Samba da vida

Por muitos anos, a preocupação da Globo com a pauta racial foi pontual. Dos anos 2000 para cá, além de mocinhas de novelas pretas, a emissora lançou produções importantes protagonizadas por atores negros, como a elogiada minissérie “Suburbia”, criação de Luiz Fernando Carvalho, e o sucesso “Mister Brau”, que rendeu quatro temporadas sob o comando da dupla Adriana Falcão e Jorge Furtado. Apesar da diversidade no protagonismo, ambas produções foram idealizadas e criadas por autores e diretores brancos.

Disposta a não jogar luz apenas nos atores, mas também rever a questão racial nos bastidores, em 2018, a Globo promoveu sua primeira oficina de criação para roteiristas negros. Quatro anos depois, nasce o primeiro fruto dessa iniciativa, a série “Encantado’s”, produção original Globoplay assinada a quatro mãos por Renata Andrade e Thaís Pontes, ambas amigas de longa data e noveleiras assumidas.

Não que os títulos anteriores não tenham o cotidiano do subúrbio e os absurdos do racismo exibidos de forma contundente em suas cenas, mas logo nos primeiros minutos da nova série já fica nítida a legitimidade de Andrade e Pontes com o tema. Ambientada no bairro que dá nome à produção, a trama conta a história dos irmãos Olímpia e Eraldo, de Vilma Melo e Luís Miranda. Eles herdam do pai um empreendimento familiar: um mercado que durante o dia é o comércio do bairro e à noite passa ser a quadra da escola de samba Joia do Encantado, que desfila pelo quase invisível e modesto Grupo D do Carnaval carioca.

Em um contexto extremamente enraizado na cultura do Rio de Janeiro, “Encantado’s” se aproxima do público em geral por conta de seus dilemas inevitavelmente humanos. A crônica que surge do humor estabelece os conflitos familiares que permeiam as histórias de Olímpia e Eraldo, personagens feitos na medida para Vilma e Miranda brilharem.

O casting logo se firma como um dos grandes trunfos da produção. Com o texto dando destaque para os personagens principais e secundários, a direção de atores se impõe de forma discreta e aflora o talento para o riso e para o drama de um elenco formado por Digão Ribeiro, Ludmillah Anjos, Luellem de Castro e Evelyn Castro, entre outros.

Naturalmente, a presença de nomes mais experientes como Neusa Borges, Romeu Evaristo e Dhu Moraes, faz diferença nas sequências. Com papéis à altura de seus talentos, seus desempenhos mostram que a teledramaturgia errou ao escalá-los sempre para os mesmos tipos ao longo dos anos. O bônus fica por conta da participação especial de Tony Ramos na pele do bicheiro Madurão que, em uma atuação inspirada, escancara os meandros dos mandos e desmandos do poder paralelo nas regiões periféricas. Divertida e sentimental, “Encantado’s” aponta de forma estratégica para toda sorte de dor que se pode esconder no riso e costura um panorama poético, mas não menos realista, de quem mora longe demais do litoral.

“Encantado’s” – Primeira temporada disponível no Globoplay.