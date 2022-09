Questão social

Há personagens que instigam os atores por questões sociais. É o caso de Hugo Sá, interpretado por Rafael Theophilo em “Cara e Coragem”. Na trama, o rapaz é um ator famoso, um verdadeiro galã da tevê. Mas se esforça para esconder sua sexualidade, com medo de perder trabalhos se descobrirem que ele é gay. “Poder dar vida a esse personagem é um ato político e revolucionário. Os receios de Hugo são muito reais, tanto no meio artístico quanto para qualquer homossexual que não assume sua sexualidade por viver em um mundo machista e preconceituoso”, avalia o paulistano, que torce para ver Hugo quebrando barreiras no folhetim das 19h da Globo.

A construção de Hugo, para Rafael, é um processo constante. Principalmente pelo fato de se tratar de uma obra aberta e pelo personagem ser um tipo que, em algum momento, deve ter uma fase de virada. Como telespectador, o ator confessa que se diverte com as sequências. Mas, na hora de gravar, a realidade é outra. “Nas minhas cenas, assisto com muita crítica, com outro olhar, mais técnico. Revejo algumas vezes. Nas primeiras que foram ao ar, identifico meu nervosismo, preocupado em querer acertar, em vez de me divertir na cena”, entrega. A insegurança é facilmente explicada: “Cara e Coragem” é a primeira novela do currículo de Rafael. “Tudo é muito novo para mim. É outro ritmo, comparando com o teatro, onde tenho mais experiência”, explica.

O interesse pelas artes cênicas, porém, veio ainda na infância. Quando criança, Rafael gostava de montar peças de teatro para apresentar à família e aos amigos. Ainda jovem, ganhou um livro que mudou sua forma de enxergar aquele hábito. “Foi ‘A Preparação do Ator’, do Constantin Stanislavski, um clássico e fundamental para qualquer pessoa que deseja ser ator. Na época, eu não sabia e lia com interesse, ficava horas lendo”, lembra Rafael, que completará 37 anos em setembro.

Nome completo: Rafael Theophilo dos Santos.

Nascimento: 18 de setembro de 1985, em São Paulo.

Atuação inesquecível: “Minha primeira peça teatral amadora, a primeira vez em que me apresentei para o público em um teatro. Aquela sensação é inesquecível. Ali, soube que queria sentir aquela emoção para sempre”.

Interpretação memorável: “A primeira cena com Cristhoph Waltz no filme ‘Bastardos Inglórios’, de Quentin Tarantino (lançado em 2009 no Brasil). Waltz interpreta um coronel nazista que vai à casa de uma família de camponeses franceses, à procura de judeus”.

Momento marcante na carreira: “Ir ao Festival de Cinema de Berlim, estreando meu primeiro longa, ‘Vento Seco’”.

O que falta na televisão: “O protagonismo da considerada ‘minoria social’, como homossexuais, negros e pessoas dos povos originários, por exemplo”.

O que sobra na televisão: “O que sobra, não especificamente na televisão, mas que ela traz para quem está nela, é uma falsa glamorização, um deslumbramento e uma vaidade desmedida”.

Com quem gostaria de contracenar: “Já tenho o privilégio de estar em cena com Maria Eduarda de Carvalho, Marcelo Serrado, Kiko Mascarenhas, Pablo Sanábio, me dou por satisfeito. Mas, se um dia estiver com Dona Fernanda Montenegro, alcançarei o sublime”.

Se não fosse ator, seria: “Frustrado”.

Ator: “O mexicano Gael García Bernal e o brasileiro Irandhir Santos”.

Atriz: Meryl Streep e Renata Sorrah.

Novela: “Avenida Brasil”, exibida originalmente pela Globo em 2012 e escrita por João Emanuel Carneiro. “Me fez voltar a assistir novela”.

Vilão marcante: Maria de Fátima, interpreta por Gloria Pires em “Vale Tudo”, novela exibida originalmente pela Globo entre 1988 e 1989 e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères.

Personagem mais difícil de compor: “Não subestimo nenhum. Sempre há algo a se aprender, a se despir, sempre há a dor e a delícia de ser aquele personagem”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Acho que ‘Vale Tudo’ poderia ser reprisada na tevê aberta”.

Que papel gostaria de representar: “Qualquer um de um filme de Pedro Almodóvar”.

Filme: “Amo cinema, são muitos filmes preferidos. Um que me marcou bastante foi ‘Abril Despedaçado’, do Karim Aïnouz, de quem sou fã”.

Autor: Gilberto Braga.

Diretor: Pedro Almodóvar, Karim Aïnouz e Alejandro González Iñárritu.

Vexame: “Não saber falar inglês”.

Mania: “De criar um cronograma para o meu dia”.

Medo: “Ter de voltar a trabalhar com algo que não tem nada a ver com meu ofício de artista”.

Projeto: “Escrevi um roteiro de um longa que, um dia, pretendo rodar”.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reprise alternativa de terça a domingo, na faixa das 2h.