Pura ostentação

O humor de Miguel Falabella é abastecido pelo que o cerca. Na segunda metade dos anos 2000, a animação da classe média com o aumento do poder de consumo e o “boom” imobiliário que atingiu as grandes cidades do país começavam a rondar a cabeça do autor.

Convidado pela Globo para criar um novo seriado nos moldes do extinto “Sai de Baixo”, Falabella se uniu novamente à parceira Maria Carmem Barbosa para criar o satírico “Toma Lá, Dá Cá”. Para evitar comparações entre as duas produções, o novo seriado não tinha grandes plateias e foi formatado no melhor estilo teatro de revista, gravado em estúdio e com público reduzido. Com direção de Mauro Mendonça Filho e Cininha de Paula, a produção, no entanto, demorou a engrenar. Apresentada como especial de fim de ano em dezembro de 2005, a série só ganhou o vídeo quase dois anos depois, na segunda metade de 2007.

“Essa demora me deu mais tempo para trabalhar na ideia, que era basicamente uma comédia de confinamento. O seriado era protagonizado por duas famílias que têm laços em comum e moram no mesmo andar de um prédio que é parte de um grande empreendimento imobiliário. A graça vinha do momento de megalomania do país e da convivência que leva à loucura”, resume o autor.

Na trama, o corretor de imóveis Mário Jorge, de Miguel Falabella, foi casado com a também corretora Rita, de Marisa Orth, no passado. Juntos, eles tiveram um casal de filhos, Isadora e Tatalo, de Fernanda Souza e George Sauma. Atualmente, Mario Jorge é casado com Celinha, de Adriana Esteves. Celinha antes era esposa do dentista Arnaldo, de Diogo Vilela, com quem teve um único filho, Adônis, de Daniel Torres. Coincidentemente, Arnaldo hoje é marido de Rita e ambas as famílias dividem o mesmo andar no fictício Jambalaya Ocean Drive, condomínio localizado na americanizada Barra da Tijuca, bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro.

“Tive a possibilidade de escolher os atores e me cerquei de amigos para essa empreitada. Queria que a leveza predominasse nos bastidores. Tudo para evitar a briga de egos que era a coxia do ‘Sai de Baixo’”, assume Falabella.

Do elenco principal, os nomes de Adriana Esteves e Fernanda Souza geraram uma saudável curiosidade sobre como figuras não muito ligadas ao humor iriam se sair em uma comédia de situação. “Fiz algumas coisas cômicas ao longo da carreira, mas o humor rasgado do seriado surpreendeu o público. A resposta foi maravilhosa”, elogia Esteves.

Sempre disposto a resgatar estrelas e colocá-las em seu devido lugar, Falabella recorreu a coadjuvantes experientes de peso em “Toma Lá, Dá Cá”. Na pele do casal nada ortodoxo Dona Álvara e Seu Ladir, Stella Miranda e o saudoso Ítalo Rossi brilharam com seus bordões e atuações inspiradas. Musa da era de ouro do cinema nacional, Norma Bengell surgiu a partir da segunda temporada como a temperamental Deise Cortuno, lésbica assumida e apaixonada pela desajeitada Bozena, empregada das duas famílias vivida por Alessandra Maestrini. Para completar, Arlete Salles brilhou como a libertária e sedutora Copélia, setentona que namora rapazes mais novos, não dispensa uma boa festa e se envolve em orgias no matagal que cerca o condomínio.

“Tive medo de aceitar o papel porque achei que ela poderia causar estranheza no público, por ser uma mulher muito livre sexualmente. Infelizmente, sexualidade ainda é um tabu. Para minha surpresa, Copélia se tornou uma personagem querida pelo público mais velho e pela comunidade LGBT”, comemora Arlete.

Gravado em um cenário de 500 m² que reproduzia os dois apartamentos e o corredor que os separava, “Toma Lá, Dá Cá” ganhava outros ambientes de acordo com o roteiro de cada episódio. A grande preocupação da equipe de cenografia comandada por João Irênio era que todos os espaços funcionassem de forma fluida, como no teatro.

“Um cenário desse porte é sempre complexo. A gente não podia bloquear a ação e quebrar o ritmo”, conta Irênio. Outro ponto técnico de destaque do seriado é o figurino extravagante e exagerado idealizado por Sônia Soares, que se inspirou na estreita relação entre a Barra da Tijuca e a cidade americana de Miami.

“São atmosferas similares de uma ostentação evidente. Por isso, tinha muito brilho, pedras, estampas e peças mais justas”, analisa Sônia. Após três temporadas e 92 episódios, o seriado chegou ao fim com a audiência média acima dos 23 pontos no Ibope, mas com sua fórmula levemente desgastada. “Acho muito bacana quando uma produção termina no auge. A gente percebe isso pela saudade do público. Foi lindo enquanto durou”, valoriza Falabella.