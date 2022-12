Rede de encontros

Sergio Guizé dá bastante importância à convivência em um estúdio de tevê. O ator, que tem sua origem artística no teatro e na música, fica hipnotizado pelos mais variados encontros profissionais que apenas a televisão é capaz de proporcionar. Atualmente no elenco da recém-estreada “Mar do “Sertão”, ele vibra com a junção de atores de inúmeras partes do Brasil. “No teatro, você trabalha com seus amigos, aquele núcleo mais chegado. Mas, na novela, a gente vê pessoas de tudo que é lugar. Então, estou tendo a chance de conviver com as mais variadas escolas de teatros. Estou apaixonado. Acho que muito da minha construção vem dessa troca diária tão rica”, elogia o ator, que vive o protagonista Zé Paulino no enredo.

Na história escrita por Mario Teixeira, o personagem é um rapaz honesto e corajoso, que vive para o trabalho e para Candoca, papel de Isadora Cruz, seu grande amor. Porém, pouco antes do dia do casamento, sofre um acidente e é dado como morto. Ele passa por um longo coma e retorna 10 anos depois em busca de resolver assuntos inacabados. “Zé Paulino é movido pelo amor incondicional que ele sente por Candoca. Quando ele volta para Canta Pedra, segue sendo atravessado por esse amor”, argumenta.

Nos últimos anos, você tem tido uma agenda bastante intensa na tevê. Como a trama de “Mar do Sertão” chegou até você?

Tenho tido bons papéis na tevê, realmente. Mas eu estava achando que iria fazer um projeto de teatro quando chegou o convite para a novela. Foi tudo meio rápido. Cheguei quando faltava apenas um mês para as gravações começarem. Então, tive um primeiro encontro com o Allan (Fiterman, diretor) e a Isadora. Li os primeiros 16 capítulos em dois dias. Acredito muito que não é o ator que escolhe o personagem, acho que o personagem escolhe o ator. Eu tinha de passar por tudo isso para viver o Zé Paulino. Foi uma preparação rápida, mas foi intensa e interessante.

De que forma você define o protagonista Zé Paulino?

O Zé Paulinho é um homem honesto, corajoso, que trabalha como vaqueiro na fazenda Palmeiral e tem muita gratidão pelo patrão, o Coronel Tertúlio (José de Abreu). Ele é completamente apaixonado pela noiva, Candoca, mas seu castelo começa a ruir quando Tertulinho, o filho do coronel, volta da capital para Canta Pedra e começa a dar em cima de Candoca. Os dois se conhecem desde criança. Ele sabe que o Tertulinho é mau caráter e sem vergonha.

Na primeira fase da novela, Zé Paulino é dado como morto e volta depois de 10 anos. Como isso vai impactar na personalidade do personagem?

Após o acidente, Zé Paulino vai reaprender a viver sem Candoca e sem a vida que ele construiu em Canta Pedra. Será uma jornada de tentar entender tudo o que aconteceu na ausência dele e de tentar acabar com as injustiças das quais o povo da cidade sempre foi vítima na mão dos poderosos. Será um misto de emoções. Ele tem um amor incondicional pela Candoca e tudo é um baque grande demais, né? Quando volta para Canta Pedra, ele acha que esse amor está superado. Mas percebe que segue atravessado por esse amor. Independentemente do que aconteça, ele seguirá amando a Candoca. Acho que é nesse momento que há a grande virada de chave do personagem.

Como assim?

Na segunda fase, o Zé Paulino precisa virar uma chave. Esse período, inclusive, que está sendo importante para me debruçar na construção do personagem. Ele volta 10 anos depois achando que tudo está resolvido, né? Ele acha que não vai ter sentimentos por Candoca e vai poder voltar apenas para reparar as injustiças sociais e brigar pelo meio ambiente. Mas, na verdade, a vela do amor dele segue queimando do lugar onde apagou. Até fevereiro vou estar envolvido nessa preparação, descobrindo o Zé.

Por qual caminho você tem seguido para construir o protagonista Zé Paulino?

O livro “Angústia”, escrito pelo Graciliano Ramos, não sai da minha cabeça. Ele escreveu quando foi preso na época da Ditadura Vargas. A obra faz pensar muito sobre essa não vontade de viver, a falta de um propósito. A vida do Zé Paulino era pautada na Candoca e ele precisa encontrar outra coisa para se segurar. A primeira fase é mais solar, inocente e apaixonada. Na segunda, ele precisa reaprender a viver depois do coma. Estou bem envolvido com essa construção. Às vezes, acordo antes da hora e fico pensando várias coisas sobre o papel. Está tomando conta da minha vida.

A trama de Mario Teixeira também aborda algumas questões sociais atuais, como o meio ambiente e a corrupção. De que forma essa temática chamou a sua atenção para o projeto?

Eu me apaixonei pelo texto exatamente por isso, né? Além de ser uma histórica lúdica e romântica, há essas questões necessárias. O que mais me encanta são os questionamentos que o Mario Teixeira propõe com o texto dele. Ao mesmo tempo em que estamos contando uma história de amor, temos temas como a preservação do meio ambiente, a concentração de poder na mão de poucos, a força feminina, entre outros. É bonito ver a trajetória de alguns personagens fazendo de tudo para salvar aquela terra que é tão importante para eles.

Antes dos trabalhos nos Estúdios Globo, você esteve em Alagoas e Pernambuco para as gravações iniciais. Como foi esse período de trabalho?

Essas duas semanas foram importantes para descobrir um pouco da região do semiárido. Eu não conhecia e nem estava acostumado com esse ambiente. A gente conseguiu descobrir como era conviver com esses personagens. Deu todo o clima para o começo das gravações em estúdios. A gente não se conhecia e pudemos ganhar uma intimidade. Foi bastante especial.

Por quê?

Foi por lá que eu vi os personagens ganharem cores e clima. Não só na composição, mas passei a entender melhor todo o enredo mesmo. A atmosfera do lugar dava o tom das cenas. As pessoas de lá são muito gente boa. Piranhas, no interior de Alagoas, parece até cidade de filme.

“Mar do Sertão” – Globo – Segunda a sábado, às 18h30.

Universo conturbado

A trama de “Mar do Sertão” não é o único projeto de Sergio Guizé pronto para estrear na tevê aberta. O ator também integra o elenco de “Verdades Secretas II”, em que vive o empresário Ariel. Inicialmente prevista para estrear em agosto, a trama de Walcyr Carrasco foi adiada para outubro. “Os personagens são realmente muito instigantes dentro do enredo. O Ariel, por exemplo, é cheio de possibilidades, tem muitas facetas”, explica.

Na história, Ariel é casado com Laila, papel de Érika Januza. Ele é completamente apaixonado pela modelo, que conheceu na França. De volta ao Brasil, investiu o dinheiro que tinha numa sociedade com Percy, de Gabriel Braga Nunes, para abrir a casa noturna Radar Club. Na tentativa de dar um empurrão na carreira da esposa, pede a Blanche, vivida por Maria de Medeiros, que aceite a mulher em seu “casting”. Com isso, acaba se envolvendo com a dona da agência, que passa a ter um sentimento obsessivo por ele e fará tudo para afastá-lo de Laila.

“Ele é muito apaixonado pela esposa, mas também é muito ambicioso e se deixa levar por essa ambição. Ele acaba negligenciando a própria família e o amor da sua vida. A partir disso, ele vira outra pessoa, sedenta por vingança”, afirma.

Mensagem enviada

Sergio Guizé está ansioso para ver até onde irá alcance de sua voz ao longo dos capítulos de “Mar do Sertão”. “Estamos fazendo uma novela que fala do interior do Brasil e de sua gente. Veremos tipos universais representados, mas de uma forma especial, conduzidos pelo texto do Mario e pela direção do Allan Fiterman e equipe”, explica, que rapidamente se encantou pela história das seis. “É uma trama alegre, com muitas cores e muita leveza, que espero que o público se identifique e goste bastante”, completa.

Instantâneas

Desde 2018, Guizé é casado com a atriz Bianca Bin. Os dois se conheceram durante as gravações de “O Outro Lado do Paraíso”.

Ele é vocalista e guitarrista da banda de punk rock Tio Chê.

O ator chegou a ser escalado para a série “Mal Secreto”, novo original Globoplay, mas o projeto foi engavetado por questões internas da emissora.