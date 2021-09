Questão vital

Antes de se tornar um nome disputado na tevê, o ator teve pequenos personagens em produções como “Carga Pesada” e “A Grande Família” - Foto: Divulgação

Júlio Andrade sempre teve um certo receio do ambiente médico. O ator e sua família nunca precisaram frequentar hospitais, clínicas e emergências. No entanto, desde o filme “Sob Pressão”, de 2016, que ele teve de superar seus medos e acompanhar cirurgias e procedimentos clínicos. Para sorte do ator ou não, o projeto cresceu e foi adaptado para a televisão.

No ar com a quarta temporada da série derivada do longa, Júlio ainda tem dificuldades em ver sangue – real ou cenográfico -, mas sua empolgação com os dilemas do médico Evandro supera esse detalhe. “Tudo vale a pena por essa produção. Evandro é um personagem muito simbólico e ‘Sob Pressão’ é um projeto que retrata a urgência do Brasil de hoje”, elogia.

Gaúcho de Porto Alegre, a estreia de Júlio na tevê foi com uma pequena participação em “Luna Caliente”, minissérie de 1999 coproduzida pela Globo com a Casa de Cinema de Porto Alegre. Nos anos seguintes, o ator caiu nas graças de cineastas como Beto Brant, Suzana Amaral e Breno Silveira. Por conta dos filmes, chamou a atenção de diretores e autores de tevê, e acabou convidado para produções como “Passione”, “O Rebu” e “Amor de Mãe”. Atualmente, aos 44 anos, Júlio celebra sua aproximação com a tevê e os convites que vêm surgindo.

Por conta da pandemia, o projeto de série sobre a história de vida do sociólogo Betinho acabou adiado, mas a presença de Júlio na quinta temporada de “Sob Pressão” é garantida. “Gostei de estreitar os laços com a televisão. Ainda sou muito ligado ao método de cinema e a tevê me leva a uma desconstrução como ator”, ressalta.

Contando com o filme e a adaptação para a tevê, você está interpretando o Evandro desde 2015. Para um ator mais acostumado a projetos curtos, como você encara essa longevidade do personagem?

O Evandro foi ampliado ao longo das temporadas de tevê. Ele tinha um desenho dramático no filme e esses dilemas ganharam outras proporções com o lançamento da série. Neste momento, o público está vendo a quarta temporada e nós já estamos nos preparando para a quinta. Todos os acontecimentos ao longo dos episódios são responsáveis por renovar esse personagem de novo.

Você não fica com a impressão de estar se repetindo?

Nenhum pouco. Até porque, o roteiro da série é muito bom. A primeira temporada é mais focada nos dramas do hospital e na relação de amor entre Evandro e Carolina (Marjorie Estiano). Na segunda temporada, a série foi para a rua e me fez encarar uma cena nas alturas para retirar um paciente obeso de seu apartamento. A terceira foi marcada pela violência urbana e velhos traumas do personagem voltaram à tona. Agora, o Evandro surge cheio de vida depois de quase ter morrido por conta do coronavírus. Impossível me sentir paralisado. E acho que a atual temporada tem um ingrediente muito importante: a família.

Como assim?

Quando falo sobre família, é no sentido de as relações nascerem sem uma escolha pré-determinada. O Evandro experimenta a paternidade de forma muito inusitada nesses novos episódios. É mais uma surpresa que a equipe de roteiro preparou para mim. Adoro isso e já fico imaginando para onde eles levarão o Evandro na temporada seguinte.

Passa pela sua cabeça o momento em que terá de se despedir do Evandro?

Tudo uma hora chega ao fim. Para não ter aquele corte pesado que me faça sofrer muito, vou me despedindo do personagem aos poucos (risos). Quase tive de dizer adeus quando a série por pouco não foi cancelada na segunda temporada. Desde já, estou agradecendo tudo o que o eu vivi e analisando o quanto emprestei dele para a minha vida. Acho que lindo que Evandro é quase uma lenda em meio ao caos da saúde pública que a série retrata, ao mesmo tempo ele é muito real. É um herói cheio de defeitos.

Os vilões têm seu espaço na televisão. Acha que o vídeo precisa valorizar mais os heróis?

É sempre válido mostrar bons exemplos. Mas não aquelas coisas intocáveis, perfeitas e inexistentes (risos). Evandro é um sujeito que ri, chora, fica com raiva, já recorreu às drogas em momentos mais complexos. Ele é um ser errante, mas que não consegue passar por cima das pessoas para se dar bem. O personagem é totalmente possível e isso é motivo de muito orgulho para mim.

Por quê?

Consigo usar esse papel não apenas para falar de política, mas para mostrar as minhas visões de mundo. Ele é minha contribuição social como artista, ser humano e brasileiro. Defendo o Evandro e isso também é um grito de indignação. O que está no texto é muito forte, “Sob Pressão” é um retrato urgente do Brasil atual, com lutas de classe, racismo, empoderamento feminino, está tudo nos episódios.

As cenas de cirurgia e emergências seguem bem realistas e esse é um dos trunfos da produção. Como você lida com essas sequências?

Acompanhei várias cirurgias durante o período de preparação para o filme. Preciso confessar que não foi fácil, não fico confortável em ver tanto sangue. Mas minto bem e fingia que estava tudo certo. Não voltei às salas de operação para fazer a série, mas confio muito nos profissionais que supervisionam essas sequências de rotina hospitalar.

Como a pandemia influenciou nos bastidores?

Tantos os episódios especiais como a quarta temporada tiveram gravações totalmente únicas. Primeiro porque está todo mundo vivendo à flor da pele. Depois, porque é dificílimo trabalhar com alguém no estúdio e nas locações sem poder conversar de forma mais próxima, abraçar. Fora que ninguém podia voltar pra casa e todos éramos testados todos os dias. Foi incrível ver a entrega do elenco, mas com todo mundo de máscara.

Relação fechada

Sem a repercussão da tevê aberta, Júlio Andrade há pouco teve de se despedir de outro personagem longevo em sua carreira: o Cadu de “1 Contra Todos”, série de ação produzida pelo canal pago Fox entre 2016 e 2020. Prestes a deixar o catálogo da Globoplay e estrear no novíssimo Star+, plataforma de “streaming” que chega ao Brasil no final de agosto, a série contava a história de Cadu, homem preso injustamente por tráfico de drogas que acaba enveredando pelo caminho da política. “Cadu é um sobrevivente. Ele tenta superar os erros do passado, mas é sempre sugado de volta para o fundo do poço”, analisa o ator.

Série brasileira mais vista do grupo Fox no Brasil, a produção também trouxe algumas alegrias para Júlio. Por seu desempenho, o ator foi indicado nas edições 2017 e 2018 do Emmy Internacional na categoria Melhor Ator. “A indicação já é, de certa forma, um reconhecimento. O Cadu é um personagem de muitas reviravoltas. Acho que é por isso que ele é tão encantador”, valoriza.

Tipos públicos

Versátil e disposto a qualquer transformação quando acredita em um papel, Júlio Andrade é reconhecido por suas interpretações de pessoas reais e famosas. Sua primeira experiência do tipo foi no especial “Por Toda Minha Vida” dedicado ao cantor Raul Seixas, exibido em 2009 pela Globo. “Gosto de me envolver com coisas difíceis (risos). Interpretar pessoas que existiram ou existem é de uma responsabilidade enorme. Fujo das imitações e tento entendê-las. São trabalhos que podem dar muito certo ou resultarem desastrosos”, argumenta.

Depois de Raul, Júlio viveu os dramas do compositor e cantor Gonzaguinha em “Gonzaga de Pai para Filho”, o lendário dançarino Lenny Dale em “Elis”, além do escritor e mago Paulo Coelho em “Não Pare na Pista”. Preocupado e dedicado, Júlio já estava fazendo uma dieta rigorosa para viver o sociólogo Betinho na minissérie encomendada pela Globoplay. Com o adiamento da produção para 2022, ele deve voltar à preparação assim que as gravações da próxima temporada de “Sob Pressão” terminarem. “Sempre faço diversas coisas ao mesmo tempo. Porém, alguns trabalhos exigem atenção total e estou respeitando essa necessidade”, explica.