Primeiro passo

Vitória Bohn está cercada de novidades nos estúdios de “Cara e Coragem”, da Globo. A atriz de 21 anos, que faz sua estreia nas novelas na trama assinada por Claudia Souto, encara o dia a dia no set com olhos desbravadores. Suas últimas sequências, inclusive, exigiram emoções ainda inéditas para a jovem profissional diante das câmeras.

“Cenas com forte carga de emoção demandam um trabalho mais delicado. Isso é fundamental para a personagem e acaba sendo um momento de reflexão e autoconhecimento para o próprio ator também. No estudo das cenas olhamos para lugares que não acessamos sempre, um lugar mais profundo dentro de nós, o que é muito instigante de explorar. É um prato cheio para uma atriz jovem como eu e foi muito encantador viver isso”, valoriza a intérprete da delicada Lou.

Nos últimos capítulos do enredo das sete, Lou passou por maus bocados. Após um mal-entendido e acreditar que Rico, papel de André Luiz Frambach, engravidou a ex-namorada, a bailarina fica extremamente abalada emocionalmente. Mesmo sofrendo, ela segue para a locação da gravação de um comercial que contará com a equipe da Coragem.com. A função de Lou é apenas conduzir um veículo na direção de uma rampa, mas ela erra o percurso e sofre um grave acidente.

“Ficar entre a vida e a morte leva Lou e todos ao seu redor a repensarem muitas coisas. É interessante como as piores situações são as que nos trazem mais aprendizados e vejo que Lou sai fortalecida e muito mais madura dessa situação. O acidente é um marco na vida e na história da personagem, que passa a viver uma nova fase depois do ocorrido”, defende.

O acidente também irá mexer nas estruturas familiares de Lou. Enquanto torce para que a jovem bailarina sobreviva, Pat, papel de Paolla Oliveira, se surpreende ao ver o pai no hospital, descobrindo que Joca, de Leopoldo Pacheco, também é o pai de Lou. A revelação irá alterar a relação das duas amigas nos próximos capítulos. “Pat e Lou já são grandes amigas e essa descoberta da Pat vai reforçar o vínculo de amor e amizade que as duas já tem”, aponta.

Natural de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, Vitória estuda interpretação desde os 10 anos. Antes de estrear na trama das sete, ela colecionou alguns cursos profissionalizantes no Rio de Janeiro e em São Paulo. “Estou muito feliz com essa oportunidade. É minha grande estreia. Tenho tido boas chances de mostrar meu trabalho. A Lou é uma menina doce e, ao mesmo tempo, forte. O que mais me encanta nela é a capacidade de encarar as situações duras da vida com doçura e esperança”, vibra.

“Cara e Coragem” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Utilidade pública

Logo em sua estreia nas novelas, Vitória Bohn precisou lidar com um assunto delicado. Em “Cara e Coragem”, sua personagem Lou inicia a história imersa em um relacionamento abusivo com o bailarino Renan, papel de Bruno Fagundes. A temática exigiu uma atenção redobrada da atriz diante das câmeras. “É maravilhoso viver a Lou, mas é um trabalho e tanto também. Essa situação de abuso acontece com muitas meninas pelo Brasil. É uma questão perigosa e silenciosa. Muitas vezes, as mulheres não conseguem identificar as características de um relacionamento abusivo. Acho importante mostrar isso na tevê para alertar”, explica.

Para se aproximar desse universo, Vitória foi em busca de informações sobre relacionamentos tóxicos. “Nunca vivi isso, mas queria levar isso para a tevê de uma maneira inteligente. Conversei com pessoas, vi séries, filmes… Algumas amigas passaram por isso e pude me inspirar um pouco nelas”, ressalta.

Instantâneas

Para viver a bailarina Lou, Vitória teve aulas de dança vertical nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Nos próximos capítulos, Lou e Joca terão uma reaproximação. “O tempo que Lou passou sem o pai não volta mais, mas a oportunidade de futuramente estabilizar a relação surgiu. É interessante ter a capacidade de olhar pra frente e perdoar, crendo que todos mereçam uma segunda chance. Será um processo que demandará tempo”, adianta.

Em 2020, a atriz chegou a se mudar para São Paulo, mas, por conta da chegada da pandemia, ficou apenas um mês na cidade.

Vitória conta com quase 45 mil seguidores no Instagram.