Pronto para o perrengue

Lá se vão 14 anos desde que Bruno De Luca estreou o “Vai Pra Onde?”, no Multishow. Nesse período, diversos destinos – muitos deles internacionais – foram carimbados em seu passaporte. Porém, com a pandemia do novo coronavírus e a necessidade de manter os protocolos necessários de segurança, o apresentador também precisou adaptar algumas de suas características mais marcantes no comando da atração.

“Sempre foi um programa muito comportamental, de conhecer as pessoas e os locais. Dá saudade da experiência, do calor humano, de sair chegando nas mesas e cumprimentar as pessoas, mesmo sem conhecer. Eu sempre fui assim, cara de pau”, confessa.

Assim como todos os outros projetos de viagem do canal, o “Vai Pra Onde?” se limitou a destinos nacionais nos novos oito episódios programados para 2021, que estrearam no último dia 19. O Jalapão, no Tocantins; o Sul da Bahia; e a Costa Verde, no Rio de Janeiro, foram os destinos explorados, mas com dicas para quem quer acampar.

Apesar da larga experiência à frente de um programa de viagens, acampar foi uma novidade para Bruno – Foto: Divulgação

“Aprendi que é bom ir com o coração aberto. É fundamental fazer uma boa pesquisa, porque tem muito camping maneiro e esse modelo de viagem está crescendo cada vez mais. Se a pessoa não gostar tanto dessa vida mais ‘roots’, tem outras opções legais também. É bom pesquisar de tudo”, analisa.

Para evitar riscos à equipe, todos foram testados para Covid-19 antes, durante e depois das gravações. Além disso, Bruno também aproveitou para avaliar que cuidados são indispensáveis para acampar com segurança pelo Brasil. E, claro, garantir uma boa alimentação e aproveitar a experiência ao máximo. Para isso, passou por vários campings, do mais completo ao mais simples, e ainda se aventurou em práticas esportivas e passeios para desvendar histórias regionais.

“A tirolesa e o rapel, por exemplo, não são esportes tão radicais, mas deram aquela emoção e foi incrível”, enumera ele, que já levou o “Vai Pra Onde?” a lugares como Japão, Egito, Cuba, África do Sul, Índia, Espanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca e Ibiza, entre outros.

As principais dificuldades, garante, estão na montagem da barraca e na hora de cozinhar. "Você leva tudo: fogareiro, talher, ziplock… Tem de ter muita organização e limpeza, não pode ficar deixando as coisas pelo caminho. É muito cansativo porque você não tem a melhor faca, o melhor prato, a melhor estrutura", reconhece.

Uma das maiores preocupações de várias pessoas que decidem utilizar campings como hospedagem na hora de viajar é com o banheiro. Nesse aspecto, no entanto, Bruno jura que não enfrentou problemas. “Para tomar banho, já estava acostumado, porque em albergue sempre foi assim. Então, achei bem ok. Ainda mais sendo banheiros com a higienização em dia, para garantir a prevenção de todos nesse momento de pandemia”, avalia.