Riso resistente

Empolgada com a reprise de “O Clone”, Eliane Giardini fala sobre seu encontro com o humor na pele da despachada Nazira

Eliane Giardini adora rever seus trabalhos antigos. Sem se deixar levar por acessos de autocrítica, a atriz acredita que é na reprise que ela consegue se divertir ao revisitar suas personagens, sem o peso do trabalho cotidiano que uma novela acarreta. “Não me sinto confortável de assistir quando ainda estou gravando. Acho que meu senso crítico atrapalha o que está em andamento”.

Do conforto de seu lar, a atriz se diverte novamente com um de seus papéis mais icônicos, a Nazira de “O Clone”, trama que ocupa a faixa saudosista do “Vale a Pena Ver de Novo”. “A Nazira me abriu o mundo da comédia e foi o humor que a salvou da vilania. Afinal, ela era uma mulher com muita vitalidade, mas inconformada com seu papel de cuidadora dos irmãos mais novos e de suas cunhadas”, conceitua.

Natural de Sorocaba, interior de São Paulo, Eliane passou os primeiros anos de sua carreira dedicada ao teatro. No início da década de 1980, já premiada nos palcos e envolvida com cinema, resolveu dar uma chance às novelas, onde estreou em “Ninho da Serpente”, trama produzida pela Band em 1982.

No início dos anos 1990, se transferiu para a Globo e, a partir de trabalhos como “Desejo”, “Felicidade” e, sobretudo, “Renascer”, em que acabou conquistando sucesso popular. “Estreei tarde, mas tive uma sorte muito grande. Minha carreira tem personagens fortes e destemidas, acho que minha personalidade acabou me levando por esse caminho”, destaca a atriz de 69 anos.

Eliane Giardini estreou nas novelas em “Ninho da Serpente”, trama produzida pela Band em 1982 – Foto: Divulgação

“O Clone” está de volta ao ar duas décadas depois da exibição original. Você acha que a novela envelheceu bem?

Sim e tenho me divertido bastante com essa nova reprise. Acho impressionante o fascínio que essa novela desperta tanto no público quanto por quem participou da obra. Converso com vários colegas e todos também estão comemorando esse retorno. A Nazira é, sem dúvida, umas das grandes personagens da minha vida.

O que ela agregou à sua carreira?

Humor, com certeza. Por conta da bagagem teatral, os autores e diretores de tevê só me chamavam para tipos muito dramáticos. É claro que eu adorava, mas também pensava em diversificar e fazer alguma coisa mais divertida no vídeo. Em “Explode Coração”, a Glória (Perez) já tinha conduzido minha personagem para um caminho mais cômico, mas com moderação. Mas com a Nazira foi uma verdadeira festa.

O público ainda comenta muito sobre a Nazira com você?

Sempre! Em todas as enquetes que faço sobre meus trabalhos nas redes sociais, ela termina em primeiro ou, no máximo, segundo lugar. Tudo em “O Clone” é um fenômeno. Outros nomes do elenco também têm essa mesmíssima resposta de público, inclusive de pessoas de outros países onde a trama foi exibida.

Qual sua principal lembrança dos bastidores da novela?

Tudo foi muito envolvente. Lembro bem da viagem do elenco ao Marrocos. Pouco antes de começar a gravar, o Jayme (Monjardim, diretor) levou o núcleo árabe para vivenciar os costumes da região. Foi uma preparação luxuosa. Depois, aqui no Brasil, esse estudo continuou com palestras e muitas aulas de dança. O cuidado em torno da novela era enorme e isso fica muito evidente ao rever as cenas. Amo o figurino, por exemplo.

O que ele tem de especial para você?

Colocar as roupas da Nazira era uma espécie de ritual para pedir passagem. Todo o exagero dela fazia um enorme contraponto ao meu estilo básico e despojado de ser. Amava usar as joias, as roupas e todos os acessórios, já chegava no estúdio já no tom da personagem (risos).