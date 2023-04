Saudosa rotina

Na reta final da novela, Drica Moraes se entusiasma por retornar às novelas como a Núbia, de “Travessia” - Foto: Divulgação

Bem-humorada e sempre disposta a encarar uma rotina intensa, Drica Moraes fica à vontade em um estúdio de tevê. Na pele da encrenqueira Núbia, de “Travessia”, a atriz de 53 anos reencontrou uma dinâmica que havia deixado saudades. Ela voltou ao horário nobre após uma folga de pouco mais de sete anos das novelas, formato que a consagrou para o grande público.

“Estava sem fazer novela desde “Verdades Secretas”, em 2015. Amei ter tudo isso de volta. Nem sabia que estava com tanta saudade assim. Essa dinâmica ágil da novela é muito particular. Isso sempre me seduziu e me encantou na tevê. E reencontrei velhos amigos, como o Maurinho (Mauro Mendonça Filho, diretor artístico)”, valoriza.

Na história, Núbia é mãe do protagonista Ari, papel de Chay Suede. Mulher trabalhadora e de classe média-baixa, ela depositou todas as economias que conseguiu com o trabalho na educação e criação solo do filho único, e enxerga nele a possibilidade de ascensão que sempre sonhou. Vaidosa, deslumbrada e ambiciosa, Núbia não esconde o rancor que nutre por Brisa, de Lucy Alves. “Ela é uma mulher muito contraditória, mãe muito apaixonada pelo filho. Uma mulher forte que passou muitas dificuldades para criar esse filho e quer para ele um futuro melhor”, defende.

A trama de “Travessia” marca seu primeiro trabalho ao lado de Gloria Perez. Como tem sido essa parceria inédita em sua trajetória?

Foi um prazer conhecer a Gloria. Ela tem uma qualidade de texto absurda. A forma como ela retrata personagens tão peculiares é incrível. Esse núcleo do Maranhão é um prêmio. A gente fala da tecnologia, mas fala do tempo. O tempo que o Maranhão traz é orgânico. A tecnologia é imediata e instantânea. Acho legais esses embates entre um tempo orgânico versus um tempo antinatural. Fiquei muito encantada com esse debate.

Você estava há pouco mais de sete anos de folga das novelas. Como foi esse retorno ao formato?

Eu fiquei esse tempo sem fazer novela, mas me mantive bem nos filmes e séries. Fiquei três anos no “Sob Pressão”, que é um trabalho que tenho muito orgulho. Mas eu sentia falta dessa dinâmica das novelas. É algo totalmente diferente.

De que forma?

A novela tem uma dinâmica muito ágil que eu, como profissional, adoro. As séries são muitos planos e tomadas para cada cena. Então, temos uma rotina de gravação mais lenta. Essa agilidade de cena após cenas da novela sempre me seduziu e me encantou na televisão. Estava com saudades de fazer novela. Só não fiquei com mais saudades porque veio uma chuva de reprises, né? Então, eu sempre conseguia ver uma coisa minha no ar. Ficava me curtindo por ali.

Inclusive, após a reexibição vespertina de “O Cravo e a Rosa”, você segue no ar na reprise de “Chocolate com Pimenta”. Como foi revisitar esses trabalhos em sequência?

São projetos que sou apaixonada. Sempre tive ótimas oportunidades com o Walcyr Carrasco. Eu só posso chegar à conclusão de que o Walcyr é um gênio (risos). As novelas dele são realmente encantadoras, essas novelas mais antigas, mais brejeiras que ele fez realmente chegam muito perto do público. Tenho um carinho enorme pela Márcia (“Chocolate com Pimenta”), pela novela em si, pela minha relação com o Jorginho (diretor Jorge Fernando).

Você tem alguma memória especial da época das gravações de “Chocolate com Pimenta”?

Os bastidores eram muito gostosos de vivenciar, eu lembro muito dos papos com o elenco, não teve uma cena específica que tenha me marcado mais, lembro muito do todo ser muito divertido, amoroso e engraçado.

Além das reprises e da exibição de “Travessia”, você já tem novos projetos engatilhados para o próximo ano. É um desejo seu seguir tão ativa pelos próximos meses?

Sim, estou sempre focada em um projeto novo. Estou de volta à mil, gravei “Os Outros”, série escrita por Lucas Paraizo com direção da Luísa Lima. Foi muito bom. Um trabalho delicioso. Deve ser lançada no começo de 2023. Logo depois, emendei nas gravações de “Travessia” e devo seguir assim até meados do primeiro semestre. Estou muito feliz com essa personagem que também traz, além da bagagem dramática, bastante humor.

História para contar

O retorno de Drica Moraes às novelas começou com uma viagem. A atriz esteve no Maranhão para iniciar as gravações da trama de Gloria Perez. “Eu sempre tive muita curiosidade pelo Maranhão. Já tinha ido para lá, mas sempre quis voltar”, explica.

A curiosidade de Drica pelo Estado surgiu quando ela leu o romance histórico “Um Defeito de Cor”, de Ana Maria Gonçalves. “Você vê que ali em 1800 teve um dos maiores quilombos existentes no Brasil. Então, eles trouxeram uma sabedoria muito ligada a saberes que não são documentados, eles eram grandes matemáticos, grandes conhecedores do rio, isso traz uma diferença para cultura do Maranhão. Não consegui ir no quilombo por conta das gravações, mas dá para ver como aquela região se estruturou”, afirma.

Sintonia de pensamentos

A parceria entre Drica Moraes e Gloria Perez é recente e inédita. Até porque a atriz teve grande parte de sua carreira televisiva ligada a outro autor de primeira linha: Walcyr Carrasco. Ela, que pode ser vista na edição especial de “Chocolate Com Pimenta”, conhece o Walcyr desde “Xica da Silva”, na extinta TV Manchete, quando ele usou o pseudônimo de Adamo Angel. “A Márcia, inclusive, foi uma graça que o Walcyr me deu depois de ter feito a Violante com ele em ‘Xica da Silva’”.

Drica descreve a Violante como uma vilã tensa, com o semblante sempre fechado, enquanto Márcia era uma personagem leve, divertida, que tinha o bordão “Eu sou chique, bem”, que fez muito sucesso na época. Este bordão, inclusive, foi fruto do entrosamento de Drica com Carrasco. “Quando eu coloquei o sotaque na prosódia, resolvi incluir o ‘bem’ e aí eu e Walcyr casamos nesse bordão. Foi um meio a meio de criação”, relembra.

Instantâneas

Em novembro, Drica se afastou das gravações de “Travessia” após testar positivo para Covid-19.

Em “Império”, a atriz interpretava Cora mas precisou deixar o elenco da novela por questões de saúde. Ela foi substituída por Marjorie Estiano, que interpretou a personagem na primeira fase.