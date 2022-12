Reencontros marcados

Por Apresentador do Canal Like, Hugo Bonemer celebra volta ao “Vai que Cola” na décima temporada do seriado de humor do Multishow

Apresentador do Canal Like, Hugo Bonemer celebra volta ao “Vai que Cola” na décima temporada do seriado de humor do Multishow

Hugo Bonemer não aparecia atuando na tevê desde que a Globo exibiu, no fim do ano passado, a minissérie “Passaporte para Liberdade”, na qual interpretou o judeu Günter Schmidt. Agora, porém, sentiu novamente o gostinho de se ver no ar interpretando um personagem ao reviver o comissário Ruan em “Vai que Cola”, humorístico do Multishow, em sua décima temporada. “Fiquei superfeliz em poder fazer novamente. É a gloria, o programa é um sucesso só. É um sonho para qualquer ator passar pelas histórias malucas e divertidas dessa equipe”, valoriza o paranaense.

Na história, Ruan cruza, mais uma vez, com o excêntrico Ferdinando, papel de Marcos Majella. “Eles se reencontram no voo para as Arábias. Na primeira aparição, Ruan era mais jovem, sedutor e com respostas prontas. Desta vez, está com o coração machucado pela vida, depois de desilusões. Ferdinando é um gatilho e tanto porque está casado. Só que o Ruan não deixa barato e vai atrás do ‘boy’ no meio do deserto”, conta Bonemer, sempre de bom-humor. Dois episódios foram gravados nas dunas de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, simulando um deserto estrangeiro. “O Majella é tudo que as pessoas acham e mais um pouco. Nos bastidores, é leve e divertido, com o texto sempre na ponta da língua. Além disso, é muito generoso com quem está chegando ao elenco”, diz.

No entanto, não foi só com Majella que Hugo se reencontrou nesse retorno ao “Vai que Cola”. Com Pedroca Monteiro, ele atuou em “Malhação Casa Cheia”, entre 2013 e 2014. Além disso, Bonemer também fez um filme com Nany People, “Um Dia Cinco Estrelas”, que ainda não estreou. “Constatei, pela segunda vez, que ela é a inteligência nata de quem sabe fazer piada atrás de piada”, elogia. Jeniffer Nascimento, a despachada Carolzinha do humorístico, foi parceira de Hugo no teatro, nos musicais “Hair” e “Rock in Rio, o Musical”. Por último, Willians Mezzacapa, do canal do YouTube “Embrulha pra Viagem”, também teve outra experiência com Bonemer. “Nos conhecemos estudando atuação em São Paulo, há 15 anos. Ele faz um faz piloto de avião alcoolizado”, explica.

Empolgado, Hugo não descarta a possibilidade de, no futuro, voltar a interpretar Ruan no “Vai que Cola”. “Assim como a anterior, esta temporada deixou gancho para um retorno. Então, a expectativa é grande”, entrega. Além do programa, ele atua em “Batman Despertar”, disponível no Spotify. “A produção é da DC Comics e eu faço o canibal Ceifador. O elenco tem Camila Pitanga, Tainá Müller, Rocco Pitanga e Maria Bopp”, valoriza. Hugo também segue no comando de cinco programas do Canal Like, o número 530 da Claro TV, abordando cinema, arte e cultura.

Nome completo: Hugo Angeli Bonemer.

Nascimento: 25 de junho de 1987, em Maringá, no Paraná.

Interpretação memorável: Raul Cortez como Geremias Berdinazzi em “O Rei do Gado”, novela de Benedito Ruy Barbosa, atualmente em reprise na Globo.

Com quem gostaria de contracenar: Ary Fontoura.

Se não fosse ator, seria: “Infeliz”.

Ator: Seu Jorge.

Atriz: Kika Sena.

Novela: “A Indomada”, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e exibida originalmente pela Globo em 1997.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Que papel gostaria de representar: Carlos, que foi interpretado por Pedro Paulo Rangel na novela “O Noviço”, com texto de Mário Lago – baseado na peça homônima de Martins Pena – e exibida pela Globo em 1975.

Filme: “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho”, escrito e dirigido por Daniel Ribeiro e lançado em 2014.

Autor: Chuck Palahniuk. “Mas tenho conhecido e gostado cada vez mais da escrita do Raphael Montes”.

Diretor: Silvio Guindane.

Mania: “De me alongar o tempo inteiro”.

Medo: “De tudo que fica no subsolo, como garagem e porão”.

Projeto: “Sempre ter paz e ser feliz”.

“Vai que Cola” – Multishow – Segunda a sexta, às 22h30.