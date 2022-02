Recomeço barulhento

Recomeço de Faustão na tevê foi em grande estilo - Foto: Divulgação

No segundo “Faustão na Band”, Fausto Silva estreou o quadro “Grana ou Fama” e questionou Anne Lottermann, sua nova companheira de palco, qual escolha era faria. O apresentador provavelmente deve pensar como ela: que equilibrar entre os dois é o melhor. Afinal, aos 71 anos, ele certamente poderia se permitir a tranquilidade de uma vida descansada, após sua saída repentina da Globo. Mas não só garantiu um espaço na Band como também reestreou na televisão com a missão de incomodar a concorrência não semanalmente, como antes, mas de segunda a sexta-feira. E, diga-se de passagem, já começou muito bem nesse sentido.

Nos dois primeiros dias de exibição, Faustão garantiu entre 16 pontos de audiência à Band, em um horário que a emissora conseguia, no máximo, 2 pontos, ficando com o segundo lugar. Ou seja, ficou na frente do SBT e da Record e, mesmo bem atrás da Globo, não dá para dizer que não atrapalhou a líder justamente no começo do “Big Brother Brasil 22”. “Faustão na Band” não chega a rivalizar com o reality, mas é visível que tira da Globo um público que, ao esperar o reality, já deixaria a televisão ligada na própria emissora.

No geral, o recomeço de Faustão na tevê foi em grande estilo. O cenário é primoroso, exuberante e aposta em cores fortes. Até agora, a lista de convidados também tem sido interessante – o que não chega a ser uma surpresa, visto que o apresentador sempre foi muito querido no meio artístico.

Outro fator o favorece: em seus mais de 30 anos de “Domingão do Faustão”, na Globo, Fausto Silva foi porta de entrada de diversos artistas na televisão ou, pelo menos, ajudou a alavancar a carreira de várias pessoas. Com isso, é normal que muitos sintam uma espécie de dívida de gratidão com ele. Além disso, não dá para negar: o burburinho que “Faustão na Band” vem causando nas redes sociais é bom tanto para o apresentador quanto para quem participa dessa fase inicial dele na Band.

Ainda é cedo para avaliar a participação de Anne Lottermann no “Faustão na Band”. Na verdade, a impressão que dá é que João Guilherme Silva, filho caçula de Fausto, ocupa bem mais espaço que ela ali. Talvez pela curiosidade que a presença dele no palco gera em quem assiste. Afinal, João tem apenas 18 anos, mas já se mostra disposto a seguir o caminho do pai no entretenimento.

As apostas feitas pela equipe, até agora, não chegam a ser tão arriscadas – exceto a escolha pela exibição diária. Na verdade, na maior parte dos momentos, a sensação de “déjà vu” é constante, porque tudo se parece demais com o “Domingão do Faustão”. Desde os quadros, os vídeos curtos e engraçados, alguns bordões, enfim, as referências são muitas. Mas o formato adotado permite que, sempre que a equipe quiser ou julgar necessário, novos quadros surjam ali.