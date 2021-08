Retorno celebrado

Samanta Precioso volta depois de duas temporadas de ausência no “Escola de Gênios”, do Globoplay

Além de atuar, Samanta é diretora teatral, dramaturga, gestora cultural e educadora - Foto: Divulgação

É comum que alguns atores curtam a posição de vilões na teledramaturgia. Mas enquanto muitos gostam mesmo da possibilidade de se tornarem odiados pelo público, Samanta Precioso sabe valorizar a didática que existe nessa função. Principalmente por estar, atualmente, em uma produção voltada para o público infantil.

Em “Escola de Gênios”, do Globoplay, ela interpreta a ardilosa Edna. “O vilão tem sempre uma função muito didática na ficção, que é a de ensinar os limites éticos da vida. O castigo no final é muito mais importante do que a gente pensa na formação do caráter”, defende a atriz, de 41 anos.

Na terceira temporada, Edna saiu da trama derrotada. Mas, na sexta, que foi disponibilizada aos assinantes do Globoplay neste mês, a personagem volta não só preparada, mas também disposta a se vingar. “Junto com a Robotec, que é a rival da Escola de Gênios, Edna chantageia, cria muita confusão e, no final, esconder muito mais coisas do que parece”, adianta Samanta, empolgada com essa nova fase no trabalho. Para ela, aliás, não faltam motivos para comemorar esse retorno. “É uma série linda e humana, que pode ser assistida e curtida pela família inteira. E a Edna é o tipo de vilã que a gente adora odiar”, diz.

Além de atuar, Samanta é diretora teatral, dramaturga, gestora cultural e educadora. Tantos trabalhos por trás das câmeras contribuem para se tornar ainda mais versátil tanto nos palcos quanto diante das câmeras. “Esse é o pulo do gato no nosso ofício. Conhecer cada recurso técnico, etapa e detalhe da linguagem faz a gente ter uma consciência muito diferente na interpretação”, avalia.

Por isso mesmo, ela estranha atores que se sentem melhores ou mais importantes que outros no set. “Isso, como toda ignorância, é um profundo desconhecimento de como a coisa funciona. A verdade é que é um trabalho de equipe intenso, em que todos perdem ou ganham juntos”, atesta.

Nome: Samanta Precioso.

Nascimento: 16 de junho de 1980, em São Paulo.

Atuação inesquecível: Como Carlota Joaquina, na série “Drunk History: A História Bêbada”, coprodução do SBT, da Mixer e do Comedy Central.

Interpretação memorável: Fernanda Montenegro como Dora no filme “Central do Brasil”, de Walter Salles, lançado em 1998.

Momento marcante na carreira: A indicação para o “Prêmio Coca-Cola FEMSA de Teatro Infantil e Jovem”, em 2009, na categoria de melhor atriz coadjuvante, pela atuação em “O Colecionador de Crepúsculos”.

O que falta na televisão: “Diversidade e humanidade”.

O que sobra na televisão: “Status, o que tem quase nada a ver com arte de verdade”.

Com quem gostaria de contracenar: Fernanda Montenegro. “Fizemos uma novela (‘As Filhas da Mãe’, na Globo, em 2001), mas não tivemos cenas juntas”.

Se não fosse atriz, seria: “Acho que médica. Tenho um profundo interesse pela cura”.

Ator: Anthony Hopkins.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “Roque Santeiro”, exibida originalmente pela Globo entre 1985 e 1986. “Marcou a minha infância”.

Vilão marcante: Viúva Porcina, papel de Regina Duarte em “Roque Santeiro”. “A personagem foi brilhante, apesar de ter diferenças enormes com a intérprete e considerar que a obra não pode ser dissociada do artista”.

Personagem mais difícil de compor: Antígona.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “As Filhas da Mãe”. “Por motivos óbvios”.

Que papel gostaria de representar: Lady Macbeth, um dos principais personagens da tragédia “Macbeth”, escrita pelo dramaturgo inglês William Shakespeare.

Filme: “Relatos Selvagens”, de Damián Szifron, lançado em 2014 no Brasil.

Autor predileto: William Shakespeare, Gabriel García Márquez e José Saramago.

Diretor: Kiko Marques.

Vexame: “Muitos e todo dia. Quando se faz humor, você tem de fazer uma escolha entre ser espontânea e não pagar mico. Eu pago o mico com prazer. É o preço de ser quem eu sou. E não é um preço tão alto assim”.

Mania: “De falar com o meu cachorro e de nunca atrasar”.

Medo: “Acho que não tenho mais medo de nada. Sei que tudo se resolve com coragem, paciência e trabalho. Mesmo assim, algumas coisas não serão resolvidas e tudo bem também”.

Projeto: “Meu projeto de vida é que todos possam ter acesso à arte no meu país. Mas, antes disso, tem de ter comida e dignidade. Ou seja, vou ter muito trabalho pela frente. Felizmente, não estou sozinha”.