Riso no drama

O convite para viver a confusa Rebeca de “Cara e Coragem” soou como uma série de reencontros para Mariana Santos. Em primeiro lugar, o chamado foi feito pela autora Claudia Souto, responsável pelo primeiro papel da atriz em novelas, a exagerada Maria Piá do sucesso “Pega-Pega”, de 2017. Além disso, na atual novela das sete, ela volta a contracenar com Marcelo Serrado, seu par romântico na trama anterior e de quem acabou se tornando amiga. Agora, entretanto, eles são um ex-casal em plena briga pela guarda do pequeno Chiquinho, papel do pequeno Guilherme Tavares. “Passei muitos anos envolvida com programas humorísticos e estava louca para fazer novela. Minha estreia foi muito divertida e feliz, abriu meu horizonte e me deu outras possibilidades profissionais. Serei sempre grata à Cláudia e ter um companheiro de cena como o Serrado é muito enriquecedor”, valoriza.

Apesar das boas coincidências, a autora resolveu investir mais no talento dramático da atriz. Rebeca pode até ser uma mulher para cima e de boas intenções, mas são os segredos envolvendo seu passado e o fato de ter abandonado a criação do filho que marcam de fato a personagem. Além disso, ela ainda se envolve em um conflituoso casamento com Danilo, de Ricardo Pereira, personagem que, aos poucos, vai mostrando ser o principal vilão de “Cara e Coragem”.

“Rebeca foi crescendo aos poucos dentro da história. Acho isso muito divertido. De repente, um bloco de capítulos muda tudo e outras nuances surgem. Novela precisa de dedicação e foco. São meses de trabalho e tudo pode acontecer”, avalia a atriz, que tem se divertido nas cenas de ação que precisa encarar ao longo dos capítulos. “Me sinto em um filme de aventura. As cenas são complexas e precisam de muito ensaio para um bom resultado”, conta.

Muito conectada nas redes sociais, Mariana encontrou em postagens e transmissões ao vivo não apenas uma plataforma para se comunicar com o público que admira seu trabalho, mas também uma nova forma de expressão e um modo de colocar suas incursões pela tevê e teatro em destaque.

“Me relaciono de uma forma muito natural com as mídias e faço postagens de forma espontânea, sem a cobrança de ter de ficar postando qualquer coisa. As pessoas percebem essa naturalidade”, acredita. Há pouco tempo e de forma surpreendente, um vídeo de Mariana acabou por viralizar em redes como TikTok, Instagram e YouTube.

Na gravação, de 2019, retirada de um trecho de sua entrevista no “Conversa Com Bial”, ela faz um número musical do monólogo com o qual viaja o país sempre que tem tempo. “De forma lúdica, a peça conta a história de uma mulher que sofre altos e baixos ao enfrentar suas crises de ansiedade e pânico. A música fala sobre os remédios conhecidos e muito fortes. A internet adorou”, gaba-se.

Aos 46 anos, a carioca radicada em São Paulo é pedagoga formada e, por muitos anos, se dividiu entre a atuação e o magistério. Em 2006, descoberta nos palcos pelo diretor Maurício Sherman, ela entrou para o antigo “Zorra Total”, onde acabou vivendo diversos personagens e se tornou conhecida do grande público.

“Foi uma grande escola onde fiquei por quase 10 anos e trabalhei ao lado de pessoas de quem eu era e sou fã”, recorda. Ciente de que precisava percorrer outros caminhos, Mariana foi para a bancada do programa “Amor & Sexo”, participou de outros humorísticos na Globo, rodou filmes e mostrou habilidade como uma das concorrentes da “Dança dos Famosos”.

Porém, foi no convite para estrear em novelas que se sentiu novamente feliz e abraçada pelo público. “Sou muito experimental e disposta. Me sinto acolhida na Globo e sempre tem um convite inusitado de trabalho. A experiência em ‘Pega-Pega’ me fez ganhar mais segurança como atriz e o trabalho em ‘Cara e Coragem’ é um reflexo disso”, analisa.

“Cara e Coragem” – Globo – de segunda a sábado, às 19h20.