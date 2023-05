Programa do Silvio Santos procura menina que fez piada com o apresentador em 1985

Perfil oficial do Twitter do programa Silvio Santos compartilhou imagem procurando a "menina bambu"

Piada viralizou há anos na internet e SBT quer encontrar a menina do vídeo – Foto: Reprodução

O perfil oficial do Twitter do programa Silvio Santos compartilhou na quarta-feira (3) uma imagem procurando a “menina bambu”, garota que participou do programa em 1985.

Na época, a garota fez uma piada durante o programa do apresentador. “Qual é a diferença entre o poste, o bambu e a mulher?”. Silvio Santos começa a rir, pois acreditou que seria alguma “besteira”. A resposta da menina foi o que mais surpreendeu o apresentador.

SBT publicou imagem da menina no Twitter – Foto: Reprodução / Twitter

“O poste dá luz em cima, a mulher da luz embaixo”, começa a menina. “E o bambu?”, questiona Silvio. “Enfia no teu c*”, respondeu ela.

Silvio ficou desconcertado com a resposta, tentou amenizar repetindo a piada novamente. “Boca suja. Sem vergonha. E o bambu? E o bambu?”, repetiu ele, rindo e colocando a mão na boca da garotinha.