Quase especialista

Maurício Ribeiro acompanha, de perto, as novelas bíblicas há bastante tempo. O ator, que acumula quatro produções épicas em seu currículo, está animado para ver mais um projeto no ar. No elenco da oitava temporada de “Reis”, ele tem se surpreendido com a evolução do formato ao longo dos últimos anos. Intitulada de “A Consequência”, a nova leva de episódios, que chega ao ar no próximo dia 17 de julho, traz novos efeitos especiais para diante do vídeo.

“Essa é, sem dúvidas, a produção com maior qualidade de grafismo até pela evolução tecnológica acelerada das produtoras audiovisuais. Fiquei encantado com o formato de série também. Acredito ser uma fórmula bem inteligente para fidelizar a audiência”, valoriza.

Na nova fase da produção religiosa, Petrônio Gontijo assume o papel de Davi, atualmente vivido por Cirillo Luna. Com uma passagem de tempo de 14 anos, a trama dará continuidade à história do rei de Israel. O personagem de Maurício estará bem próximo do soberano. Na pele de Sibecai, ele será um dos Valentes de Davi. Com grandes habilidades de guerra, o personagem será o responsável por matar o gigante Safe. “Sibecai é um guerreiro muito habilidoso e impiedoso nas batalhas, mas o público vai conhecer também um lado doce do personagem que vai ter uma paixão platônica na história”, adianta.

Mesmo acostumado ao contexto bíblico, Maurício participou de workshops de luta com espada e montaria. O ator também procurou fazer um trabalho corporal para as cenas de embate. “A audição é o principal sentido dele. Peguei referências de vários filmes de guerra, como ‘Troia’, por exemplo o inesquecível Aquiles. Inclusive, terei uma cena que remete muito ao filme”, revela Maurício, que celebra a chance de integrar mais um trabalho de época. “Um dos grandes privilégios em ser ator é poder passear pelo tempo e dar vida à história”, completa.

Natural de Juiz de Fora, em Minas Gerais, o ator de 39 anos se mudou para o Rio de Janeiro aos 18 para se dedicar à carreira artística. Desde então, entrou para o grupo de Teatro Fúria do Domingos Oliveira, atuou em diversos espetáculos, fez direção de quatro peças teatrais. Atualmente, ele revisita o início de sua carreira com a reprise de “Mulheres Apaixonadas”, que voltou ao ar no “Vale a Pena Ver de Novo”.

“Vejo esse trabalho com muita saudade. Apesar de ser um trabalho de início de carreira, ele me deu a certeza do que eu queria. E a saudade é da inocência cênica. Fazia sem me cobrar tanto, sem preocupação se vai ou não ficar bom no ar”, relembra.

“Reis” – Record – Estreia prevista para 17 de julho.