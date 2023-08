Rancho de sucessos

Com as cinebiografias de grandes nomes da música nacional em alta no mercado audiovisual, há anos que a história da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó – que se chamam José e Durval, respectivamente -, desperta o interesse de diretores e roteiristas. Em mais uma parceria entre a Globo e a produtora O2 Filmes, chega ao Globoplay “As Aventuras de José & Durval”, série de oito episódios que tem estreia prevista para a sexta, dia 18.

Com mais de 50 anos de carreira, a dupla é presença constante na trilha sonora de novelas e séries e tem diversos hits icônicos que embalaram muitos momentos da vida do público. Além da trajetória bem-sucedida já bem conhecida, a produção também quer mostrar os bastidores recheados de dramas e perrengues protagonizados pelos irmãos ao longo dos anos. “São artistas gigantes, que todo mundo conhece, mas pouca gente sabe qual e como foi a longa trajetória pessoal. Apresentar como construíram uma carreira tão sólida não é simples”, explica o diretor Hugo Prata.

Mesclando fatos reais com situações fictícias, a trama começa em 1968, com os protagonistas ainda crianças na pequena Astorga, cidade do interior do Paraná, e passa pelas décadas de 1970, 1980 e 1990 mostrando o convívio dos irmãos com a família, o início da paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e como enfrentaram as dificuldades do dia a dia para ajudar seus parentes e perseguir seus sonhos. Tudo isso com pitadas de emoção e diversão, tendo como pano de fundo sucessos iniciais como “Moreninha Linda”, “Galopeira”, “Fio de Cabelo”, “No Rancho Fundo” e, é claro, “Evidências”, o grande smash hit da dupla e grande clássico dos videokês brasileiros.

“Sem trair a essência, fomos criando enredos que cruzavam com a trajetória deles e eram leais aos seus valores e às suas canções. O que o público vai ver na tela aconteceu, mas não necessariamente no exato dia ou local de fato”, destaca o roteirista Rafael Lessa.

Durante a época em que a série percorre a infância dos músicos, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas são, respectivamente, José e Durval. Os papéis são divididos com os irmãos Rodrigo e Felipe Simas, que estendem sua relação fraterna para o vídeo e interpretam os protagonistas nas fases adolescente e adulta.

“Pela primeira vez, conseguimos nos reconhecer e vivenciar a arte do outro em ação. Representa muito o fato de sermos irmãos, é algo muito significativo em nossas vidas pessoal e profissional. Quando entramos na sala de preparação, já chegamos com 50% estabelecido. Nossa relação, tudo o que vivemos, desde pequenos, não deixa de ter nos ajudado para a série”, detalha Rodrigo.

Os protagonistas já conheciam os homenageados a partir de encontros em bastidores de gravações e programas de tevê. Durante a pré-produção da série, mergulharam no universo da música sertaneja e na intimidade da dupla.

Inteiramente captada ao longo do primeiro semestre do ano passado, as gravações de “As Aventuras de José & Durval” passaram por diversas cidades do interior paulista, com Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, São Bento do Sapucaí e Campinas, onde os irmãos residem há muitos anos. A Globo reservou atores do primeiro time de seu casting para a produção original de sua plataforma de streaming, como Andréia Horta e Marco Ricca, que interpretam os pais da dupla, Araci e Mário.

Já no papel de Noemy, a onipresente esposa de Xororó, está Màrjorie Gêrardi, nome em ascensão do cinema nacional. Completam o elenco, intérpretes como Larissa Ferrara, Augusto Madeira e Thiago Brianti. “Me apaixonei pelo roteiro e acabei muito próxima dos dois durante a preparação para a série. É uma história de muito trabalho e persistência que vai impressionar o público”, avalia Horta.