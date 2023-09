Receita turbinada

Segunda temporada do “Pipoca da Ivete” investe em novos quadros e aproximação com o público

A primeira vez que Ivete Sangalo demonstrou habilidades de apresentadora foi em 1998, durante a licença maternidade de Xuxa no “Planeta Xuxa”. De lá para cá, a baiana virou uma espécie de coringa na Globo, marcando presença no comando de programas diversos como o “Estação Globo”, “Música Boa Ao Vivo” e, mais recentemente, no bem-sucedido “The Masked Singer Brasil”. Foi o êxito da disputa musical entre celebridades fantasiadas que fez a emissora escalar a cantora para o “Pipoca da Ivete”.

A ideia de ter uma das artistas mais populares e carismáticas do país à frente de um programa semanal parece que agradou a Globo, a ponto de retornar com a produção para uma sua segunda temporada a partir de hoje, dia 17 de setembro. “O processo de criação desta temporada foi muito visceral. Não trabalhamos com estruturas fixas, mas sim com pessoas. Então, não é uma coisa estática ou algo que se possa rotular. A gente quer rir, se emocionar, quer ver o sonho de alguém realizado, ver criatividade. Estou ansiosa para ver como essas novidades vão chegar ao coração do público”, empolga-se Ivete.

Do primeiro ano, apenas o quadro “Me Chama Que eu Vou”, no qual Ivete faz uma visita surpresa para fãs em ocasiões diversas, permanece. Com novos quadros e participações especiais, o programa volta totalmente remodelado. A principal aposta desta nova receita é o reality “Meu Namorado é Melhor”, que combina apresentações musicais, competição, apostas entre casais, histórias, romance e a participação de convidados famosos para comentar as performances, a relação das duplas ao longo da dinâmica e compartilhar opiniões e vivências pessoais a respeito dos temas abordados em cada programa. Seguindo o formato original sul-coreano, os participantes começam se apresentando em grupo. Ao final, seu par precisa investir o valor de R$ 10 mil em quem acredita ser o melhor, podendo confiar todo o dinheiro em seu parceiro ou distribuindo o valor entre os participantes.

“A gente vai ter a sorte de entrar na casa dos brasileiros no domingo, nesse lugar quentinho depois do almoço, onde todo mundo quer ficar relaxado, tranquilo, feliz, acolhido e sorridente. Entre tantas mudanças, a coisa mais importante da produção, que é ter a Ivete apresentando, segue firme e forte”, valoriza o diretor Creso Eduardo Macedo.

Outros quadros reforçam o viés musical do programa: no “Enganation”, três pessoas se apresentam no palco juntas em playback e a plateia precisa adivinhar de quem é aquela voz. Já no “Sobre no Trio”, Ivete recebe convidados para um bate-papo em cima de um trio elétrico. Em meio a muita conversa boa, como não poderia deixar de acontecer, ela ainda solta a voz pelo caminho. Por fim, no “Pipoca do Amor”, a apresentadora exibe sua porção conselheira, distribuindo palpites, dicas e orientações amorosas para o público da plateia e das ruas. “A minha habilidade de comunicação só existe porque eu tenho esse calor da plateia. Ela é uma grande aliada nesse processo”, valoriza a cantora.

As gravações do “Pipoca da Ivete” começaram no início do mês de agosto nos Estúdios Globo, onde uma espaçosa arena foi erguida para servir como cenário principal, tudo para deixar o povo mais perto da apresentadora. As pautas e personagens retratados ao longo dos episódios, entretanto, estão sendo pesquisadas e captadas desde o mês de junho. “A gente é feliz demais produzindo este programa, dançamos nos bastidores, corremos atrás de pautas e estamos trazendo histórias muito bacanas e personagens incríveis que encontramos Brasil afora”, explica a gerente de produção Valesca Campos.

No primeiro episódio, Ivete dividirá o palco com a cantora Anitta e os atores José Loreto e Clara Moneke. Além de participar das dinâmicas do programa, Anitta ainda cantou sucessos ao lado de Ivete, “Amei a experiência! A energia do programa tem tudo a ver com a dela e cantar com Ivete é sempre uma honra”, elogia Anitta.