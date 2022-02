Renata Gaspar estreia em novelas com a dramática Stephany

Os constantes atrasos na produção das novelas geraram um fenômeno inédito para muitos profissionais ao longo da pandemia de Covid-19. Por conta das longas paralisações, muitos atores tiveram até mesmo mais de ano para conhecer e pesquisar seus personagens. Renata Gaspar, no entanto, não se enquadrou nessa lógica dos novos tempos ao viver a manicure Stephany em “Um Lugar ao Sol”, da Globo.

Em 2022, Renata pretende voltar aos palcos e tem planos no cinema – Foto: Carmen Campos / Divulgação

Entre receber o convite e entrar nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para gravar a novela de Lícia Manzo, a atriz teve apenas uma semana para desbravar os primeiros detalhes do papel. Ela foi chamada para substituir às pressas Maria Flor, que engravidou e precisou deixar o elenco por conta dos protocolos da pandemia.

“Foi tudo muito corrido e intenso, mas, na minha carreira, já passei por situações intensas assim. Então, tentei manter a calma, não reclamar de nada e focar no que tinha para ser feito que, além de ler os capítulos logo, tinha de entender quem aquela personagem era e o que é estar dentro de um relacionamento abusivo”, explica Renata, que chegou na reta final das gravações. “Tive muito aquela sensação de ‘pegar o bonde andando’. Todos estavam prestes a terminar, e eu cheguei e senti aquele clima de ‘eeee estamos chegando ao fim’. Mas eu estava só começando (risos)”, completa.

Na história, Stephany é uma jovem que enfrenta um relacionamento abusivo com Roney, papel de Danilo Grangheia. Ela é irmã de Érica, de Fernanda de Freitas, e, ao descobrir sobre o relacionamento da “personal trainer” com Santiago, vivido por José de Abreu, fará de tudo para se aproveitar da situação. “Me chamou muito a atenção poder abordar um tema tão relevante e que infelizmente está acontecendo nesse minuto com milhares e milhares de mulheres brasileiras. Poder representá-las e poder conversar sobre isso é muito importante. Não é sobre um bom papel, mas é sobre estar falando do que precisa ser falado no momento. Nós, atores, estamos aqui para isso, para contar uma história e poder tocar, conscientizar e até mudar as pessoas. A arte faz isso”, defende.

Renata integrou o elenco de produções de humor como “Tá no Ar” e “Fora de Hora” e desta vez precisou lidar com sequências intensas e pesadas ao longo das gravações de “Um Lugar ao Sol”. Após um longo dia de trabalho nos estúdios, a atriz sentia o peso das cenas de violência contra a mulher. “Muitas vezes não foi fácil, pois são cenas bem pesadas e dá vontade de não mexer nessas sensações, sabe? Mas você vai lá, recupera sua função de artista e vai mexer ali, sim, porque você está ali para isso. O que me dava forças era pensar que meninas estavam vivendo aquilo ali naquele momento e, por elas, eu tinha de entrar com tudo”, ressalta.

Aos 35 anos, Renata faz sua estreia no universo das novelas em “Um Lugar ao Sol”. A atriz, no entanto, está na tevê há quase 15 anos. Natural de São Paulo, ela participou de séries de humor, como “Chapa Quente” e “Pais de Primeira”. Renata confessa que está sempre aberta a novas oportunidades, mas não traça grandes planejamentos ao longo do caminho. “Nunca fui atrás disso. Acho que minha carreira sempre me levou ao em vez de eu levá-la, sabe? As coisas vão aparecendo e eu paro e falo: Olha só, é o momento disso aqui agora, legal”, afirma.

Marcas sociais

Enquanto se ambientava aos estúdios, Renata Gaspar também estudava para compreender a trama de Stephany. A atriz buscou entender de que forma a personagem ficava presa em uma relação abusiva por tanto tempo. Para Renata, muitas respostas têm conexões com a mentalidade humana e a cultura patriarcal na sociedade.

“Tudo é cultural e essa cultura vai se arrastando. Vira tão banal que não há uma saída visível e logo você se vê até defendendo algo que machuca e inferioriza. Infelizmente, temos os valores todos trocados. E, felizmente. há saída sim”, ressalta.

Durante o processo de pesquisa, Renata não chegou a conversar com Maria Flor, que havia gravado algumas cenas do folhetim antes de descobrir a gravidez. “Li e assisti muito sobre relação abusiva, violência doméstica e feminicídio. Eu e Maria Flor não conversamos, não tomei essa liberdade, apesar de ter curiosidade da pesquisa dela. Também não queria me influenciar, precisava achar a minha Stephany”, aponta.