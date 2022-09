Quebra de paradigma

Carmo Dalla Vecchia foi impactado pelo enredo de “Cara e Coragem” em diversos níveis. Ao tomar conhecimento do texto da trama das sete, o ator de 51 anos ficou bastante empolgado com o projeto. Uma única palavra do título do folhetim, inclusive, foi crucial para Carmo compreender os caminhos de seu personagem ao longo dos capítulos. “Acho que ‘coragem’ é algo que bate muito forte em mim quando falamos da novela. Meu personagem não tem coragem nenhuma, né? Ele não tem coragem de assumir que está doente, nega que o casamento já não é mais a mesma coisa. Então, acho até que vai na contramão dos demais personagens. Sem a coragem, o meu personagem não consegue enxergar ao redor dele”, explica Carmo.

Na história, Alfredo vive o ilustrador Alfredo, casado com a protagonista Pat, interpretada por Paolla Oliveira. Ele alterna o trabalho home-office com os afazeres de casa. É ele quem cozinha, arruma a casa e leva as crianças para escola enquanto Pat trabalha como dublê. Alfredo, porém, tem uma doença desconhecida, o que causa grande preocupação em Pat. É apaixonado pela mulher e faz de tudo para manter seu casamento de pé.

“Gosto do Alfredo porque é um personagem que mostra uma inversão de papéis. Vamos na contramão do que as pessoas estão acostumadas a ver. Não temos o cara que sai para trabalhar enquanto a mulher cuida da casa e dos filhos. É uma relação gostosa e invertida. É o cara que cozinha, cuida do lar e das crianças. Acho que precisamos trazer esses exemplos para a dramaturgia. Isso gera um olhar diferente do público para essas questões”, ressalta.

Essa nova dinâmica familiar das casas brasileiras é um assunto que, inclusive, chama bastante a atenção de Carmo. O ator é casado desde 2005 com o autor João Emanoel Carneiro. Eles são pais do pequeno Pedro Rafael, de 2 anos. Carmo faz questão de se envolver em todos os detalhes da vida do filho em casa e na escola. “Consigo ver muito essas questões no meu entorno. Eu converso com muitos pais que não têm a menor noção do que está acontecendo dentro da casa deles. Esses detalhes são importantíssimos e devem ser compartilhados com todos”, aponta.

De folga da tevê desde o fim de “Órfãos da Terra”, Carmo usou esse período longe dos folhetins para investir em outras produções, como a “Super Dança dos Famosos”. De volta aos estúdios, ele celebra a parceria com a autora Claudia Souto e a diretora Natália Grimberg. “Estou tendo um prazer enorme com esse trabalho. Agradeço muito a todos da equipe pela oportunidade. É uma delícia de personagem. Muito bom contar uma história tão afetiva e bonita”, afirma.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h30.

Memórias na tela

O pacato Alfredo não é o único trabalho de Carmo Dalla Vecchia no ar. Atualmente, ele também tem a chance de rever um de seus principais projeto. O ator pode ser visto na reprise de “A Favorita”, que vai ao ar no “Vale a Pena Ver de Novo”. Na trama de João Emanuel Carneiro, ele interpretou o jornalista Zé Bob. “Foi uma história diferente de tudo que já havia sido feito. A tevê da época ousou. Iniciar a trama sem saber quem está falando a verdade e para quem torcer? Isso é novo até hoje. Eram personagem lindos e marcantes demais”, relembra.

Há quase 30 anos na televisão, Carmo evita sentimentos nostálgicos. O ator não costuma ficar apegado a trabalhos antigos, minimizando qualquer tipo de autocrítica. “Não tenho muito esse olho voltado para trás. Sempre me acho melhor, tentando mais, buscando mais, gosto da ação do tempo, sou otimista”, valoriza.

Instantâneas

Carmo nasceu na cidade de Carazinho, localizada no Rio Grande do Sul.

Carmo estreou na tevê na minissérie “Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados”.

O ator gosta de mostrar seu trabalho como fotógrafo. Em 2013, ele fez sua primeira exposição fotográfica chamada “Tíbias, cérebros, crânios, rádios e úmeros”, no Rio de Janeiro.