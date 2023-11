Primeiras maldades

Ao longo de duas décadas diante das câmeras, Marina Ruy Barbosa foi colecionando números impressionantes. Foram 12 novelas, cinco séries e três filmes. Após uma sequência intensa de trabalhos, a jovem atriz de 28 anos buscou uma folga do vídeo, mirando outras áreas de sua vida profissional. De volta aos folhetins em “Fuzuê”, Marina retoma não só uma rotina muito bem conhecida, mas ganha também uma sensação de recomeço na televisão como a ambiciosa vilã Preciosa Montebello. “Tenho muita gratidão pelo formato das novelas. Me deu ótimas oportunidades. Mas eu queria realmente voltar para fazer algo diferente. ‘Fuzuê’ me deu essa paixão. Com essa novela, voltei a lembrar o quanto sou apaixonada pelo formato das novelas”, afirma.

Na história das sete, Preciosa é uma mulher decidida, mas com seus momentos de fragilidade. Herdeira e administradora da Conde de Montebello Joias, ela faz da ostentação sua marca e tem um programa de tevê onde encarna uma espécie de coach da riqueza, estimulando as mulheres a seguirem seu exemplo. A empresária tem verdadeiro pavor com a possibilidade de ficar pobre. “Acho que a Preciosa é minha primeira vilã oficial. Em ‘Morde & Assopra’, a Alice era uma vilã mirim. Eu tinha 15 anos, ela era meio patricinha. A Preciosa é capaz de coisas muito pesadas”, compara.

A trama de “Fuzuê” marca seu retorno às novelas após um período afastada do gênero. O que chamou a sua atenção no projeto de Gustavo Reiz?

A Preciosa era realmente uma personagem que eu estava buscando. Adoro fazer mocinhas e novela é um gênero que eu amo fazer. Cresci fazendo, né? Tudo que eu aprendi foi nas novelas basicamente. Faço desde os 9 anos. Tenho muita gratidão por esse formato. Mas eu estava querendo algo diferente depois de “Deus Salve o Rei” e “O Sétimo Guardião”. Vivi duas mocinhas bem parecidas. Queria algo que pudesse mostrar outro lado do meu talento.

Mas como funcionou essa conversa com a emissora até encontrar a personagem ideal para retornar?

Tenho contrato com a Globo. Depois de “O Sétimo Guardião”, a gente acertou de fazer “Rio Connection”. É uma série muito legal da Globo em parceria com a Sony. Vai ser lançada em breve. Novela é um formato que exige uma dedicação de um ano. Então, eu sabia que, após “Deus Salve o Rei” e “O Sétimo Guardião”, eu queria voltar em algo que fosse realmente diferente. Para surpreender o público e que pudessem me ver em outro lugar. Chegamos a falar de outros trabalhos antes de “Fuzuê”, mas não tínhamos achado algo ainda. A casa sempre me deu muita liberdade. Foram decisões sempre em comum acordo. Quando chegou o texto do Gustavo, soube da direção do Fabrício (Mamberti, diretor artístico) e a chegada da Lilia Cabral e do Felipe Simas, fiquei muito animada com o projeto. Senti que tinha toda a segurança para ser uma boa forma de voltar.

Na história, a Preciosa é uma mulher fria e ambiciosa. Até onde poderá ir a vilania da personagem?

A Preciosa é muito intensa. Capaz de qualquer coisa porque ela é desequilibrada e inconstante. Acho que ela seria capaz de matar. Passar por cima da mãe ou do marido. Ela se coloca em primeiro lugar sempre. O lado empático dela veio com defeito (risos). A personagem tem atitudes bem complicadas de defender. Ela tem muito isso de força do pensamento, falar coisas boas para atrair coisas boas. Mas ela tem atitudes horríveis que, para mim, não atrai coisas boas. A Preciosa não é uma personagem fácil de lidar.

Como assim?

Acho que a Preciosa é uma personagem que exige bastante energia de mim. Ela fala rápido demais e é mais impulsiva. Eu, Marina, sou mais tranquila no tempo de falar, sempre penso antes de falar. Acho que é uma personagem bem distante de mim. A nossa semelhança é apenas o gosto pela moda (risos).

Ao mesmo tempo que a Preciosa tem falas e atitudes deploráveis, ela carrega uma certa comicidade. Esse humor já vem no texto ou você está inserido aos poucos nas cenas?

É uma coisa natural que vem com o próprio texto. A Preciosa tem um certo tom cômico para tudo. O Fabrício também traz essa pitada de humor na direção dele. A Preciosa, na verdade, é bem absurda, mas ela fala tudo com uma certa naturalidade. Então, tudo fica muito engraçado naturalmente. Eu senti isso logo no primeiro capítulo. A primeira semana também veio bem recheada de loucuras da Preciosa para dar esse toque. Esse projeto está sendo muito especial.

De que forma?

Como eu estava há algum tempo sem fazer novelas, eu percebi o quanto eu estava com saudades desse formato. Cresci na tevê e fazendo novela. Fazendo a Preciosa, eu pude perceber o quanto sou apaixonada pelo gênero. Fico feliz de voltar em uma personagem que me dá orgulho e me diverte. Novela exige bastante da gente, dá um cansaço enorme. Mas é aquele cansaço gostoso. Volto pensando que o dia foi longo, mas valeu a pena.

Você teve boas experiências no horário das sete, como “Totalmente Demais”. É um horário que você se sente mais à vontade para trabalhar?

É, sem dúvidas, um horário que fui muito feliz. É um horário que permite a gente viajar na comicidade e ter uma certa leveza. O texto do Gustavo, por exemplo, tem essa pegada do exagero que é muito divertida de trabalhar. Fiquei muito empolgada em viver uma experiência assim no horário.

Este ano, você completa duas décadas na televisão. Qual o balanço que você faz desse período de crescimento diante das câmeras e do público?

Tenho muito orgulho de toda a trajetória que construí. Mas sei que tive muita sorte por ter pais que sempre me deram apoio para buscar meus sonhos. A minha família foi muito importante para a construção da minha trajetória e saber lidar com essa exposição que a tevê gera. Tive uma base muito segura e sólida para seguir com os pés no chão.

“Fuzuê” – Globo – De segunda a sábado, às 19h30.

Entre amigos

Os estúdios de “Fuzuê” foram palco de muitos reencontros profissionais para Marina Ruy Barbosa. Na novela das sete, ela volta a contracenar com Felipe Simas, que interpreta o deputado Heitor Montebello. Eles foram os protagonistas da bem-sucedida “Totalmente Demais”, em que viveram Eliza e Jonatas. “São personagens completamente diferentes. Feliz de retornar ao horário das sete com o Felipe. Fomos muito felizes. Temos com confiança e intimidade cênica muito boas. Temos muita liberdade para propor e construir em cena”, valoriza.

Além de Felipe, Marina também contracena novamente com Lilia Cabral. As duas estiveram juntas em “Império” e “O Sétimo Guardião”. A ruiva, inclusive, ligou para a veterana atriz antes de fechar sua participação na novela das sete. “Sou fã da Lilia. Liguei e perguntei se ela iria fazer mesmo. Se estava confirmado. Tê-la como minha mãe na história é uma honra. Durante a preparação, eu ia para casa dela para estudar”, afirma.

Som na caixa

Ao ver suas cenas como a ambiciosa Preciosa, Marina Ruy Barbosa teve uma grata surpresa ao ver que “Erva Venenosa”, de Rita Lee, era música-tema da personagem. “Sou muito fã da Rita Lee. O Fabrício, quando estava editando as cenas, me falou que estava pensando nessa possibilidade. Eu amei”, explica.

A canção já embalou a história de outras vilãs na dramaturgia. “Parece meio clichê, mas, na verdade, é uma homenagem. O texto do Gustavo é de alguém que conhece muito o universo das novelas. Tem guerra de comida porque é uma referência importante. Tudo muito específico e com DNA próprio”, defende.

Instantâneas

A atriz é dona de sua própria grife de roupas, a Gringa. A personagem Preciosa, inclusive, utiliza peças da grife em seu figurino.

Em “Rio Connection”, original Globoplay, ela viverá a personagem Ana Alves Zago.

Atualmente, a atriz namora o empresário Abdul Fares.

Marina é tetraneta do jurista, diplomata e político Ruy Barbosa.