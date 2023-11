Reflexo nas câmeras

Desde a gênese do texto, o personagem de Janaína foi escrito pensando na Grace Passô - Foto: Divulgação

A tevê falar sobre a própria tevê não é nenhuma novidade. O encerramento da antologia “Histórias Impossíveis”, no entanto, irá além de uma simples metalinguagem do universo audiovisual. O especial “Falas Negras”, que vai ao ar na Globo, após “Todas as Flores”, amanhã, dia 20, Dia da Consciência Negra, aborda as questões de representatividade e como a mídia retratou seus personagens negros por anos.

Começamos a achar que existia nisso uma espécie de sátira, uma visão que podia ampliar ao seu limite tudo que queríamos dizer. Estávamos fazendo uma obra que se propunha a contar ‘Histórias Impossíveis’, então nos permitimos ir longe nos aspectos de gênero para falar sobre uma roteirista e personagens”, explica Jaqueline Souza, criadora da série.

Uma das criadoras e roteiristas da antologia, Grace Passô também integra o elenco do episódio “Levante” como atriz. Na produção, ela vive a protagonista Janaína. Assim como Grace, a personagem é uma roteirista negra que ingressa em um novo projeto audiovisual. Seu encontro com o restante da equipe de autores – todos brancos – se dá em uma imersão realizada em uma fazenda da época colonial que pertence à família do chefe do projeto.

“O episódio é sobre as imagens que foram construídas da população negra no audiovisual nacional, mas também sobre a urgência de ampliar a presença negra nas salas de desenvolvimento e na direção, sem contar a diferença que faz ter parcerias atentas e executivos sensíveis nos espaços de decisão. Não um, mas vários, em todas as etapas de produção e veiculação. Isso permite uma liberdade criativa que amplia a construção de personagens contraditórios, humanos e que ajudam a remontar o imaginário social e nacional sobre nós mesmos”, defende Renata Martins, que também está à frente da criação e do roteiro.

Desde a recepção de Janaína, fica claro o estranhamento que sua presença causa, tanto na forma que os demais roteiristas se relacionam com ela, quanto pelo comportamento misterioso dos funcionários da fazenda, como Benê e Justino, vividos por Neusa Borges e Leandro Firmino. Uma série de acontecimentos atípicos tem início quando Pedro, papel de Guilherme Fontes, o líder da sala de roteiro, desaparece sem explicações. Mas a investigação de Janaína a leva a descobertas inimagináveis sobre o verdadeiro propósito da fazenda e dos planos de seus funcionários.

Os funcionários da fazenda, Benê e Justino, vividos por Neusa Borges e Leandro Firmino

“‘Levante’ encerra nossa antologia de forma primorosa. O público terá a possibilidade de ver uma constelação de talentos ao longo de uma trama instigante e envolvente. A Dona Neusa Borges é uma de nossas protagonistas, e ela está gigante, um desbunde como nunca visto antes em outro papel, ao lado das maravilhosas Grace Passô, Dandara Abreu e Julia Stockler e dos incríveis Leandro Firmino, Guilherme Fontes, Rodrigo Garcia e Kelner Macêdo”, valoriza Renata.

Ainda sobre o elenco, o episódio “Levante” conta com o maior casting de toda a série. A diretora artística Luísa Lima reuniu colegas de outras produções ao longo do processo de seleção de atores.

“Desde a gênese do texto, o personagem de Janaína foi escrito pensando na Grace. O Guilherme Fontes esteve comigo na primeira temporada de ‘Os Outros’ e percebi que ele seria um Pedro perfeito. Neusa Borges, a líder do levante, é um ícone do audiovisual brasileiro. Foi incrível trabalhar com ela, esteve firme e aberta”, conta Luísa, que dividiu a direção da produção com Everlane Moraes e Fabio Rodrigo.