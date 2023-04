Retorno celebrado

Depois de 17 anos longe dos folhetins, Aline Menezes celebra permanência no elenco fixo de “Travessia”, na Globo

Há pelo menos 17 anos, Aline Menezes aguardava por uma oportunidade de voltar às novelas. A última vez nos folhetins tinha sido durante uma participação em “Começar de Novo”, exibido originalmente pela Globo entre 2004 e 2005. Até que em 2022, a atriz recebeu um convite para, mais uma vez, gravar algumas cenas de “Travessia”, na pele de uma secretária da construtora de Guerra, vivido por Humberto Martins. O resultado, porém, saiu melhor que o esperado. “Foi uma linda surpresa. Minha personagem foi ganhando espaço na trama e lá estou até hoje”, conta Aline, que dá vida à dedicada Íris na trama de Gloria Perez.

Na história, Íris é uma grande parceira de Lídia, interpretada por Bel Kutner. “Ela observa demais toda a movimentação da empresa. Posso dizer que é uma bela fofoqueira (risos), que está sempre envolvida nos babados fortes dali”, descreve Aline. Como não esperava se manter no elenco fixo da história, a atriz precisou construir sua personagem conforme ia recebendo os textos para gravar. E foi justamente essa atração da moça pelas fofocas que parece ter norteado esse trabalho de composição. “Comecei a ficar mais atenta ao comportamento das pessoas nos lugares que frequento e sempre tem alguém curioso, com um olhar cumprido no que o outro fala”, entrega.

A carreira de Aline na tevê começou cedo, gravando comerciais. Nas novelas, a estreia aconteceu em 1991, na pele da espevitada Bel de “Felicidade”, quando tinha apenas 8 anos de idade. Curiosamente, parece ter sido justamente aquele o trabalho de maior repercussão da atriz carioca na televisão. “Foi um grande sucesso eu não conseguia andar direito na rua. Todo mundo queria chegar perto de mim e saber se eu era real. Posso dizer que essa falta de poder andar sossegada na rua era um grande entrave na época, mas por ser criança e não entender muito bem o que estava acontecendo”, lembra.

O interesse pela atuação também foi algo que surgiu inesperadamente. “Brinco dizendo que eu não escolhi a profissão de atriz, fui escolhida”, diz. É que ela estava na rua com a mãe quando um profissional de uma agência de modelos abordou as duas. Ele entregou um cartão, o que deixou a família de Aline um tanto relutante. Mas, para não deixar passar a oportunidade, levaram a então menina ao local e, depois desse primeiro encontro, apareceram diversas campanhas publicitárias. “Minha família percebeu que eu estava gostando e resolveu me colocar em um curso de vídeo para atores mirins”, explica Aline, que está com 40 anos.



Nome completo: Aline Menezes dos Santos.

Nascimento: 14 de dezembro de 1982, no Rio de Janeiro, RJ.

Atuação inesquecível: No programa “Você Decide”, no episódio “Faça a Coisa Certa”, que contou com Renata Sorrah.

Interpretação memorável: “Muitas de Milton Gonçalves”.

Momento marcante na carreira: “Minha primeira campanha publicitária ao lado da Fernanda Montenegro”.

O que falta na televisão: “Mais diversidade, poder ver mais atores, produtores e diretores negros em todas as plataformas”.

O que sobra na televisão: “A maximização de programas sensacionalistas”.

Com quem gostaria de contracenar: Lázaro Ramos.

Ator: Denzel Washington e Will Smith.

Atriz: Léa Garcia, Ruth de Souza e Viola Davis.

Novela: “O Cravo e a Rosa”, escrita por Walcyr Carrasco e Mário Teixeira e exibida originalmente pela Globo entre 2000 e 2001.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, novela escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Personagem mais difícil de compor: “Quando vivi a Rainha Hipólita, de William Shakespeare, no teatro”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Felicidade”, escrita por Manoel Carlos e exibida originalmente pela Globo entre 1991 e 1992.

Que papel gostaria de representar: “Uma vilã. Muitas pessoas acham que é fácil, mas não é”.

Filme: “A Mulher Rei”, dirigido por Gina Prince-Bythewood e lançado em 2022 no Brasil.

Autor: Carlos Drummond de Andrade.

Diretor: Breno Silveira.

Vexame: “Passar por alguém na rua que me cumprimenta com propriedade, que me conhece, mas eu não fazer ideia de quem seja”.

Mania: “De ser muito organizada”.

Medo: “De não ver os seres humanos evoluírem”.

Projeto: “Atuar em um monólogo”.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.