Questão de experiência

Em “De Volta aos 15”, Rafael Coimbra foi cotado para viver o Douglas adolescente, mas ficou com a fase adulta do personagem

Quando foi chamado para fazer testes para entrar no elenco de “De Volta aos 15”, série da Netflix, Rafael Coimbra teve uma surpresa. Hoje com 29 anos, ele foi procurado para, talvez, interpretar um personagem adolescente. O carioca participou da seleção, acabou conquistando o papel, mas em outra fase de vida. “Faço a versão dele com 30”, conta o ator, que divide com Lucca Picon a função de interpretar o desconfiado Douglas da trama.

Na história, Douglas – pelo menos na fase adolescente – é um jovem que anda com os bad boys da escola. Mas, para seu intérprete na vida adulta, isso é apenas fruto das dúvidas que o garoto carrega, inclusive sobre si.

“Douglas é um menino que ainda não achou seu lugar no mundo e isso se reflete no adulto que ele vai se tornar. Por ser o playboy da cidade, muitas vezes desconfia das suas amizades e até mesmo na vida amorosa”, defende Rafael, que também está no elenco de “How To Be a Carioca”, série ainda sem data definida de estreia pelo Star+, e participou de “Impuros”, outra produção do catálogo do Star+.

O interesse pela atuação surgiu em Rafael Coimbra desde cedo, principalmente pela influência de uma tia, Cláudia. “Ela é uma cinéfila bizarra”, diz. Aos 20 anos, então, ingressou na faculdade de Artes Cênicas.

“De lá para cá, não parei mais”, garante o ator, que confessa ter ficado impressionado com a repercussão da primeira temporada de “De Volta aos 15”. “Foi um sucesso muito maior do que esperávamos. Viramos uma febre teen do dia para a noite”, valoriza.

Nome completo: Rafael Sigrist Coimbra.

Nascimento: 4 de março de 1994, no Rio de Janeiro.

Atuação inesquecível: Como o Rapaz Preocupado em “Pressa”, espetáculo da Cia. Os Fodidos Privilegiados.

Interpretação memorável: Heath Ledger como Dan no filme “Candy”, dirigido por Neil Armfield e lançado em 2006.

Momento marcante na carreira: “Quando me assisti pela primeira vez no cinema”.

O que falta na televisão: “Conteúdos com identidade”.

O que sobra na televisão: “Comédia sem graça”.

Com quem gostaria de contracenar: Matheus Nachtergaele.

Se não fosse ator, seria: Roteirista.

Ator: Leonardo DiCaprio.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Félix, papel de Mateus Solano em “Amor à Vida”, novela de Walcyr Carrasco e exibida originalmente pela Globo entre 2013 e 2014.

Que papel gostaria de representar: “Algo que me tirasse da zona de conforto. Talvez um pai superprotetor, já que tenho uma ligação forte com a paternidade por conta do meu pai”.

Filme: “Sociedade dos Poetas Mortos”, dirigido por Peter Weir e lançado no Brasil em 1990.

Autor: Ariano Suassuna.

Diretor: Tim Burton, Woody Allen e Quentin Tarantino.

Mania: “Tenho um ritual antes de qualquer dia de gravação: me arrumo ouvindo Cazuza”.

Medo: “De altura”.

Projeto: “Tenho um autoral que se chama “Entre Paredes”. É uma série de oito episódios que estou negociando com os streamings”.

“De Volta aos 15” – Netflix.