequena é amiga de Paulo, um menino de 15 anos, rico e que a defende dos ataques de outras crianças. Paulo sente compaixão por Esmeralda, e por isso fica indignado com dona Rita, uma velha exploradora que cria Esmeralda e Centavinho, e os manda vender bugigangas e pedir dinheiro para comprar comida. Dona Rita não tem escrúpulos, e mesmo com toda essa exploração, só cuida bem e com respeito de sua neta, a folgada Inês, filha de seu filho Fabrício, que está na cadeia pagando por um crime que cometeu no passado.

Esmeralda cresce como um animalzinho selvagem, mas tem uma doçura e um encanto que a fazem única. Ela, mesmo nas condições em que vive, saiu adiante perante os tropeços da vida. Quando Paulo descobre que Esmeralda não aprendeu nem ler ou a escrever, passa a ensiná-la, mas escondido de Lorena, sua mãe, quem sempre desprezou Esmeralda, pois quer que seu filho se case com Mônica, uma menina que cresceu como sua sobrinha, rica e esnobe. Mônica é a única garota a quem Lorena considera merecedora de Paulo.

Esmeralda desconhece que na verdade é a grande herdeira de um império, e ao crescer vai trabalhar de telefonista na empresa que mais tarde virá a ser sua, porém até lá irá passar por muitos problemas e amarguras até reencontrar Paulo, que sempre foi seu grande apoio e único e verdadeiro amor.

Conheça os personagens

Esmeralda Cruz “A Gata” (Maite Perroni)

Esmeralda tem um temperamento forte e rebelde. Desde pequena foi criada por Dona Rita, com quem vive em um lixão, e a obriga a pedir esmola para sobreviver. Ainda menina ela conhece Paulo que se transforma em seu melhor amigo apesar da diferença social que existe entre eles. Com o passar dos anos Esmeralda percebe que está apaixonada por Paulo e que é correspondida. Porém os sabem que esse amor é impossível e para defendê-lo terão que enfrentar o preconceito de Lourença, mãe do rapaz.

Paulo Martínez (Daniel Arenas)

É filho de uma família de classe alta, mas é sensível ao sofrimento e às carências dos menos favorecidos econômica e socialmente. É um jovem sem objetivos definidos em relação ao seu futuro profissional. Apaixona-se por Esmeralda e decide se casar com ela. Porém, essa decisão desagrada por completo sua mãe que decide mandá-lo estudar no exterior. A viagem inesperada, as mentiras e todas as intrigas que fazem põe em risco seu relacionamento com Esmeralda.

Lourença Martínez (Laura Zapata)

Mulher madura de ideias fixas e radicais. Preconceituosa ao extremo, não se importa em humilhar as pessoas mais humildes. Para Lourença, os pobres são a escórias da sociedade. Para proteger suas ideias absurdas e antiquadas é capaz de provocar a infelicidade dos próprios filhos. Por isso, ao descobrir que seu filho, Paulo está interessado em Esmeralda, a jovem que vive no lixão, fará de tudo para separá-los.

Augusto Martínez (Juan Verduzco)

Advogado de prestígio aparenta ser uma pessoa de princípios e de moral. Porém, vive amedrontado porque no passado mandou para a cadeia um homem inocente para se apoderar de sua fortuna e ainda destruiu sua família. Faz seu filho, Paulo, acreditar que aceita sua relação com Esmeralda, mas faz de tudo para mandá-lo estudar no exterior para separá-los.

Mariano Martínez – Negrete (Jorge Poza)

De temperamento e princípios opostos ao do irmão, está decidido a trabalhar mesmo que tenha que mudar de identidade para que as influências de seu pai não o atrapalhem. Ao mesmo tempo não está disposto a perder os privilégios que sua família lhe deu. Vê em seu irmão um rival, pois também está apaixonado por Esmeralda, mas não pensa em se deixar manipular por seus pais como fazem com Paulo. Sem saber se converte em um dos homens de confiança do “Silencioso”, o pai de Esmeralda.

Branca Santa Cruz – “A Louca” (Erika Buenfil)

Ao saber que seu marido foi condenado a muitos anos de prisão, cai em depressão profunda e, quase à beira da morte, é vítima do roubo de sua filha. Desde então, seu amor e sua razão adormecem dentro dela. Por um capricho do destino, depois de vagar durante anos pelas ruas da cidade, Branca chega ao lixão onde ela nem imagina que vive sua filha.

Fernando Santa Cruz – “O Silencioso” (Manuel OjedaI)

Ao ser condenado injustamente, os anos de reclusão não só lhe tiraram sua liberdade, mas também a família que tanto amava fazendo com que acreditasse que sua mulher e sua filha estavam mortas. É um homem de bons sentimentos, mas a prisão o transformou numa pessoa dura, que não demonstra seus sentimentos a ninguém. Quando consegue sair da prisão seu único objetivo é se vingar das pessoas que transformaram sua vida em um inferno.

Leticia Sánchez. (Leticia Perdigón)

É uma mulher sensível, solidária e uma amiga incondicional. Apesar de viver sozinha, é uma pessoa alegre, sempre disposta a ajudar seu semelhante, especialmente Esmeralda a quem protege como se fosse sua filha. Trabalha em um cabaré para sobreviver.