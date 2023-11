Profundezas da alma

Débora Ozório achava que tinham algum tipo de conhecimento sobre o vício em medicamentos tarja preta. A atriz, no entanto, viu que o assunto tinha muito mais camadas do que imaginava ao iniciar suas pesquisas para viver a rebelde Petra, de “Terra e Paixão”, da Globo. Ela foi surpreendida pelas histórias que foram surgindo ao longo do período de pré-produção. “Eu sabia que existia o vício em remédios, mas, quando a gente começa a conversar com as pessoas, percebe que o buraco é bem mais embaixo. Ainda tenho muita coisa para aprender. É importante levantar esse debate. Muita gente não compreende o que é o vício em medicamento. Elas não se dão conta”, explica.

Na história, Petra não precisa lidar apenas com o vício em medicamentos. A filha do vilão Antônio La Selva, papel de Tony Ramos, também está na mira do trambiqueiro Luigi, de Rainer Cadete. Por ter um lado frágil e carente, a jovem agrônoma acaba caindo na lábia do italiano golpista. Petra ainda guarda segredos e quer tomar posse da fortuna da família para ela. “A Petra vem de uma família muito disfuncional. Então, qualquer sinal de carinho ela topa. É isso que o Luigi mostra para ela. A Petra é um alvo fácil porque ela não precisa de muito para se encantar por alguém. O Luigi surge em forma de príncipe”, aponta.

Débora quer usar a visibilidade do horário nobre para falar sobre o uso descontrolado de remédios. A atriz quer apresentar esse universo ao público através da fictícia trajetória de Petra no horário nobre. “Espero que seja uma troca de realidade com sinceridade e dedicação. Eu mergulho por inteiro na personagem e a Petra é um universo profundo, mas também divertido. Acredito que o público vibra junto porque a trama é muito instigante. Quando a gente fala de vício, pensa logo em droga. Mas não podemos naturalizar ou banalizar o vício em remédios. É uma realidade que precisa ser falada”, defende.

Aos 26 anos, Débora faz sua estreia no horário nobre da Globo. A atriz, que esteve no elenco de “Além da Ilusão”, chegou até o folhetim de Walcyr Carrasco através de testes. A seleção durou dois dias. “Cheguei preparada e desejando muito que desse certo e as coisas aconteceram. Eu acho que o personagem escolhe a gente. Quebrei muito a cabeça para apresentar algo diferente no teste. Esse projeto chegou na hora certa”, valoriza Débora, que faz sua estreia em um enredo de Carrasco.

“Terra e Paixão” – de segunda a sábado, às 22h30, na Globo.