Programa do João’ estreia nas noites de sábado, na Band

Um programa de auditório inovador, um palco teatral e um espaço na grade noturna da tevê aberta. João Silva, aos 19 anos, conhece muito bem todos esses detalhes. Afinal, ele já escutou e viveu de perto boa parte das revoluções que seu pai, Fausto Silva, fez na televisão brasileira. Agora, no entanto, ele deixou de ser um mero ouvinte e espectador para assumir o comando de uma produção no vídeo.

O filho do icônico apresentador dos domingos estreia à frente do “Programa do João”, que vai ao ar nas noites de sábado da Band. “Quando contei que faria o programa, ele perguntou se eu estava preparado. Eu estou preparado e animado para começar essa trajetória. Olha a Patrícia Abravanel. Ela é um dos meus grandes exemplos. Todo mundo meteu o pau nela e olha como ela está dando audiência agora. O Seu Fausto me deu muita força. Talvez esteja mais animado do que eu para esse projeto”, revela.

Com uma referência de peso da tevê brasileira dentro de casa, João pretende fazer uma ponte entre o passado, o presente e o futuro, como um tributo aos programas de auditório e, ao mesmo tempo, um novo caminho para a televisão aberta. O novato apresentador estará no centro do palco e, ao mesmo tempo, nas ruas visitando artistas e celebridades do mundo da música, dramaturgia e esporte, além de marcar presença nos grandes eventos da agenda nacional e na vida dos espectadores.

“Acho que a tevê brasileira sente falta de um certo saudosismo. Vamos trazer coisas da carreira do meu pai para o programa, mas tudo será repaginado. Não dá para abrir mão de certas coisas que são um legado e merecem continuar. Vamos ter um encontro de gerações. Acho isso a minha cara”, valoriza.

Antes de engatar um projeto próprio na tevê, João passou por quase dois anos numa espécie de estágio, ao lado do pai, no extinto “Faustão na Band”. O período rendeu algumas puxadas de orelha e também valiosos conselhos para seguir sozinho diante do vídeo.

“Eu falo muito rápido. Sou nervoso e hiperativo. Ele sempre me disse que, nas capitais, o ritmo de vida é mais acelerado, mas no interior não é bem assim. Então, preciso baixar o ritmo, ser mais tranquilo e calmo. Não sei bem se foi conselho, sabe? Acho que foi mais uma ordem (risos)”, ressalta João, que se mostra tranquilo com as inevitáveis comparações que irão surgir ao longo do tempo. “Eu só tenho orgulho. Mas eu tenho 19 anos. Como podem me comparar com alguém que tem 60 anos de profissão?”, completa.

Uma forma de atenuar as futuras comparações com o pai foi se distanciar do domingo. O “Programa do João” chega às noites de sábado para preencher um espaço carente de entretenimento na tevê aberta, encarando uma concorrência menor e menos tradicional. “Acho que tem muito espaço no sábado. O Serginho (Groisman) faz um trabalho incrível há anos. Se eu estivesse no domingo, seria uma comparação desnecessária. Além disso, o domingo tem muito conteúdo. Seria uma competição maior. O sábado está mais carente de entretenimento”, defende.