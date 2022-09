Rotina alterada

Na televisão, quem entra no ar cedinho precisa fazer determinadas escolhas. Talitha Morete, uma das apresentadoras do “É De Casa”, na Globo, conhece bem essa realidade. O programa é exibido ao vivo todo sábado, das 6h50 até 11h45. Ou seja, são quase cinco horas no ar. “Já fui muito baladeira, mas tem tempo. Estou há um ano e meio acordando todo sábado às 4h20”, conta a moça, que revela o porquê desse horário. “Faço questão de dormir 20 minutinhos a mais. Faz diferença”, entrega ela, que chega à emissora às 5h para se preparar para o programa.

Para que essa rotina funcione, ela se habituou a se “desligar” mais cedo na sexta-feira, justamente o dia em que muitas pessoas aproveitam para se deitar um pouco mais tarde. “Já estou acostumada. Às 22h, dou tchau para todo mundo”, diz ela, que também não parece ter muita vida social depois que o “É De Casa” termina. “Aos sábados, faço o programa, almoço e não sou ninguém. Durmo umas 12 horas. Sou boa para dormir. Às 23h de sábado, já estou na cama e vou até 11h de domingo”, admite.

A desenvoltura com o trabalho ao vivo foi desenvolvida no período em que atuou como repórter na Globo, onde já trabalha há 12 anos. A primeira experiência na emissora foi no “Domingão do Faustão”, mas não demorou para Talitha ganhar espaço no “Mais Você”, com Ana Maria Braga. “Fui repórter de rua até um ano e meio atrás. Aprendi muito. Acho que a rua me trouxe maturidade, jogo de cintura. Amo gente, entrevistar pessoas e contar histórias”, pontua.

Não à toa, Talitha enxerga a apresentadora do “Mais Você” como uma de suas principais referências. “É a minha maior inspiração. Em nove anos de ‘Mais Você’, tive a honra de trabalhar com a Ana. Ganhei uma versatilidade que é muito necessária no ‘É De Casa’”, derrete-se. O posto que ocupa atualmente, aliás, era um dos principais desejos de Talitha. “Sempre sonhei em ser apresentadora, lutei muito para isso. O ‘É De Casa’ é um programa plural, no qual falamos de coisa séria, mas de forma descontraída, passando informação”, valoriza.

A possibilidade de alcançar um público diversificado é algo que encanta Talitha. “Adoro o serviço que prestamos a quem nos assiste. O ‘É De Casa’ é um programa para muita gente e tem uma visibilidade enorme. Falamos de tudo um pouco e cada um se identifica de alguma forma”, defende. Talvez por isso, a apresentadora não hesita em responder o que esse momento representa em sua vida. “É quando me sinto mais realizada na carreira. Estou concretizando de fato um sonho, ao lado de pessoas que eu admiro”, afirma.

Muitas pautas do “É De Casa” fazem parte da rotina de Talitha. “Moro sozinha desde os 18 anos e gosto de cuidar da minha casa, de tê-la sempre organizada e limpinha”, garante ela, que tem 37 anos. Na decoração de casa, ela gosta de incluir plantas e flores. E até dá um jeito de transformar tarefas domésticas em atividades que beneficiam sua vida. “Quando não estou trabalhando, lavo louça, organizo a casa, dou uma limpada… Coloco o som alto e é quase uma terapia”, confessa.

“É De Casa” – Globo – Sábado, a partir das 6h50.