Rita Lobo estreia à frente do ‘Prato Feito Brasil’

Ela vai conversar com moradores locais, visitando casas de famílias ou espaços comunitários para participar do preparo de um prato do dia a dia dessas pessoas

Rita Lobo revela a riqueza nutricional e a variação dos PFs em diferentes regiões do Brasil - Foto: Globo/Divulgação

Com dimensões continentais, o Brasil é dono de um cardápio extremamente variado em cada canto do país. Toda essa riqueza e diversidade de paladares será desmembrada no programa inédito “Prato Feito Brasil”, que estreia na próxima sexta, dia 24, na grade da Globo. Na produção, Rita Lobo, que faz seu début na tevê aberta após anos no GNT, revela a riqueza nutricional e a variação dos PFs em diferentes regiões – Pará, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Nessa jornada, ela conversa com moradores locais, visitando casas de famílias ou espaços comunitários para participar do preparo de um prato do dia a dia dessas pessoas. “Com diferentes pratos, preparados em cozinhas de casa, em diferentes regiões do país, mostramos que o tempero e o sotaque mudam, mas a estrutura é sempre igual”, explica Rita, que há 20 anos trabalha com a culinária brasileira e incentiva a boa alimentação.

Os episódios serão divididos pelas regiões e por grupos alimentares. Em uma comunidade em Acará, município próximo à Belém, Rita descobre o Feijão Adubado, que leva no preparo quiabo, abóbora, jambu e outras hortaliças. E a proteína do dia a dia é peixe frito. No episódio gravado em Salvador, Rita conhece a Estrada do Feijão, onde experimenta diversos tipos da leguminosa e visita a casa de uma família, ajudando no preparo de um vinagrete feito com feijão verde, acompanhado de arroz e frango.

Já em Minas Gerais, o foco está nas hortaliças. Rita entra em uma república de estudantes em Ouro Preto atraída pelo cheiro do feijão que emana pelas ruas. No episódio gravado no Rio Grande do Sul, estado conhecido pelas carnes, mas que produz a maior parte do arroz consumido no Brasil, a apresentadora visita casas em que os homens também cozinham. “Foi o gancho que eu precisava para falar do futuro da alimentação: sem divisão de tarefas, fica difícil garantir comida de verdade na mesa todos os dias”, aponta a apresentadora.

Na série documental, Rita também dará dicas de preparo de alimentos do dia a dia e vai abordar a importância nutricional do prato feito dos brasileiros com a participação de especialistas em nutrição e saúde. Pesquisas revelam que muitas pessoas estão deixando de comer arroz com feijão sem se dar conta do valor dessa combinação

Mais do que entreter e levar conhecimento, “Prato Feito Brasil” também busca inspirar o público a se alimentar melhor através das histórias dos personagens. A série faz um mergulho no Brasil que existe dentro das casas, nas cozinhas do dia a dia, que contam tanto sobre quem são os brasileiros, de onde vêm e para onde podem ir.