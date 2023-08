Primeiro destaque

O ideal de protagonizar uma novela é o objetivo de boa parte dos atores assim que chegam diante das câmeras. Giovana Cordeiro, que estreou na tevê há quase 10 anos, debuta no posto de protagonista na recém-chegada “Fuzuê”, nova trama das sete, que vai ao ar na Globo. A experiência de viver a mocinha Luna, no entanto, tem apresentado um universo totalmente inédito para a atriz, que já coleciona alguns folhetins no currículo.

“Acho que tudo o que vivi me preparou para este momento. Mas sinto que a Luna reestruturou minha vida de forma completa. Protagonizar uma novela é uma responsabilidade enorme. É uma rotina intensa de trabalho, mas também um aprendizado enorme sobre televisão”, valoriza.

Na história, Luna é uma jovem carismática, comunicativa e consciente. Ela produz joias com materiais reaproveitados e vende seu trabalho nas áreas turísticas do Centro do Rio de Janeiro. Ajuda na administração e nos eventos do Beco do Gambá e dá aulas de arte e dança para crianças da ONG Rio Alegre. Não tolera injustiça, o que será um dos motivos da rivalidade entre ela e Preciosa, papel de Marina Ruy Barbosa. Luna faz de tudo para desvendar o misterioso desaparecimento de sua mãe, Maria Navalha, interpretada por Olívia Araújo.

“Eu me preparei com muitas referências de filmes de investigação para trazer para ela a curiosidade de descobrir respostas sobre o seu passado, sobre o que aconteceu com a mãe dela. Então, essa característica investigativa me interessou muito para compor a personagem”, explica.

Além os mistérios que envolvem sua mãe, Luna também terá seu coração arrebatado por Miguel, papel de Nicolas Prattes. Os dois viverão um grande e movimentado amor. Ela também tem uma relação de idas e vindas com o sertanejo Jefinho Sem-Vergonha, de Micael Borges.

“Eu acho que esse triângulo amoroso vai dar em dúvida (risos). Não para Luna, mas para quem estiver assistindo. Acho que a Luna ama os dois verdadeiramente. Ela tem um carinho enorme pelo Jefinho e se apaixona verdadeiramente pelo Miguel. Para a gente, como espectador, fica a dúvida: com quem eu quero que a Luna fique? E eu tenho certeza de que essa dúvida vai surgir, que a torcida vai ficar dividida porque tanto com um quanto com outro a relação envolve muito afeto”, adianta.

Estrelando a trama de “Fuzuê”, Giovana estava no ar há pouquíssimo tempo. Ainda em março, ela finalizou seu trabalho em “Mar do Sertão”, em que interpretou a divertida Xavieira. A atriz tem aproveitado a sequência de bons trabalhos na tevê. “Encontrei uma equipe muito acolhedora e calorosa. ‘Fuzuê’ tem um texto divertido. Muita coisa acontece em um único dia de gravação da Luna (risos). É até complexo amarrar tanta coisa no enredo da personagem. Está sendo muito gostoso viver a Luna, uma personagem com uma energia tão alta e que traz alegria para o público”, vibra.

“Fuzuê” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Laço materno

A tevê é bastante conhecida como o local dos encontros e reencontros. Giovana Cordeiro tem confirmado isso nos estúdios de “Fuzuê”. Antes da novela das sete, a atriz havia contracenado com Olívia Araújo na trama de “Mar do Sertão”. “Nossos caminhos têm se cruzado de forma divina. Ela foi Nossa Senhora em ‘Mar do Sertão’. Foi uma cena emocionante e cheguei a falar que ela parecia minha mãe. Agora estamos vivendo mãe e filha realmente”, relembra.

Ainda no início dos trabalhos de “Fuzuê”, Giovana tem valorizado a troca em cena com Olívia. Aos poucos, elas têm construído uma relação de mãe e filha à frente e atrás das câmeras. “Acredito muito na nossa troca como artistas. A gente se conectou de uma forma muito rápida e bonita. Temos uma boa escuta e cumplicidade. Isso agrega muito ao trabalho”, elogia.

Instantâneas

Entre 2016 e 2017, Giovana namorou por um ano e meio Pável Reymond, irmão do ator Cauã Reymond.

No início do ano, a atriz lançou o filme “Meu Sangue Ferve por Você”, em que viveu Magali West.

Giovana reúne mais de 1 milhão de seguidores em sua página no Instagram.