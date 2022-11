Referência necessária

Muito se fala sobre a valorização do Nordeste promovida por “Mar do Sertão”, novela das 18h da Globo. Mas esse sentimento é ainda mais forte no elenco que representa a região brasileira. Suzy Lopes que o diga. Com 28 anos de carreira, a paraibana está em sua segunda novela, na pele da blogueira Cira, e comemora o fato de ter passado tão pouco tempo entre a trama atual e “Quanto Mais Vida, Melhor!”, folhetim das 19h que se encerrou em maio, no qual deu vida à empregada Valdirene. “Certamente, a trama se passar no Nordeste e com um número representativo de nordestinos no elenco chamou minha atenção. Dizer que tem muita gente talentosa no Nordeste é chover no molhado. Mas trabalhar com essa temática, com pessoas que respeitam e amam o Nordeste, faz toda diferença”, conta, orgulhosa.

Na história, Cira é uma mulher engraçada, que sonha com uma carreira na internet. Mesmo morando no interior, para correr atrás dessa meta, ela tenta se manter conectada e antenada ao que acontece no mundo. “Mário Teixeira (autor) modernizou a fofoqueira, uma personagem tão cativa em nossas novelas, um arquétipo que todo mundo ama porque se identifica. No fundo, todo mundo gosta de uma fofoquinha”, analisa Suzy, sem deixar de valorizar outras características de Cira. “É uma mulher sofrida, que teve uma vida muito castigada. Mas teve de se virar e faz isso com muito humor”, pontua.

A oportunidade para atuar em “Mar do Sertão” veio pouco depois de “Quanto Mais Vida, Melhor!”. Ela foi chamada para um teste, passou e, em seguida, foi contratada para a produção das 18h. “Eu não sabia que ‘Mar do Sertão’ iria ser gravada. Fiquei feliz, pois entendi como uma aprovação ao meu trabalho por parte do público e por parte da emissora”, diz. Com isso, acabou tendo uma experiência totalmente distinta da anterior. “Valdirene entrou só no capítulo 100 de ‘Quanto Mais Vida, Melhor!’. Então, fiquei com gostinho de quero mais. Cheguei quando já havia passado metade do processo e saí com tanta vontade de fazer de novo que voltei ao ar logo”, entrega, aos risos.

Curiosamente, as duas oportunidades que Suzy teve nas novelas até agora foram na comédia. Um gênero que, assume, sempre foi sugerido pelas pessoas que a cercavam. “Ouvia que eu devia fazer, porque me acham muito engraçada. Mas eu tinha feito pouca coisa em comédia. Gosto de todos os gêneros e, como eu acho a comédia mais difícil, estou feliz por experimentar”, fala ela, que aproveita para valorizar a importância do humor diante do que a sociedade vem enfrentando nos últimos anos, em cenário pandêmico. “As pessoas comentam comigo que gostam de ‘Mar do Sertão’ porque é leve e engraçada. Chegam cansadas de seus trabalhos e aliviam isso com uma novela que relaxa e faz dar gargalhadas”, explica.

Para criar Cira, Suzy participou de encontros com todo o elenco de “Mar do Sertão” e, posteriormente, com a direção e um preparador de elenco. Estudou bem o texto de Mário Teixeira e buscou inspirações em seu próprio universo, adotando características de gente que ela mesma conhecia. “No processo de criação, passei a acompanhar blogueiras e blogueiros do Brasil, para entender a linguagem dessa galera. Como novela é uma obra aberta, a personagem vai adquirindo novos aspectos. Estou amando essa ‘não definição’ estabelecida”, confessa. Pelo menos por enquanto, o resultado tem agradado a atriz. “Estamos muito felizes com os retornos que recebemos do público. Onde chego, falam sobre Cira. Pedem selfie, dizem para eu não filmar com o celular e alguns pedem para sair no vlog da Cira. Também perguntam pelo celular nos peitos, estou achando divertidíssimo tudo isso”, assume.

“Mar do Sertão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.